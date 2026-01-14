Vizita.si
ogljikov monoksid
Novice

V Murski Soboti zastrupitev štirih oseb z ogljikovim monoksidom

STA
14. 01. 2026 13.47
0

Nepopolno izgorevanje plina v peči je ponoči povzročilo zastrupitev s smrtonosnim ogljikovim monoksidom pri štirih osebah v Murski Soboti. Dogodek poudarja nevarnost nevidnega plina in potrebo po rednih pregledih kurilnih naprav.

Ponoči so se vsi štirje člani družine v Murski Soboti zastrupili z ogljikovim monoksidom zaradi nepopolnega izgorevanja plina v peči. Odpeljali so jih v soboško splošno bolnišnico, kjer so ugotovili, da so poškodovani. Tuja krivda je izključena, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Policija je bila o zastrupitvi obveščena ob 1.45, trenutno pa nadaljujejo zbiranje obvestil. Zadevo bodo zaključili s poročilom, ki ga bodo posredovali Okrožnemu državnemu tožilstvu v Murski Soboti, so še sporočili s policije.

Ogljikov monoksid
Ogljikov monoksidFOTO: AdobeStock

Kaj je ogljikov monoksid in zakaj je lahko nevaren?

Ogljikov monoksid (CO) je naravni plin, ki nastaja pri dihanju, gorenju goriv in številnih bioloških procesih. V majhnih količinah je normalen del zraka in ni škodljiv. Težave pa se pojavijo, ko se njegova koncentracija v zraku ali telesu dvigne nad varne meje.

WebMD pojasnjuje, da je ogljikov monoksid odpadni produkt presnove, ki ga telo izloča z izdihom. Ko se CO kopiči v krvi, lahko povzroči stanje, imenovano *hiperkapnija*, ki vpliva na delovanje možganov, srca in dihal. Healthline navaja, da previsoke ravni CO lahko povzročijo glavobol, zmedenost, težko dihanje, pospešen srčni utrip in v hujših primerih izgubo zavesti ali odpoved dihanja.

Zakaj je ogljikov monoksid nevaren?

Ko je CO v zraku previsok, ga vdihujemo več, kot ga telo lahko izloči. Po podatkih Healthline lahko to povzroči:

- omotico,

- zaspanost,

- težko dihanje,

- motnje zavesti.

Pri zelo visokih koncentracijah lahko pride do zadušitve, ker CO izpodrine kisik.

Presežek CO vpliva na pH krvi, kar lahko povzroči motnje v delovanju možganov, vključno z zmedenostjo, paniko in motnjami zavesti. CO se hitro kopiči v slabo prezračenih prostorih. Healthline navaja, da lahko že zmerno povišane ravni povzročijo:

- slabšo koncentracijo,

- utrujenost,

- glavobole.

Prezračevanje, izogibanje zaprtim prostorom z visokimi koncentracijami CO₂ in spremljanje simptomov so ključnega pomena za varnost.
