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Novice

Umrl je Richard Scolyer, zdravnik, ki je postal lastni poskusni zajček

N.R.A.
16. 07. 2026 11.26
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Svet žaluje za pionirjem imunoterapije. Richard Scolyer je svojo bitko z neozdravljivim rakom spremenil v zadnjo veliko znanstveno raziskavo za prihodnje generacije.

V 59. letu starosti je umrl Richard Scolyer, priljubljeni avstralski zdravnik, ki je svojo zadnjo bitko z rakom spremenil v izjemen prispevek medicinski znanosti. Potem ko so mu pred tremi leti odkrili smrtonosen glioblastom, se ni vdal v usodo, ampak je skupaj s kolegico prof. Georgino Long zasnoval revolucionarno zdravljenje. Kot sovodja Inštituta za melanom sta v zadnjem desetletju korenito izboljšala preživetje bolnikov s kožnim rakom, svoje znanje pa je Scolyer želel prenesti tudi na področje neozdravljivih tumorjev osrednjega živčevja. Njegova pogumna odločitev, da tvega vse, je sprožila nove klinične študije po vsem svetu.

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Znanstvenik, ki je postal "poskusni zajček" za prihodnost zdravljenja

Glioblastom je izjemno agresivna oblika raka, kjer večina bolnikov ne preživi niti enega leta. Zdravljenje s standardnimi metodami praktično ne nudi upanja na ozdravitev. Richard se s tem ni hotel sprijazniti: "Je to neozdravljiv rak? Pa kaj še!" Kot vrhunski patolog je vedel, da znanost potrebuje nove poti. Zato se je izpostavil eksperimentalni kombinaciji zdravil, ki so jih sicer uporabljali za melanom. To ni bilo le tvegano, ampak popolnoma novo področje. Postopek je vključeval celo posebno cepivo, prilagojeno specifikam njegovega lastnega tumorja, kar je okrepilo imunski sistem v boju proti rakovim celicam. To, kar je dosegel v enem letu, bi običajno trajalo desetletja raziskav.

Richard Scolyer
Richard ScolyerFOTO: Profimedia

Število ozdravljenih od melanoma se je s pomočjo Scolyerjevih raziskav povzpelo z manj kot 10 % na več kot polovico vseh pacientov.

Tudi v zadnjih tednih Richard ni izgubil smisla za humor in neposrednosti. Priznal je, da je bil na koncu morda celo srečen, da zaradi bolezni ni povsem dojemal hitrosti svojega upadanja. Skozi celotno potovanje ga je bodrila družina, njegovi največji podporniki, in tisoči Avstralcev, ki so prek spleta spremljali njegov boj. Scolyer je kljub neuspehu v smislu končne ozdravitve dosegel zmagoslavje duha. Svoje kolege je spodbudil, naj bodo pogumni, naj raziskujejo in naj nikoli ne nehajo dvomiti v trenutne omejitve medicine. Njegova zapuščina bo živela v kliničnih preskušanjih v ZDA, kjer znanstveniki zdaj poskušajo ponoviti spodbudne rezultate njegove terapije.

Vir: BBC

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Richard Scolyer glioblastom imunoterapija melanom onkologija rak možganov klinično testiranje
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