V Murski Soboti zastrupitev štirih oseb z ogljikovim monoksidom

Ponoči so se vsi štirje člani družine v Murski Soboti zastrupili z ogljikovim monoksidom zaradi nepopolnega izgorevanja plina v peči. Odpeljali so jih v soboško splošno bolnišnico, kjer so ugotovili, da so poškodovani. Tuja krivda je izključena, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.
Policija je bila o zastrupitvi obveščena ob 1.45, trenutno pa nadaljujejo zbiranje obvestil. Zadevo bodo zaključili s poročilom, ki ga bodo posredovali Okrožnemu državnemu tožilstvu v Murski Soboti, so še sporočili s policije.
Kaj je ogljikov monoksid in zakaj je lahko nevaren?
Ogljikov monoksid (CO) je naravni plin, ki nastaja pri dihanju, gorenju goriv in številnih bioloških procesih. V majhnih količinah je normalen del zraka in ni škodljiv. Težave pa se pojavijo, ko se njegova koncentracija v zraku ali telesu dvigne nad varne meje.
WebMD pojasnjuje, da je ogljikov monoksid odpadni produkt presnove, ki ga telo izloča z izdihom. Ko se CO kopiči v krvi, lahko povzroči stanje, imenovano *hiperkapnija*, ki vpliva na delovanje možganov, srca in dihal. Healthline navaja, da previsoke ravni CO lahko povzročijo glavobol, zmedenost, težko dihanje, pospešen srčni utrip in v hujših primerih izgubo zavesti ali odpoved dihanja.
Zakaj je ogljikov monoksid nevaren?
Ko je CO v zraku previsok, ga vdihujemo več, kot ga telo lahko izloči. Po podatkih Healthline lahko to povzroči:
- omotico,
- zaspanost,
- težko dihanje,
- motnje zavesti.
Pri zelo visokih koncentracijah lahko pride do zadušitve, ker CO izpodrine kisik.
Presežek CO vpliva na pH krvi, kar lahko povzroči motnje v delovanju možganov, vključno z zmedenostjo, paniko in motnjami zavesti. CO se hitro kopiči v slabo prezračenih prostorih. Healthline navaja, da lahko že zmerno povišane ravni povzročijo:
- slabšo koncentracijo,
- utrujenost,
- glavobole.
