Zakaj ne bi smeli piti ledenih pijač

Čeprav nas kozarec ledene vode v trenutku osveži, ni nujno, da je vedno najboljša izbira za telo. Način, kako organizem uravnava temperaturo, je precej bolj zapleten, zato lahko zelo hladni napitki v nekaterih primerih prinesejo manj koristi, kot si mislimo.

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Telo se hladi drugače, kot si predstavljamo

Večina ljudi misli, da bo ledena pijača telo hitro ohladila. Deloma to drži, saj hladna tekočina lahko začasno zniža občutek vročine in nekoliko zmanjša telesno temperaturo. Toda naše telo ima svoj naravni hladilni sistem – potenje. Ko znoj izhlapeva s kože, odvaja toploto. Nekatere raziskave kažejo, da lahko zelo hladne pijače zmanjšajo potenje, zato končni učinek hlajenja ni vedno tako velik, kot bi pričakovali.

icon-expand Potenje je naravni hladilni sistem našega telesa. FOTO: Adobe Stock

Ko ledena pijača povzroči nelagodje

Ste že kdaj po požirku ledene vode občutili krč v želodcu ali neprijeten občutek v grlu? Niste edini. Kot piše VeryWell Health, hladna tekočina pri nekaterih ljudeh povzroči krčenje krvnih žil in lahko začasno upočasni praznjenje želodca. Posledica so lahko napihnjenost, občutek teže ali želodčne težave, zlasti če pijačo spijemo hitro. To je še posebej pogosto po intenzivni vadbi ali po dolgotrajni izpostavljenosti soncu, ko je organizem že pod dodatnim stresom.

icon-expand Hladna tekočina lahko začasno zniža občutek vročine in nekoliko zmanjša telesno temperaturo. FOTO: Thinkstock

Največja napaka: pitje na dušek

Težava pogosto ni le temperatura pijače, ampak način pitja. Ko smo zelo žejni, pogosto spijemo velik kozarec ledene vode v nekaj sekundah. S tem sicer potešimo žejo, vendar telo tekočine ne izkoristi tako učinkovito kot pri počasnem pitju manjših količin skozi ves dan. Zato je priporočena redna hidracija, še preden postanemo žejni. Občutek žeje je namreč lahko znak, da je organizem že rahlo dehidriran.

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Kaj pa športniki?

Pri športni aktivnosti v vročini je zgodba nekoliko drugačna. Kot piše True Sport, lahko hladne pijače in celo ledeni napitki pomagajo izboljšati počutje in zmogljivost med vadbo v visokih temperaturah, saj organizmu pomagajo odvajati toploto. Vendar strokovnjaki opozarjajo, da hladna pijača ne more nadomestiti drugih zaščitnih ukrepov, kot so počitek v senci, primerna oblačila, omejevanje aktivnosti v največji vročini in zadosten vnos elektrolitov.

icon-expand Hladna pijača ne more nadomestiti drugih zaščitnih ukrepov, kot so počitek v senci, primerna oblačila, omejevanje aktivnosti v največji vročini in zadosten vnos elektrolitov. FOTO: AdobeStock

Ali je sobna temperatura boljša izbira?

Za večino ljudi je najbolj praktična rešitev nekaj vmes - hladna, ne pa ledena pijača. Najpomembneje pa je, da sploh dovolj pijemo. Temperatura vode je običajno manj pomembna od količine zaužite tekočine. Če vam ledena voda povzroča nelagodje, poskusite s pijačo, ki je ohlajena na približno sobno temperaturo ali le nekoliko hladnejša. Mnogi jo lažje pijejo v večjih količinah, kar je za hidracijo pogosto koristnejše.

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Kako se pravilno hidrirati v vročini?

Za zaščito pred dehidracijo strokovnjaki priporočajo:

- pijte redno skozi ves dan in ne čakajte na močno žejo;

- izbirajte vodo ali nesladkane napitke;

- po intenzivnem potenju nadomestite tudi elektrolite;

- izogibajte se večjim količinam alkohola, ki lahko spodbuja dehidracijo;

- po telesni aktivnosti pijte postopoma, ne na dušek.