Zahrbtna bolezen, za katero je umrl Eric Dane

Smrt priljubljenega igralca pretresla javnost
Kot poroča Yahoo, je igralec Eric Dane, najbolj znan po vlogi dr. Marka Sloana v seriji Grey's Anatomy, umrl v Los Angelesu v starosti 53 let. Ob njem so bili družinski člani in prijatelji, ki so ga spremljali skozi celotno obdobje njegovega boja z amiotrofično lateralno sklerozo, napredujočo nevrodegenerativno boleznijo, za katero ni zdravila. Družina je v izjavi poudarila, da je Dane kljub težki diagnozi ostal predan ozaveščanju o bolezni in raziskavam, ki bi lahko pomagale drugim bolnikom. Ob tem so prosili za zasebnost, saj preživljajo izjemno boleče obdobje.
Diagnoza, ki je spremenila njegovo življenje
Danova žena Rebecca Gayheart je v enem izmed intervjujev opisala prve simptome, ki so jih opazili doma: težave pri uporabi jedilnega pribora. Sprva so zdravniki postavili napačne diagnoze, kar je pogosto pri amiotrofični lateralni sklerozi, saj se bolezen lahko kaže z zelo nespecifičnimi znaki. Dane je kljub temu čutil, da se dogaja nekaj resnejšega, in je vztrajal pri dodatnih pregledih. Ko je bila diagnoza amiotrofične lateralne skleroze potrjena, se je družina soočila z izjemno težkim obdobjem negotovosti.
Leto pred smrtjo je Dane nastopil v seriji Brilliant Minds, kjer je upodobil bolnika z amiotrofično lateralno sklerozo. Kot poroča Yahoo, je decembra na panelu I AM ALS dejal, da je kljub fizičnim omejitvam pripravljen sprejeti vsako vlogo, ki jo lahko izpelje z govorom in intelektom.
Ustvarjalci serije Brilliant Minds so poudarili, da so želeli njegovo izkušnjo prikazati spoštljivo in realistično, zato so pri snemanju sodelovali tudi z zdravniki in strokovnjaki za amiotrofično lateralno sklerozo.
Eric Dane je za seboj pustil ženo Rebecco Gayheart ter hčerki Billie in Georgia. Njegova smrt je velika izguba za svet televizije in filma, predvsem pa za vse, ki se borijo z amiotrofično lateralno sklerozo in v njem vidijo simbol poguma ter vztrajnosti.
Kaj je amiotrofična lateralna skleroza (ALS)
Amiotrofična lateralna skleroza je napredujoča nevrodegenerativna bolezen, ki prizadene motorične nevrone – živčne celice, odgovorne za nadzor prostovoljnih gibov. Kot navaja WebMD, pri tej bolezni motorični nevroni postopoma propadajo in odmrejo, zaradi česar možgani ne morejo več pošiljati signalov mišicam. Posledica je postopno slabšanje mišične moči, težave pri hoji, govoru, požiranju in dihanju, mišična atrofija ter neizogibna izguba nadzora nad telesnimi funkcijami. ALS je progresivna bolezen, kar pomeni, da se simptomi sčasoma stopnjujejo, trenutno pa zanjo ni zdravila. WebMD poudarja, da bolezen ne prizadene čutov ali kognitivnih sposobnosti, temveč izključno mišični nadzor, kar jo uvršča med najtežje oblike bolezni motoričnih nevronov.
Vir: Yahoo, WebMD
