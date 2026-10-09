Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaKožaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativa
Zdravje
PrehranaAktivno življenjeImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniBolezni živčevja in možganovOkužbe in zastrupitveBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
GinekologijaMenopavza
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaDolgoživost
Duševno zdravje
Osebna rastOdnosi in spolnostDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Estetika
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
Anestezija
Novice

Zakaj anestezija izklopi zavest, ne pa možganov

N.R.A.
09. 10. 2026 08.11
1

Znanstveniki so z analizo možganske aktivnosti ugotovili univerzalni odziv na anestezijo, ki je skupen vsem živim bitjem v zadnjih 700 milijonih let.

Izberite Vizita.si za svoj prednostni vir na Google.

Splošna anestezija je stara 180 let in še vedno velja za precejšnjo skrivnost. Čeprav nam ta zdravila vsak dan omogočajo varne operacije, šele zdaj začenjamo zares razumeti, kako nas pošljejo v stanje začasne pozabe, ne da bi ob tem popolnoma ustavili delovanje naših možganov.

Zakaj pred operacijo ne smete jesti?
Preberi še
Zakaj pred operacijo ne smete jesti?

Nova študija je vključevala raziskovanje aktivnosti pri bitjih, kot so črvi, ribe, miši in ljudje. Rezultati kažejo, da na anestetike reagira praktično vsako živo bitje, vključno z rastlinami, kar nakazuje na obstoj univerzalnega biološkega mehanizma. Andrea Luppi in njegova ekipa so ugotovili, da je ključni učinek anestezije v tem, da možganske regije prenehajo učinkovito sodelovati med seboj, kar vodi do prekinitve odzivnosti na okolje.

Anestezija
AnestezijaFOTO: AdobeStock

Univerzalni vpliv na vse živalske vrste in njihove možgane

Pri proučevanju so uporabili sodobno tehnologijo, da bi videli, kaj se dogaja v notranjosti možganov. Pri večjih živalih so to počeli s skeniranjem fMRI, pri manjših vrstah, kot so cebrice, pa so uporabili genetiko, da so možganske celice med delovanjem dejansko zasvetile. Zanimivo je, da se vzorci aktivnosti niso spreminjali glede na vrsto ali tip uporabljenega zdravila.

Kaj je anestezija in katere vrste poznamo?
Preberi še
Kaj je anestezija in katere vrste poznamo?

V vseh primerih so ugotovili, da se komunikacija med različnimi deli možganov drastično zmanjša. Regije postanejo izolirane, kar pomeni, da možgani ne morejo več povezati preteklih dražljajev s prihodnjimi odločitvami. To povzroči nekakšen nevronski 'kaos', kjer se predvidljive sekvence delovanja, ki so prisotne v budnem stanju, nekako razdrobijo.

Anestezija
AnestezijaFOTO: Shutterstock

Kako te ugotovitve spreminjajo naš pogled na živali

Razumevanje tega univerzalnega mehanizma bi lahko v prihodnosti vodilo do razvoja varnejših in učinkovitejših anestetikov, hkrati pa nam daje nov vpogled v to, kaj sploh pomeni biti zavesten. Če anestezija na enak način vpliva na ribo in na človeka, se moramo vprašati, koliko so naši možganski procesi v resnici podobni procesom v 'preprostejših' bitjih, še piše ScienceAlert.

Kako se je preprost bolnišnični poseg spremenil v boj za življenje
Preberi še
Kako se je preprost bolnišnični poseg spremenil v boj za življenje

Vir: ScienceAlert

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
anestezija nevrobiologija zavest možgani znanstvena raziskava evolucija živčevje
Rakave bolezni

40 let sledenja poznih posledic zdravljenja raka v otroštvu in adolescenci na Onkološkem inštitutu Ljubljana

Vitamini in minerali

Kako prepoznati pomanjkanje B12 in katera živila vključiti v prehrano

Vizita.si Kako človeški možgani ustvarjajo zavest?
Vizita.si Kaj se zgodi z možgani v komi?
24ur.com Kako preprečiti motnje v delovanju možganov?
24ur.com Največja zbirka možganov: v danski kleti so jih shranili skoraj 10.000
24ur.com 'Nor eksperiment': možganski organid je zunaj telesa živel sedem let
24ur.com V možganih umirajočih ljudi zaznan skrivnosten porast aktivnosti
Vizita.si Zakaj so se možgani človeka skozi evolucijo skrčili?
Priporoča
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tomaž Hacin 09. 10. 2026 20.10
0 0
Čd bi izklopila možgane bi bili hromi in brez govora, ki se ne bi povrnil.
ODGOVORI
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 2012