Zakaj anestezija izklopi zavest, ne pa možganov

Splošna anestezija je stara 180 let in še vedno velja za precejšnjo skrivnost. Čeprav nam ta zdravila vsak dan omogočajo varne operacije, šele zdaj začenjamo zares razumeti, kako nas pošljejo v stanje začasne pozabe, ne da bi ob tem popolnoma ustavili delovanje naših možganov.
Nova študija je vključevala raziskovanje aktivnosti pri bitjih, kot so črvi, ribe, miši in ljudje. Rezultati kažejo, da na anestetike reagira praktično vsako živo bitje, vključno z rastlinami, kar nakazuje na obstoj univerzalnega biološkega mehanizma. Andrea Luppi in njegova ekipa so ugotovili, da je ključni učinek anestezije v tem, da možganske regije prenehajo učinkovito sodelovati med seboj, kar vodi do prekinitve odzivnosti na okolje.
Univerzalni vpliv na vse živalske vrste in njihove možgane
Pri proučevanju so uporabili sodobno tehnologijo, da bi videli, kaj se dogaja v notranjosti možganov. Pri večjih živalih so to počeli s skeniranjem fMRI, pri manjših vrstah, kot so cebrice, pa so uporabili genetiko, da so možganske celice med delovanjem dejansko zasvetile. Zanimivo je, da se vzorci aktivnosti niso spreminjali glede na vrsto ali tip uporabljenega zdravila.
V vseh primerih so ugotovili, da se komunikacija med različnimi deli možganov drastično zmanjša. Regije postanejo izolirane, kar pomeni, da možgani ne morejo več povezati preteklih dražljajev s prihodnjimi odločitvami. To povzroči nekakšen nevronski 'kaos', kjer se predvidljive sekvence delovanja, ki so prisotne v budnem stanju, nekako razdrobijo.
Kako te ugotovitve spreminjajo naš pogled na živali
Razumevanje tega univerzalnega mehanizma bi lahko v prihodnosti vodilo do razvoja varnejših in učinkovitejših anestetikov, hkrati pa nam daje nov vpogled v to, kaj sploh pomeni biti zavesten. Če anestezija na enak način vpliva na ribo in na človeka, se moramo vprašati, koliko so naši možganski procesi v resnici podobni procesom v 'preprostejših' bitjih, še piše ScienceAlert.
Vir: ScienceAlert
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