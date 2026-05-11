Tiha epidemija sodobnega časa, ki ne boli, a ogroža milijone

Gre za kronične nenalezljive bolezni , med katerimi ima posebno vlogo visok krvni tlak, stanje, ki je izjemno razširjeno, a hkrati podcenjeno.

Bolezni, ki ne pridejo čez noč

Kronične nenalezljive bolezni se ne razvijejo nenadoma, temveč nastajajo počasi, skozi leta. Na njihov razvoj močno vpliva sodoben način življenja: dolgotrajno sedenje, premalo gibanja, neuravnotežena prehrana, stres in pomanjkanje spanja. Ker se spremembe v telesu dogajajo postopoma, jih pogosto spregledamo ali jih pripišemo utrujenosti ter hitremu tempu vsakdana. Med najpogostejše sodijo bolezni srca in ožilja, sladkorna bolezen tipa 2, kronična ledvična bolezen in srčno popuščanje. Skupno jim je, da danes predstavljajo enega glavnih vzrokov prezgodnje umrljivosti, hkrati pa gre za bolezni , pri katerih bi lahko z večjo pozornostjo, preventivnimi ukrepi in zgodnjim odkrivanjem preprečili velik del zapletov ter bistveno izboljšali kakovost življenja.

Visok krvni tlak: tihi spremljevalec vsakdanjega življenja

Med vsemi kroničnimi boleznimi je visok krvni tlak oziroma hipertenzija ena najbolj zahrbtnih. Ne spremljajo ga bolečine ali očitni opozorilni znaki, zato se ga veliko ljudi sploh ne zaveda. Prav ta navidezna neopaznost pa mu daje posebno moč. Povišan tlak v žilah sčasoma poškoduje krvne žile, dodatno obremenjuje srce ter močno poveča tveganje za resne zaplete, kot so srčni infarkt, možganska kap in okvara ledvic. Zdravniki že dolgo opozarjajo, da je neurejen krvni tlak eden ključnih dejavnikov tveganja za razvoj najpogostejših kroničnih nenalezljivih bolezni. Kljub temu ima svoj krvni tlak urejen le manjši delež ljudi, kar pomeni, da marsikdo z boleznijo živi več let, ne da bi se tega sploh zavedal.

Zakaj visok krvni tlak pogosto odkrijemo prepozno?

Visok krvni tlak človeku dolgo časa ne preprečuje vsakdanjega življenja. Oseba lahko normalno hodi v službo, skrbi za družino, je telesno dejavna in se počuti povsem v redu. Prav v tem pa se skriva največja nevarnost. Težave se pogosto pojavijo šele takrat, ko pride do resnih zapletov in tedaj gre nemalokrat že za nujna stanja, kot sta možganska kap ali srčni infarkt, ki življenje v trenutku obrnejo na glavo. Prav zato strokovnjaki poudarjajo pomen preventive in zgodnjega odkrivanja. Visok krvni tlak je namreč eno redkih zdravstvenih tveganj, ki jih lahko odkrijemo hitro, preprosto in povsem neboleče, z rednim merjenjem. Že pravočasno prepoznano stanje lahko bistveno zmanjša tveganje za najhujše posledice in omogoči, da bolezen obvladujemo, še preden pusti trajne sledi.

Kampanja: Življenje je pot, zdravje je cilj

Na nujnost pravočasnega ukrepanja ob porastu kroničnih nenalezljivih bolezni opozarja tudi letošnja kampanja Življenje je pot, zdravje je cilj, ki jo vodi družba AstraZeneca. V ospredje postavlja dejstvo, da kronične nenalezljive bolezni danes predstavljajo kar 74 odstotkov vseh smrti, hkrati pa opozarja, da je velik del tega bremena mogoče zmanjšati z zgodnjim prepoznavanjem tveganj in učinkovito preventivo. Posebna pozornost kampanje je namenjena hipertenziji kot enemu ključnih, a pogosto spregledanih dejavnikov tveganja, ki pomembno prispeva k razvoju bolezni srca, možganov in ledvic. S sporočilom, da je ukrepanje potrebno danes, še preden se pojavijo zapleti, kampanja poudarja vlogo posameznika pri skrbi za lastno zdravje ter pomen dostopa do informacij, meritev in strokovne podpore. S tem želi spodbuditi dolgoročnejši premik k bolj preventivnemu razmišljanju o zdravju , tako na osebni kot tudi družbeni ravni.

Majhne spremembe, velik učinek

Redno merjenje krvnega tlaka spada med najučinkovitejše in hkrati najpreprostejše načine, kako pravočasno prepoznati tveganje za resne zdravstvene zaplete. Sama meritev vzame le nekaj minut, njen pomen pa je lahko dolgoročen in odločilen. Še posebej pomembna je za ljudi po 40. letu starosti, za tiste, ki imajo v družini prisotne bolezni srca in ožilja, ter za vse, ki živijo pod večjim pritiskom sodobnega tempa, z veliko stresa ali pretežno sedečim življenjskim slogom. Če so izmerjene vrednosti povišane, je ključno, da se posameznik pravočasno posvetuje z zdravnikom. V zgodnjih fazah je namreč pogosto mogoče stanje uspešno izboljšati že s spremembo življenjskega sloga, v nekaterih primerih pa je za dolgoročno zaščito zdravja potrebno tudi ustrezno zdravljenje. Pravočasen odziv lahko bistveno zmanjša tveganje za zaplete in omogoči, da bolezen ostane pod nadzorom.

