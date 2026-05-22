Nočne more
Zakaj se zbudimo slabe volje? Vloga sanj pri našem počutju

L.G.
22. 05. 2026 03.20
Se vam je že kdaj zgodilo, da ste se zbudili slabe volje pa sploh niste vedeli zakaj? Ali pa ste vstali presenetljivo dobre volje po povsem običajnem dnevu? Odgovor se morda skriva v tem, kaj ste sanjali.

V zadnjih letih raziskave vse bolj potrjujejo, da sanje niso le 'naključne slike', temveč lahko dejansko vplivajo na to, kako se počutimo naslednje jutro.

Spanje kot nova supermoč: zakaj je 2026 leto spanja (in kako ga izboljšati)

Možgani ponoči 'urejejo' čustva

Kot poroča Frontiersin.org, REM faza spanja (ko največ sanjamo) pomembno sodeluje pri čustveni regulaciji in obdelavi spomina.

Med spanjem možgani:
- 'preigrajo' dogodke dneva,
- izberejo pomembne izkušnje,
- ter zmanjšujejo čustveno intenzivnost neprijetnih spominov.

To potrjujejo tudi novejše študije. Kot poroča University of California, sanje dejansko pomagajo pri obdelavi čustveno zahtevnih izkušenj, zato lahko naslednji dan na iste stvari reagiramo bolj umirjeno.

V zadnjih letih raziskave vse bolj potrjujejo, da sanje niso le 'naključne slike', temveč lahko dejansko vplivajo na to, kako se počutimo naslednje jutro.FOTO: AdobeStock

Sanje odražajo naše notranje stanje

Psihologi poudarjajo, da sanje niso naključne. Pogosto so sestavljene iz:
- dnevnih skrbi in misli,
- potlačenih čustev,
- in notranjih konfliktov.

Zato lahko neprijetne sanje pomenijo, da:
- ste pod stresom,
- vas nekaj skrbi,
- ali da vaš um 'predeluje' nepredelane občutke.

Stres lahko vpliva na neprijetne sanje.
Stres lahko vpliva na neprijetne sanje.FOTO: AdobeStock

Obstaja tudi neposredna povezava s počutjem

Raziskave kažejo, da obstaja jasna povezava med tem, kaj čutimo v sanjah, in tem, kako se počutimo po prebujanju.

Kot poroča Healthline, so ljudje, ki so v sanjah doživljali več strahu, pogosteje vstali slabše razpoloženi, medtem ko so pozitivne sanje povezane z boljšim jutranjim počutjem .

Podobno ugotavljajo tudi znanstvene študije:
- bolj negativna čustva v sanjah - bolj negativno jutranje razpoloženje,
- bolj pozitivna čustva - boljše počutje

Temu pravijo tudi t. i. continuity efekt: čustva iz sanj se preprosto 'prelijejo' v budno stanje.

Zakaj znanost zagovarja zimski čas kot boljši za zdravje

Dobra novica: sanje vam lahko tudi izboljšajo dan

Zanimivo je, da sanje niso samo pasiven odraz, lahko tudi pomagajo. Raziskave o katerih poroča Sleep Review Magazine, kažejo, da:
- sanje ublažijo negativna čustva,
- omogočijo bolj distanciran pogled na težave,
- pomagajo možganom 'prebaviti' stres.

Kot poročajo raziskovalci, lahko sanjanje po stresnem dnevu zmanjša čustveno intenzivnost neprijetnih spominov in izboljša počutje naslednje jutro.

Sanje nam lahko pomagajo 'prebaviti' stres in ublažiti negativna čustva.
Sanje nam lahko pomagajo 'prebaviti' stres in ublažiti negativna čustva.FOTO: AdobeStock

Kako lahko vplivate na svoje sanje (in jutranje razpoloženje)?

Čeprav sanj ne morete povsem nadzorovati, lahko vplivate na pogoje, v katerih nastajajo.

1. Pomirite se pred spanjem

Branje, meditacija ali topel tuš pomagajo zmanjšati stres, ki se sicer pogosto prenese v sanje.

2. Omejite negativne vsebine zvečer

Grozljivke, stresne novice ali konflikti pred spanjem povečajo verjetnost neprijetnih sanj.

3. Zapišite si sanje

Vodenje dnevnika sanj vam lahko pomaga:
- razumeti svoje vzorce,
- prepoznati ponavljajoče se stresorje.

4. Poskrbite za kakovosten spanec

Slab spanec poruši čustveno ravnovesje in vpliva tako na sanje kot na naslednji dan.

Vir:University of California, Sleep Review Magazine, Healthline, Frontiers in Behavioral Neuroscience, Insights Psychology

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
sanje spanje počutje razpoloženje čustvena regulacija stres
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

