Zakaj kratkovidnost narašča? Nova študija razkriva presenetljiv vpliv svetlobe

Primeri kratkovidnosti se po vsem svetu hitro množijo, nova raziskava pa nakazuje, da je glavni krivec za to naš sodoben način življenja, ki nas sili v zaprte prostore. Strokovnjaki iz New Yorka so preučevali 34 prostovoljcev in ugotovili, da težava morda ni le v prekomerni uporabi zaslonov, ampak v načinu, kako naše oči procesirajo svetlobo, ko so dlje časa osredotočene na bližnje predmete. Do leta 2050 naj bi s to motnjo vida živelo že skoraj 40 odstotkov mladih, kar je alarmanten podatek, ki zahteva takojšnjo pozornost.

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Kako se oko odziva na delo na bližino?

Znanstveniki so med preizkusi ugotovili, da pri ljudeh, ki že imajo težave z vidom, zenice reagirajo drugače. Ko beremo ali gledamo v tablico, se naše zenice zožijo, da bi izostrile sliko, kar pa v temnih prostorih povzroči premalo svetlobe na zadnjem delu očesa. Ta kombinacija nizke osvetlitve in nenehnega osredotočanja na bližino ustvarja nekakšno začarano zanko, ki kratkovidnost še poslabša. Ključna ugotovitev je, da kontrast vpliva močneje kot svetlost na to, kako se naše oči obrnejo navznoter.

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Pomembno je vedeti: delo na bližino v zaprtih prostorih zmanjšuje nujno svetlobno stimulacijo mrežnice, kar spodbuja rast zrkla in miopijo.

Zakaj je igranje zunaj najboljše zdravilo za oči

Ena največjih težav je dejstvo, da v zaprtih prostorih preprosto ni dovolj svetlobe. Medtem ko nas sončna svetloba zunaj ščiti in hkrati nahrani naše oči, je svetloba v stanovanju ali pisarni šibka. Če v takšnem okolju še beremo, se zenica dodatno zoži, oko pa strada svetlobe. Strokovnjaki zdaj predvidevajo, da je prav ta izguba svetlobe tisti dejavnik, ki spodbudi oko k podaljševanju, kar pomeni slabši vid na daljavo. Čas na prostem bi lahko bil ključen preventivni ukrep za otroke.