Zakaj so nekateri lasje kodrasti, drugi pa ravni?

Vse se začne v lasnem mešičku

Vsak las raste iz lasnega mešička, drobne strukture pod kožo, kjer nastajajo nove lasne celice. Znanstveniki so že leta 2005 ugotovili, da se pri ljudeh s kodrastimi lasmi las začne oblikovati v značilno ukrivljeno obliko že med rastjo v mešičku. To pomeni, da so kodri "programirani" veliko prej, preden postanejo vidni. Po ugotovitvah raziskovalcev je ključna oblika lasnega mešička. Če je mešiček raven in simetričen, bo las praviloma raven. Če je ukrivljen, pa se bo tudi las oblikoval v valove ali kodre.

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Zakaj se las sploh začne kodrati?

Kot pojasnjuje ScienceAlert, novejše raziskave kažejo, da se celice na eni strani lasu razvijajo nekoliko drugače kot na drugi. Zaradi tega keratin, glavna gradbena beljakovina las, ni enakomerno razporejen po celotni strukturi lasu. Rezultat je asimetrična oblika, zaradi katere se las lažje ukrivi in zavija v določeno smer. Pri ravnih laseh je ta zgradba bolj enakomerna, zato las ostane raven tudi po tem, ko zraste iz lasišča.

icon-expand Oblika lasnega mešička je v veliki meri genetsko pogojena. FOTO: Shutterstock

Ko las enkrat zraste, svoje oblike ne more več spreminjati

Mnogi mislijo, da lahko strukturo las popolnoma spremenijo z nego. V resnici imajo kozmetični izdelki precej omejen vpliv. Ko las zapusti mešiček, je sestavljen predvsem iz odmrlih keratinskih vlaken. Njegova osnovna oblika je takrat že določena. To ne pomeni, da kodrov ali ravnih las ni mogoče začasno oblikovati drugače, vendar je njihova naravna struktura zapisana že med rastjo pod kožo.

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Zakaj imajo člani iste družine pogosto podobne lase?

Oblika lasnega mešička je v veliki meri genetsko pogojena. Zato ni presenetljivo, da otroci pogosto podedujejo podobno teksturo las kot njihovi starši ali stari starši. ScienceAlert navaja, da struktura lasnih mešičkov sledi dednim vzorcem, zato so podobni tipi las znotraj družin zelo pogosti. Vseeno genetika ni povsem preprosta. Pri istem človeku se lahko tekstura las skozi življenje nekoliko spremeni zaradi hormonskih vplivov, staranja, nosečnosti ali menopavze.

icon-expand . Pri istem človeku se lahko tekstura las skozi življenje nekoliko spremeni zaradi hormonskih vplivov, staranja, nosečnosti ali menopavze. FOTO: Adobe Stock

So kodrasti lasje evolucijska prednost?

To vprašanje znanstvenike zanima že dolgo. Natančnega odgovora še nimajo, vendar obstaja zanimiva teorija. Raziskava, ki jo povzema ScienceAlert, je pokazala, da kodrasti lasje učinkoviteje ščitijo glavo pred sončno toploto kot ravni lasje. V poskusih so tesni kodri najbolje zmanjšali segrevanje lasišča zaradi sončnega sevanja. Možno je torej, da so se določene oblike las razvile tudi kot prilagoditev na vroče podnebje, čeprav raziskovalci poudarjajo, da je evolucijske razloge pogosto zelo težko dokončno dokazati.

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Kaj lahko naredite za zdrave lase?

Ne glede na to, ali imate ravne, valovite ali kodraste lase, strokovnjaki priporočajo:

- izogibanje pretirani uporabi vročih pripomočkov za oblikovanje;

- nežno sušenje brez agresivnega drgnjenja z brisačo;

- uporabo vlažilnih izdelkov, če imate kodraste lase;

- redno zaščito las pred UV-žarki in klorirano vodo;

- uravnoteženo prehrano z dovolj beljakovin, železa in vitaminov. Oblike svojih las sicer ne morete spremeniti, lahko pa poskrbite, da bo njihova naravna struktura videti zdrava, sijoča in lepo definirana.