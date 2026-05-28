Ugriz kače
Novice

Ugriz kače: pravilna prva pomoč, ki lahko prepreči zaplete

N.R.A.
28. 05. 2026 10.07
0

Ugrizi kač v Sloveniji so redki, vendar vsako leto pride do nekaj primerov, predvsem v toplejših mesecih, ko se ljudje več gibajo v naravi. Čeprav večina kač pri nas ni smrtno nevarnih, lahko ugriz povzroči resne zaplete, zato je pravilno ukrepanje ključnega pomena.

Strokovnjaki poudarjajo: največja napaka je panika ali napačno ukrepanje v prvih minutah po ugrizu.

Katere kače so pri nas nevarne?

V Sloveniji sta med strupenimi kačami najpomembnejša:

- modras,

- gad.

Česa nikoli ne smete storiti, če vas ugrizne kača?
Česa nikoli ne smete storiti, če vas ugrizne kača?

Čeprav ugriz ni vedno nevaren za življenje, lahko povzroči močno bolečino, oteklino in sistemske reakcije, zato je vedno potreben zdravniški pregled.

Prva pomoč pri ugrizu kače

Ob ugrizu je pomembno, da ukrepamo mirno in sistematično:

- ostanemo mirni in pomirimo poškodovanca,

- prizadeti del telesa imobiliziramo (naj miruje),

- odstranimo prstane, ure in tesna oblačila,

- rano pokrijemo s sterilno gazo ali čisto tkanino,

- takoj pokličemo 112 ali poiščemo nujno medicinsko pomoč,

-  če je možno, si zapomnimo videz kače (ne poskušamo je ujeti).

Po priporočilih Rdečega križa Slovenije – Območno združenje Celje je ključno predvsem hitro ukrepanje in miren pristop do poškodovanca, saj pravilna prva pomoč pomembno zmanjša tveganje zapletov.

Česa nikoli ne smemo storiti

Pri ugrizu kače lahko napačni ukrepi stanje poslabšajo:

- rane ne režemo,

- strupa ne izsesavamo,

- ne pijemo alkohola,

- ne polagamo ledu neposredno na rano,

- ne uporabljamo preveze nad ugrizom,

- ne gibamo se po nepotrebnem, saj to pospeši širjenje strupa.

Ugriz kače
Ugriz kačeFOTO: AdobeStock

Kdaj je stanje nujno?

Takoj poiščemo pomoč, če se pojavijo:

- hitro širjenje otekline,

- težko dihanje,

- omotica ali izguba zavesti,

- slabost ali bruhanje,

- močna in naraščajoča bolečina.

Zakaj je hitra pomoč tako pomembna?

Tudi če kača ni vbrizgala večje količine strupa, lahko pride do resnih reakcij, ki se razvijajo v nekaj urah. Zdravniki zato vedno priporočajo opazovanje in pregled v zdravstveni ustanovi. Večina ugrizov v Sloveniji sicer ni smrtno nevarnih, vendar strokovnjaki opozarjajo, da je vsak ugriz treba obravnavati resno.

Prva pomoč
Prva pomoč FOTO: AdobeStock

Priporočilo strokovnjakov

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Celje poudarja, da je osnovno znanje prve pomoči ključno za pravilno ukrepanje v takih primerih. Pravilni prvi koraki pogosto odločajo o poteku zdravljenja in zmanjšanju zapletov. ''S poznavanjem osnov prve pomoči lahko še pred prihodom nujne medicinske pomoči rešimo življenje,'' Rdeči križ Slovenije (OZ Celje).

Ugriz kače je redek dogodek, vendar zahteva hiter, miren in pravilen odziv. Najpomembnejše je, da poškodovanca umirimo, imobiliziramo in čim prej pokličemo pomoč. V naravi velja preprosto pravilo: kač ne izzivamo, ob srečanju pa jim damo prostor - to je najboljša preventiva.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
ugriz kače prva pomoč modras gad piki v naravi
