Višje temperature zmanjšujejo rojstva dečkov, kaže raziskava

Kako naraščajoče temperature vplivajo na rojstva dečkov

Kot poroča Euronews, je obsežna raziskava Univerze v Oxfordu pokazala, da se ob dvigu temperatur nad 20 stopinjami Celzija spremeni razmerje med spoloma ob rojstvu. Analiza več kot petih milijonov rojstev iz 33 držav podsaharske Afrike in Indije razkriva, da vročina v zgodnji nosečnosti povečuje tveganje za prenatalno umrljivost, pri čemer so moški zarodki občutno bolj ranljivi.

Temperatura kot dejavnik, ki oblikuje reprodukcijo

Raziskovalci poudarjajo, da je dolgo veljalo prepričanje, da je razmerje med rojenimi dečki in deklicami stabilno in genetsko določeno. Vendar pa rezultati, objavljeni v reviji Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, kažejo, da okoljski dejavniki, zlasti vročina, pomembno vplivajo na to, kateri zarodki preživijo zgodnje faze nosečnosti. Po besedah soavtorja Abdel Ghanyja temperatura neposredno vpliva na preživetje ploda in s tem na sestavo populacije. Ugotovitve imajo pomembne posledice za razumevanje demografskih sprememb v obdobju podnebnih sprememb.

Prag 20 stopinj Celzija: ključna točka sprememb

Raziskava je izpostavila 20 stopinj Celzija kot temperaturo, pri kateri se začnejo kazati spremembe v razmerju med spoloma. Dodatno zviševanje temperature ne povečuje nujno učinka, vendar ostaja dejstvo, da so moški zarodki bolj občutljivi na toplotni stres. Predhodne raziskave so že opozarjale, da vročina otežuje termoregulacijo nosečnice. Dehidracija lahko zmanjša pretok krvi, kisika in hranil do ploda, kar povečuje tveganje za izgubo nosečnosti.

Vročina vpliva tudi na odločitve o družini

Kot navaja Euronews, vročina ne vpliva le na biološke procese, temveč tudi na vedenjske in družbene dejavnike. Visoke temperature lahko: - otežijo dostop do zdravstvenih storitev, - zmanjšajo mobilnost, - povečajo finančno negotovost, - vplivajo na načrtovanje družine. Raziskovalci opozarjajo, da učinki niso enakomerno porazdeljeni. Ženske z manj viri in tiste, ki živijo v ranljivejših okoljih, so bolj izpostavljene posledicam vročine, kar lahko poglobi zdravstvene neenakosti.

Evropa se sooča z rekordnimi vročinskimi obdobji

Evropske države že občutijo posledice segrevanja. V državah, kot so Albanija, Grčija, Portugalska in Španija, je bilo zabeleženih več kot 100 dni vročinske sezone. Svetovna meteorološka organizacija poroča, da je bilo leto 2024 drugo z največ vročinskimi stresnimi dnevi in tropskimi nočmi, ko temperatura ni padla pod 20 stopinjami Celzija. Ker se globalne temperature še naprej dvigajo, raziskovalci pozivajo k dodatnim študijam, ki bi pomagale zaščititi zdravje nosečnic in zmanjšati dolgoročne posledice za reproduktivne procese.

Podnebne spremembe in rodnost: širši kontekst

V zadnjih letih številne evropske države beležijo najnižje stopnje rodnosti v desetletjih. Za stabilno populacijo bi morale ženske imeti povprečno 2,1 otroka, vendar številne države vztrajno ostajajo pod 1,5. Sistematični pregled raziskovalcev s Katoliške univerze v Čilu je pokazal, da podnebne spremembe in naravne nesreče vplivajo na celoten spekter reproduktivnih procesov, od spočetja do starševstva. Vplivajo na reproduktivne namere, potek nosečnosti, plodnost in skrb za novorojenčke. Naraščajoče temperature tako ne vplivajo le na okolje, temveč tudi na temeljne biološke procese, ki oblikujejo prihodnost populacij. Razumevanje teh sprememb je ključno za pripravo zdravstvenih sistemov in družb na izzive, ki jih prinaša segrevajoči se svet.