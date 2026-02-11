V UKC Maribor dva nova stokratna darovalca krvi

Oba darovalca sta danes dosegla častitljivo mejo stote darovane krvodajalske enote. Jubilanta sta tokrat Branko Sever iz Zgornje Kungote in Rozina Topolovec iz Cerkvenjaka. Oba pravita, da kri darujeta s srcem, saj je po njunem ni mogoče plačati z denarjem. Kot je povedala vodja procesa zbiranja krvi v mariborskem centru za transfuzijsko dejavnost Biserka Dvoršič, so ženske stokratnice precej bolj redke kot moški krvodajalci, saj je Rozina Topolovec šele šesta 'vitezinja' pri njih. Darovalka je povedala, da s stotim darovanjem pri 65 letih zaključuje s to pomembno humanitarno dejavnostjo, potem ko je prvič kri darovala leta 1979, ko je bila zaposlena v Mariboru. Tudi njena starša sta bila nekoč krvodajalca.

"S tem lahko nekomu življenje rešiš. Nikoli nisem dajala krvi za denar in je tudi ne bi želela," je dodala in vsem krvodajalcem svetovala, da vztrajajo in kri darujejo s srcem. Ob tem je dodala, da je tudi sama v družini imela ljudi, ki so potrebovali kri. Branko Sever letno kri daruje trikrat ali štirikrat, s tem namerava nadaljevati, dokler bo lahko. "Vsak sam se odloči za to, ni pa nič groznega," je dejal.

Zaloge krvi so po besedah Dvoršič pri njih trenutno zadovoljive, odziv ljudi je še naprej lep. Veseli so predvsem, da se za to odločajo tudi mladi, kar nekaj pa se je že nabralo tudi vitezov stokratnikov. Ob vsakem darovanju odvzamejo okoli pol litra krvi. Kadar vidijo, da je poraba nekoliko večja, krvodajalce tudi sami pozovejo k prihodu. Zelo pomembne so, je dodala, tudi terenske akcije, ki jih pripravljajo v sodelovanju z rdečim križem, saj jih tako približajo ljudem v njihovem domačem okolju in se tako morda lažje odločijo za darovanje. S krvjo sicer zalagajo tri bolnišnice na severovzhodu države.