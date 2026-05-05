Vrh digitalne Kitajske 2026: Roboti predstavljajo pomemben korak v medicini in rehabilitaciji

Obiskovalci so imeli edinstveno priložnost za neposreden stik z vrhunskimi dosežki, med katerimi so prav posebej izstopali prelomni sistemi vmesnikov med možgani in računalnikom (BCI).
Ti napredni znanstveni sistemi omogočajo neposredno komunikacijo med nevrološko aktivnostjo človeških možganov ter zunanjimi elektronskimi napravami, kar pomeni, da lahko uporabniki zgolj s pomočjo miselne osredotočenosti in zaznanih električnih signalov poveljujejo kompleksnim mehanskim protezam ali povrnejo mobilnost negibnim okončinam.
Takšen tehnološki napredek odpira povsem nova obzorja v sodobni medicini in rehabilitacijski stroki, saj obeta povrnitev neodvisnosti osebam z invalidnostjo. Razvoj na tem področju pa se tu ne končuje, saj strokovnjaki že načrtujejo integracijo umetne inteligence, ki bi v prihodnosti omogočila še hitrejšo in natančnejšo interpretacijo nevronskih impulzov, kar bi lahko vključevalo tudi razvoj čutilnih povratnih zank za popolnejšo vrnitev zaznavanja dotika.
Integracija teh sistemov v vsakdanje življenje bi lahko v prihodnjem desetletju korenito spremenila standarde kakovosti bivanja, hkrati pa odpira številna etična vprašanja o zasebnosti miselnih procesov, ki bodo zahtevala odgovoren in previden mednarodni pravni okvir.
