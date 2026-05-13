Nova doba diagnostike? Umetna inteligenca pri odkrivanju raka

N.R.A.
13. 05. 2026 03.56
0

Medicinski model REDMOD naj bi v tujini dosegal 73-odstotno senzitivnost pri zgodnjih pregledih, kar bistveno presega rezultate izkušenih radiologov.

Ameriški strokovnjaki so razvili sistem umetne inteligence, ki bi lahko postal ključen pri boju proti raku trebušne slinavke. Ta bolezen je izjemno nevarna, ker jo pogosto odkrijejo prepozno, novi model REDMOD pa jo na CT-slikah prepozna v povprečju 475 dni prej kot zdravniki. Medtem ko so radiologi na istih slikah raka opazili v 39 odstotkih primerov, je bila umetna inteligenca uspešna v kar 73 odstotkih. Analizirali so skoraj 1500 posnetkov iz različnih bolnišnic, kar potrjuje, da gre za resen znanstveni preboj in ne le za začasni eksperiment.

Umetna inteligenca proti zdravnikom: kdo je hitrejši pri branju slik?

Največja težava raka trebušne slinavke je njegova 'nevidnost' v zgodnjih fazah. Ko se pojavijo simptomi, je pogosto že prepozno za uspešno operacijo. Umetna inteligenca pa se ne utrudi in ne spregleda drobnih vzorcev v strukturi tkiva. Pri testiranju je bila zmožna napovedati bolezen več kot leto dni vnaprej. "Model, ki identificira rak okoli 475 dni prej, ni le majhen napredek, temveč ogromen skok," – dodaja Katrina Young, strateginja za digitalno transformacijo. Vendar pa poudarja, da zgolj hitrejša detekcija brez urejenega sistema zdravljenja ne bo dovolj.

Kdaj bo nova tehnologija na voljo pacientom v bolnišnicah?

Pot do trenutka, ko bo umetna inteligenca redno pregledovala vaše izvide, še ni končana. Strokovnjaki opozarjajo, da bi prehitevanje in uporaba nepreverjenih orodij lahko zamajala zaupanje bolnikov in zdravnikov. Sistem REDMOD morajo zdaj preveriti še v praksi na različnih skupinah ljudi, ne le v nadzorovanem okolju raziskave. Trenutno še ni splošnega programa za presejanje raka trebušne slinavke, zato bo moralo zdravstvo poiskati način, kako to tehnologijo vključiti v svoje vrste, ne da bi povzročili zmedo pri vprašanju odgovornosti za diagnozo. Kdaj, če bo, to prišlo k nam, pa zaenkrat še ni znano. 

Vir: Express

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
umetna inteligenca rak trebušne slinavke radiologija REDMOD zgodnja diagnoza CT slikanje onkologija zgodnja diagnostika medicinski preboj
