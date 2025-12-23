Vizita.si
Novice

Piješ preveč alkohola?

L.G.
23. 12. 2025 03.36
0

Pitje alkohola pogosto povezujemo s sprostitvijo, praznovanji in druženjem, ki je v prazničnih časih še pogostejše. Ker je v Sloveniji odnos do pitja zelo sprejemljiv, se marsikdo ne zaveda posledic, ki jih ima že občasno pitje na naše zdravje.

Alkoholne pijače so v slovenski družbi močno prisotne, poraba alkohola pri nas pa je višja od evropskega povprečja. Alkohol je pogost razlog za prometne nesreče s tragičnimi izidi, nasilje v družini in zdravstvene težave posameznikov. Poleg tega pa negativno vpliva na medsebojne odnose in onemogoča posameznika, da bi razvijal svoj potencial.

Pogosto slišimo izraze, kot sta 'kulturno pitje' ali 'zmerno pitje', ki naj bi imela celo pozitivne učinke na zdravje. Vendar v resnici temu ni tako. Najnovejše raziskave jasno kažejo, da varna meja pitja alkohola ne obstaja. Vsako pitje pomeni določeno stopnjo tveganja za zdravje in varnost posameznika ter širše skupnosti.

Kako alkohol vpliva na naše telo in počutje?

Tudi če alkohol pijemo le občasno, lahko ta vpliva na:

1. Kakovost spanja

Čeprav lahko kdaj po pitju alkohola hitreje zaspimo, je v resnici motilec naravnega ritma spanja. Pitje alkohola vpliva na zmanjšanje količine globokega NREM spanja in REM spanja, zaradi česar ima negativen vpliv na utrjevanje spominov, ustvarjalnost, učenje in druge kognitivne funkcije v možganih. Zaradi motenega globokega spanca negativno vpliva tudi na regeneracijo telesnih funkcij. Spanje je tako plitkejše, s pogostejšimi prebujanji, kar vodi v večjo utrujenost, slabšo koncentracijo, razdražljivost in nihanje razpoloženja.

2. Razpoloženje in duševno zdravje

Alkohol neposredno vpliva na delovanje možganov in ravnovesje hormonov, kar lahko povzroči nihanje razpoloženja, občutek tesnobe in celo depresivna stanja. Sčasoma tudi poglablja stiske, zaradi katerih kdaj posežemo po alkoholu. Dolgoročno lahko redno pitje poveča stres in zmanjša sposobnost obvladovanja čustev, kar negativno vpliva tako na posameznika kot na njegove medosebne odnose, v katerih se lahko poglobijo konflikti.

SOPA

3. Imunski sistem

Alkohol negativno vpliva na delovanje belih krvnih celic, ki so ključne za boj proti okužbam. Redno pitje oslabi obrambo telesa, kar poveča dovzetnost za prehlade in okužbe, počasnejše celjenje ran in večje tveganje za kronična vnetja.

4. Energijo in presnovo

Alkohol obremenjuje jetra, ki so odgovorna za njegovo razgradnjo in presnovo hranil. Ko jetra prednostno razgrajujejo alkohol, trpi presnova maščob in sladkorjev. To vodi v občutek utrujenosti, slabšo telesno pripravljenost in večje tveganje za kopičenje maščobe v jetrih.

5. Tveganje za bolezni

Tvegano pitje alkohola povečuje možnost za resne zdravstvene težave, saj je neposredno povezano z več kot 200 vrstami bolezenskih stanj in poškodb. Alkohol obremenjuje jetra, vpliva na srčno-žilni sistem in povečuje tveganje za povišan krvni tlak. Poleg tega alkohol dokazano povečuje tveganje za nekatere vrste raka, zlasti raka ustne votline, žrela, grla, požiralnika, debelega črevesa, danke, jeter in dojke.

Kako opustiti tvegano in škodljivo pitje alkohola?

Tvegano in škodljivo pitje alkohola lahko sčasoma pripelje tudi do zasvojenosti, zato je pomembno dovolj zgodaj raziskati svoj odnos do pitja alkohola. Opustitev ali zmanjšanje pitja je proces, ki zahteva odločitev, podporo in strategijo.

Če želite zmanjšati pitje alkohola ali raziskati svoj odnos do njega, vam je ob urejenem zdravstvenem zavarovanju brezplačno dostopno 'SOPA svetovanje' v centrih za krepitev zdravja (CKZ) in zdravstveno-vzgojnih centrih (ZVC) po Sloveniji. Tam se lahko v sproščenem okolju pogovorite s strokovnjakom in skupaj poiščete možnosti za spremembo.

Na voljo so tudi delavnice, kot je 'Zdravi odnosi', kjer se osredotočate na medosebne odnose in dobro počutje. Za udeležbo ne potrebujete napotitve zdravnika, pridružite pa se lahko kjerkoli v Sloveniji. Več informacij najdete na www.sopa.si.

Sponzorirana vsebina

alkohol SOPA svetovanje zdravi odnosi tvegano pitje
