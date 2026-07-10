Zakaj smo v vročini bolj razdražljivi, pozabljivi in manj produktivni?

Vročinski valovi lahko zmanjšajo koncentracijo, upočasnijo razmišljanje, vplivajo na razpoloženje in celo na kakovost naših odločitev.

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Ko se telo hladi, možgani plačajo ceno

Človeško telo si med vročino prizadeva ohranjati primerno notranjo temperaturo. Kot razlaga Science Insight, se več krvi usmeri proti koži, kjer se telo hladi s potenjem. Zaradi tega imajo lahko nekateri organi, vključno z možgani, nekoliko manj optimalne pogoje za delovanje. Če se temu pridruži še dehidracija, lahko hitro opazimo upad zbranosti in miselne ostrine. Po podatkih klinike Mayo in Cleveland Clinic že blaga dehidracija vpliva na koncentracijo, kratkoročni spomin in sposobnost reševanja problemov. Tudi zato se marsikdo v vročini počuti, kot da ima 'meglo v glavi'.

icon-expand Vročina ne vpliva le na telo, ampak tudi na naše možgane. FOTO: Adobe Stock

Zakaj v vročini težje razmišljamo?

Raziskave, o katerih poroča Psychology Today, kažejo, da vročina najbolj prizadene zahtevnejše miselne naloge. Medtem ko preprosta opravila pogosto opravimo normalno, se težave pojavijo pri nalogah, ki zahtevajo načrtovanje, pozornost, pomnjenje in hitro sprejemanje odločitev. V eni od raziskav so raziskovalci opazili, da so se ljudje med vročinskimi obdobji slabše odrezali pri testih koncentracije in delovnega spomina. Podobne učinke so zaznali tudi pri gasilcih in drugih poklicih, ki so izpostavljeni visokim temperaturam. To lahko pojasni, zakaj med vročinskim valom:

- pogosteje pozabimo, kaj smo želeli narediti,

- naredimo več napak pri delu,

- težje sledimo pogovoru,

- potrebujemo več časa za odločanje,

- hitreje izgubimo osredotočenost.

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Od kod izvira razdražljivost?

Ste opazili, da vas v vročini hitreje zmotijo malenkosti? Tudi to ni naključje. Ameriško psihološko združenje (APA) poroča, da visoke temperature vplivajo na čustveno regulacijo ter povečujejo občutke nelagodja, frustracije in razdražljivosti. Nekatere raziskave so pokazale celo povezavo med višjimi temperaturami in več agresivnega vedenja. Del težave predstavlja tudi slabši spanec. Med vročinskimi valovi številni ljudje ponoči spijo manj kakovostno, kar še dodatno vpliva na razpoloženje, potrpežljivost in sposobnost obvladovanja stresa.

icon-expand Visoke temperature vplivajo na čustveno regulacijo ter povečujejo občutke nelagodja, frustracije in razdražljivosti. FOTO: Dreamstime

Vročina in produktivnost: slaba kombinacija

Če imate občutek, da v vročih dneh naredite manj, vam ni treba imeti slabe vesti. Znanost kaže, da lahko vročina dejansko zmanjša produktivnost. Pri višjih temperaturah se povečata mentalna utrujenost in število napak, zmanjšata pa se hitrost obdelave informacij ter učinkovitost pri zahtevnejših nalogah. Posebej izrazit je učinek pri delu, ki zahteva veliko koncentracije.

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Kdo je najbolj ogrožen?

Visoke temperature lahko vplivajo na vsakogar, vendar so nekatere skupine bolj ranljive. Med njimi so:

- starejši,

- otroci in mladostniki,

- osebe z duševnimi motnjami,

- kronični bolniki,

- ljudje, ki delajo na prostem ali v vročih prostorih. Vročinski valovi lahko pri teh skupinah povzročijo izrazitejše težave s koncentracijo, zmedenostjo in splošnim počutjem.

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Kako zaščititi možgane med vročinskim valom?

Dobra novica je, da lahko marsikaj naredimo sami. 1. Pijte redno, ne šele takrat, ko postanete žejni Že blaga dehidracija lahko vpliva na delovanje možganov 2. Najzahtevnejše naloge opravite zjutraj Takrat so temperature običajno nižje, možgani pa bolj spočiti. 3. Poskrbite za kakovosten spanec Ponoči prezračite stanovanje ali uporabite druge načine hlajenja prostora. 4. Med delom si vzemite več kratkih odmorov Krajši premori in umik v hladnejši prostor lahko pomagajo obnoviti zbranost. 5. Ne podcenjujte simptomov Omotica, zmedenost, močan glavobol ali nenavadna utrujenost so lahko opozorilni znaki, da vročina že vpliva na telo in možgane.

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Vročinski valovi niso le vremenski pojav

Dolgo smo menili, da vročina ogroža predvsem srce in ožilje. Danes raziskovalci opozarjajo, da imajo vročinski valovi tudi pomemben vpliv na možgane, duševno zdravje in vsakdanje delovanje. Zato ni presenetljivo, da smo v najbolj vročih dneh bolj pozabljivi, manj učinkoviti in hitreje slabe volje, naši možgani namreč vročino občutijo precej bolj, kot smo mislili.