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merkur zavarovalnica
Novice

Tihi junaki vsakdana, ki pogosto ostanejo spregledani

L.G.
01. 06. 2026 09.23
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V Sloveniji živi veliko družin, ki skrbijo za otroke s posebnimi potrebami. Njihov vsakdan pogosto poteka stran od oči javnosti, zaznamujejo ga številne terapije, stalno prilagajanje, neprespane noči in nenehna skrb. Ob vsem tem pa ostaja pogosto spregledan še en pomemben vidik: velika obremenitev neformalnih skrbnikov, torej staršev, sorodnikov ali bližnjih, ki večino skrbi prevzamejo brez sistemske podpore.

Prav tej temi se v letu 2026 posveča program družbene odgovornosti Merkur zavarovalnice (P)ostani Človek, ki želi opozoriti na realnost teh družin ter spodbuditi več razumevanja, podpore in vključevanja v družbi.

Skriti pritisk, ki vpliva tudi na zdravje

Dolgotrajna skrb za druge lahko vodi v kroničen stres, ki se ne kaže le psihično, ampak tudi fizično. Telo je stalno v pripravljenosti, kar lahko na dolgi rok pomeni večje tveganje za:
- težave s spanjem,
- oslabljen imunski sistem,
- glavobole in napetost v mišicah,
- prebavne težave,
- izgorelost.

Neformalni skrbniki pogosto svoje potrebe potisnejo na stranski tir, dokler telo ali psiha ne začneta opozarjati, da je dovolj.

Dolgotrajna skrb za druge lahko vodi v kroničen stres, ki se ne kaže le psihično, ampak tudi fizično.
Dolgotrajna skrb za druge lahko vodi v kroničen stres, ki se ne kaže le psihično, ampak tudi fizično.FOTO: Arhiv naročnika

Znaki, da skrb postaja preveliko breme:
- stalna utrujenost in pomanjkanje energije,
- občutki nemoči ali preobremenjenosti,
- motnje spanja,
- razdražljivost in zmanjšana toleranca do vsakodnevnih situacij,
- zanemarjanje lastnih potreb.

Če ste se prepoznali v več točkah, je to signal, da potrebujete podporo.

5 konkretnih načinov, kako si lahko skrbniki olajšajo vsakdan

Ko skrbnik dobi priložnost za oddih, se ne izboljša le njegovo počutje, temveč tudi kakovost odnosa z otrokom. Že kratek predah ali podpora okolice lahko pomeni veliko razliko.

Razbremenitev pa ne pomeni, da 'niste dovolj močni', temveč, da želite dolgoročno ohraniti svoje zdravje.

1. Kratki odmori štejejo

Ni treba čakati na 'prosti vikend'. Že 10–15 minut miru dnevno (sprehod, tišina, dihanje) lahko zmanjša stres.

2. Prosite za konkretno pomoč

Namesto 'rabim pomoč' povejte jasno:
- 'Lahko prideš za eno uro, da grem na sprehod?'
- 'Lahko pelješ otroka na terapijo?'

Ljudje pogosto želijo pomagati, a ne vedo kako.

Festival Igraj se z mano že vrsto let dokazuje, da inkluzija ni le beseda, temveč praksa.
Festival Igraj se z mano že vrsto let dokazuje, da inkluzija ni le beseda, temveč praksa. FOTO: Arhiv naročnika

3. Vzpostavite 'mrežo podpore'

Naj to ne bo ena oseba, ampak več ljudi (sorodniki, prijatelji, lokalna skupnost).

4. Ne zanemarjajte zdravnika

Redni pregledi niso luksuz. Skrbniki pogosto čakajo predolgo.

5. Poiščite skupnosti, kjer niste sami

Pogovor z nekom, ki razume podobno situacijo, lahko močno razbremeni občutek izolacije.

Društvo za kulturo inkluzije skupaj s partnerji ustvarja okolja, kjer so otroci in mladostniki s posebnimi potrebami aktivno vključeni v družbo.
Društvo za kulturo inkluzije skupaj s partnerji ustvarja okolja, kjer so otroci in mladostniki s posebnimi potrebami aktivno vključeni v družbo.FOTO: Arhiv naročnika

Prostori, kjer inkluzija zaživi

Pomembno vlogo pri razbremenitvi in vključevanju ima Društvo za kulturo inkluzije, ki skupaj s partnerji ustvarja okolja, kjer so otroci in mladostniki s posebnimi potrebami aktivno vključeni v družbo, obenem pa skrbnikom omogočajo vsaj delno razbremenitev.

Eden takšnih primerov je festival Igraj se z mano, ki že vrsto let dokazuje, da inkluzija ni le beseda, temveč praksa. Na festivalu se otroci, mladostniki in odrasli družijo skozi:
- športne aktivnosti,
- ustvarjalne delavnice,
- kulturo in umetnost,
- sproščeno druženje brez predsodkov.

Prostovoljstvo je eden najbolj neposrednih načinov, kako lahko ustvarjamo spremembe.
Prostovoljstvo je eden najbolj neposrednih načinov, kako lahko ustvarjamo spremembe. FOTO: Arhiv naročnika

Letošnja ambasadorka programa (P)ostani Človek je igralka Lea Cok, dolgoletna prostovoljka Društva za kulturo inkluzije, kjer že vrsto let sodeluje z otroki s posebnimi potrebami in njihovimi družinami. Iz prve roke pozna izzive neformalnih skrbnikov in pomen podpore, ki pogosto ostaja nevidna.

'Starši otrok s posebnimi potrebami imajo tudi (p)osebne potrebe. Če jim omogočimo, da si oddahnejo, potem smo vsi korak bližje k bolj sočutni skupnosti,' pravi Lea.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako lahko pomagate, tudi če niste v tej situaciji

Vsak od nas lahko prispeva k bolj vključujoči družbi. Ni treba veliko, pomembna je pripravljenost, da opazimo in reagiramo.

Program družbene odgovornosti Merkur zavarovalnice (P)ostani Človek želi opozoriti na realnost teh družin ter spodbuditi več razumevanja, podpore in vključevanja v družbi.
Program družbene odgovornosti Merkur zavarovalnice (P)ostani Človek želi opozoriti na realnost teh družin ter spodbuditi več razumevanja, podpore in vključevanja v družbi. FOTO: Arhiv naročnika

Če v svoji okolici poznate takšno družino, lahko naredite več, kot mislite:
- ponudite varstvo za eno uro ali popoldne,
- prinesite kosilo ali pomagajte pri opravkih,
- povabite otroka v vključujoče aktivnosti,
- bodite oseba, ki posluša brez sodb.

Prostovoljstvo je eden najbolj neposrednih načinov, kako lahko ustvarjamo spremembe. S tem ne pomagamo le drugim, temveč tudi sami gradimo empatijo, širimo obzorja in krepimo občutek skupnosti.

Družba prihodnosti je vključujoča

Program (P)ostani Človek spodbuja razmislek: kakšna družba želimo biti? Takšna, ki spregleda najranljivejše, ali takšna, ki jih aktivno vključuje?

Odgovor se skriva v vsakodnevnih dejanjih, v tem, ali vidimo ljudi okoli sebe, ali znamo stopiti korak bližje in ali smo pripravljeni pomagati. Ko pomagamo skrbnikom, v resnici pomagamo celotni družini in gradimo bolj zdravo, povezano družbo.

Več o tem, kako lahko tudi sami prispevate, preberite tukaj.

Oglasno sporočilo

(p)ostani človek igraj se z mano društvo za kulturo inkluzije otroci s posebnimi potrebami skrbniki neformalni skrbniki družbena odgovornost
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