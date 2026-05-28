Ugriz kače: pravilna prva pomoč, ki lahko prepreči zaplete

Strokovnjaki poudarjajo: največja napaka je panika ali napačno ukrepanje v prvih minutah po ugrizu.

Česa nikoli ne smete storiti, če vas ugrizne kača?

Čeprav ugriz ni vedno nevaren za življenje, lahko povzroči močno bolečino, oteklino in sistemske reakcije, zato je vedno potreben zdravniški pregled.

Po priporočilih Rdečega križa Slovenije – Območno združenje Celje je ključno predvsem hitro ukrepanje in miren pristop do poškodovanca, saj pravilna prva pomoč pomembno zmanjša tveganje zapletov.

- če je možno, si zapomnimo videz kače (ne poskušamo je ujeti).

Ob ugrizu je pomembno, da ukrepamo mirno in sistematično:

- ne gibamo se po nepotrebnem, saj to pospeši širjenje strupa.

Tudi če kača ni vbrizgala večje količine strupa, lahko pride do resnih reakcij, ki se razvijajo v nekaj urah. Zdravniki zato vedno priporočajo opazovanje in pregled v zdravstveni ustanovi. Večina ugrizov v Sloveniji sicer ni smrtno nevarnih, vendar strokovnjaki opozarjajo, da je vsak ugriz treba obravnavati resno.

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Celje poudarja, da je osnovno znanje prve pomoči ključno za pravilno ukrepanje v takih primerih. Pravilni prvi koraki pogosto odločajo o poteku zdravljenja in zmanjšanju zapletov. ''S poznavanjem osnov prve pomoči lahko še pred prihodom nujne medicinske pomoči rešimo življenje,'' Rdeči križ Slovenije (OZ Celje).

Ugriz kače je redek dogodek, vendar zahteva hiter, miren in pravilen odziv. Najpomembnejše je, da poškodovanca umirimo, imobiliziramo in čim prej pokličemo pomoč. V naravi velja preprosto pravilo: kač ne izzivamo, ob srečanju pa jim damo prostor - to je najboljša preventiva.