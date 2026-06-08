Zakaj poleti zatekajo noge in kdaj je čas za pregled pri zdravniku

Na prvi pogled se zdi razlaga logična: vročina, več gibanja ali dolgotrajno stanje. A strokovnjaki opozarjajo, da takšni simptomi niso nujno le posledica utrujenosti, temveč lahko kažejo na težave, ki se razvijajo postopoma in jih pogosto spregledamo.

Zakaj so težave poleti izrazitejše?

Če imate občutek, da so vaše noge poleti bistveno bolj 'težke', to ni naključje. Visoke temperature povzročijo, da se žile razširijo, kar še dodatno oslabi njihovo sposobnost vračanja krvi nazaj proti srcu. Posledično:

- kri lažje zastaja v nogah,

- poveča se pritisk v venah,

- nastanejo otekline in občutek napetosti. Zato se pogosto zgodi, da so simptomi zvečer izrazitejši kot zjutraj in da jih prav poleti prvič res opazimo.

icon-expand Kronična venska bolezen (KVB) je stanje, pri katerem kri v venah ne kroži učinkovito nazaj proti srcu. FOTO: Shutterstock

Ni le utrujenost, lahko gre za težave z venami

Občutek težkih nog, zatekanje in krči v mečih so lahko prvi znaki kronične venske bolezni (KVB). Gre za stanje, pri katerem kri v venah ne kroži učinkovito nazaj proti srcu. To pomeni, da se začne zadrževati v nogah, kar povzroča:

- občutek teže in napetosti v nogah,

- otekanje, predvsem okoli gležnjev,

- nočni ali večerni krči v mečih,

- postopne vidne spremembe, kot so popokane kapilare ali kasneje krčne žile. Pomembno je vedeti, da se težave pogosto začnejo neopazno in lahko že relativno zgodaj. Dodatno tveganje predstavljajo tudi hormonske spremembe, nosečnost in dednost, zato so ženske po 30. letu med bolj izpostavljenimi skupinami.

icon-expand Kronična venska bolezen se razvija postopoma. Brez ukrepanja se simptomi s časom stopnjujejo. FOTO: Shutterstock

Pogosta zmota: 'To je samo pomanjkanje magnezija'

Ko se pojavijo krči v mečih, mnogi najprej pomislijo na pomanjkanje magnezija. In res, po intenzivni telesni aktivnosti je to lahko eden od razlogov. Vendar če se krči pojavljajo po običajnem dnevu, brez večjega napora, ali če jih spremljajo težke in otekle noge, je to lahko znak venskih težav, ne le pomanjkanja mineralov.

Kako prepoznati, da težava napreduje?

Kronična venska bolezen se razvija postopoma. Brez ukrepanja se simptomi s časom stopnjujejo: 1. Težke, utrujene noge.

2. Otekanje (zlasti okoli gležnjev).

3. Vidne kapilare.

4. Krčne žile.

5. V napredovalih primerih tudi kožne spremembe ali rane. Ravno zato je ključno, da prve znake prepoznamo in ukrepamo pravočasno.

Kaj lahko naredite že danes?

Že z vsakodnevnimi navadami lahko naredite veliko za svoje vene. Priporočljivi so predvsem nefarmakološki ukrepi:

- redno gibanje (hoja, plavanje sta posebej priporočljiva),

- izogibanje dolgotrajnemu sedenju ali stanju,

- večkratno dvigovanje nog nad nivo srca,

- hlajenje nog (npr. s hladno prho),

- nošenje kompresijskih nogavic, če vam jih svetuje strokovnjak. To so enostavni, a učinkoviti koraki, ki pomagajo zmanjšati zastajanje krvi.

Kdaj razmisliti o dodatni podpori?

Če težave vztrajajo ali se stopnjujejo, je smiselno razmisliti o dodatnih pristopih. Med njimi so tudi venoaktivna zdravila, ki delujejo na samo delovanje ven. Eden izmed pogosto uporabljenih je Detralex , ki vsebuje kombinacijo flavonoidov in deluje na več ravneh:

- pomaga okrepiti stene ven in prispeva k boljšemu tonusu ven,

- zmanjšuje vnetje v žilah, kar olajša simptome kot so občutek 'težkih nog', bolečina, krči in otekanje,

- izboljšuje mikrocirkulacijo, torej pretok krvi v najmanjših žilah. S tem lahko pomaga pri lajšanju simptomov, kot so: občutek težkih nog, bolečina, otekanje in krči v mečih. Na voljo je v lekarnah (tudi v različnih pakiranjih), pri čemer je priporočljivo, da se o izbiri posvetujete s strokovnjakom.

icon-expand Občutek težkih nog, zatekanje in krči v mečih so lahko prvi znaki kronične venske bolezni (KVB). FOTO: Shutterstock

Ne odlašajte, ukrepajte pravočasno