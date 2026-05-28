Ugriz kače: pravilna prva pomoč, ki lahko prepreči zaplete

Strokovnjaki poudarjajo: največja napaka je panika ali napačno ukrepanje v prvih minutah po ugrizu.
Katere kače so pri nas nevarne?
V Sloveniji sta med strupenimi kačami najpomembnejša:
- modras,
- gad.
Čeprav ugriz ni vedno nevaren za življenje, lahko povzroči močno bolečino, oteklino in sistemske reakcije, zato je vedno potreben zdravniški pregled.
Prva pomoč pri ugrizu kače
Ob ugrizu je pomembno, da ukrepamo mirno in sistematično:
- ostanemo mirni in pomirimo poškodovanca,
- prizadeti del telesa imobiliziramo (naj miruje),
- odstranimo prstane, ure in tesna oblačila,
- rano pokrijemo s sterilno gazo ali čisto tkanino,
- takoj pokličemo 112 ali poiščemo nujno medicinsko pomoč,
- če je možno, si zapomnimo videz kače (ne poskušamo je ujeti).
Po priporočilih Rdečega križa Slovenije – Območno združenje Celje je ključno predvsem hitro ukrepanje in miren pristop do poškodovanca, saj pravilna prva pomoč pomembno zmanjša tveganje zapletov.
Česa nikoli ne smemo storiti
Pri ugrizu kače lahko napačni ukrepi stanje poslabšajo:
- rane ne režemo,
- strupa ne izsesavamo,
- ne pijemo alkohola,
- ne polagamo ledu neposredno na rano,
- ne uporabljamo preveze nad ugrizom,
- ne gibamo se po nepotrebnem, saj to pospeši širjenje strupa.
Kdaj je stanje nujno?
Takoj poiščemo pomoč, če se pojavijo:
- hitro širjenje otekline,
- težko dihanje,
- omotica ali izguba zavesti,
- slabost ali bruhanje,
- močna in naraščajoča bolečina.
Zakaj je hitra pomoč tako pomembna?
Tudi če kača ni vbrizgala večje količine strupa, lahko pride do resnih reakcij, ki se razvijajo v nekaj urah. Zdravniki zato vedno priporočajo opazovanje in pregled v zdravstveni ustanovi. Večina ugrizov v Sloveniji sicer ni smrtno nevarnih, vendar strokovnjaki opozarjajo, da je vsak ugriz treba obravnavati resno.
Priporočilo strokovnjakov
Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Celje poudarja, da je osnovno znanje prve pomoči ključno za pravilno ukrepanje v takih primerih. Pravilni prvi koraki pogosto odločajo o poteku zdravljenja in zmanjšanju zapletov. ''S poznavanjem osnov prve pomoči lahko še pred prihodom nujne medicinske pomoči rešimo življenje,'' Rdeči križ Slovenije (OZ Celje).
Ugriz kače je redek dogodek, vendar zahteva hiter, miren in pravilen odziv. Najpomembnejše je, da poškodovanca umirimo, imobiliziramo in čim prej pokličemo pomoč. V naravi velja preprosto pravilo: kač ne izzivamo, ob srečanju pa jim damo prostor - to je najboljša preventiva.
