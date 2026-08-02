Zakaj vas po kopanju v morju srbi koža? Razlog ni vedno le sol

Pri nekaterih pa se kmalu po kopanju pojavijo srbenje, zategovanje kože, rdečina ali drobni izpuščaji. Čeprav marsikdo za to okrivi morsko sol, dermatologi poudarjajo, da je vzrok pogosto kombinacija več dejavnikov – od izsušitve kože do sonca, mikroorganizmov in že obstoječih kožnih bolezni. V večini primerov težave niso nevarne in hitro izzvenijo, včasih pa so lahko znak kožne bolezni ali alergijske reakcije, ki zahteva zdravniški pregled.

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Morska voda kožo izsuši

Morska voda vsebuje veliko soli, ki s površine kože potegne vlago. Čeprav lahko kopanje v morju pri nekaterih ljudeh začasno izboljša težave z mastno kožo ali določenimi oblikami ekcema, pri drugih povzroči ravno nasprotni učinek – koža postane suha, napeta in začne srbeti. Še posebej občutljivi so ljudje z naravno suho kožo, atopijskim dermatitisom ali drugimi motnjami kožne pregrade. Pri njih lahko že kratkotrajna izpostavljenost morski vodi povzroči izrazitejše težave.

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Sonce in veter težave še okrepita

Po kopanju voda na površini kože hitro izhlapeva, sonce in veter pa dodatno zmanjšujeta njeno vlažnost. Rezultat je poškodovana zaščitna kožna pregrada, zaradi katere se pojavi občutek zategovanja, pekoč občutek ali srbenje. Dermatologi zato priporočajo, da se po kopanju čim prej oprhate s sladko vodo in nanesete vlažilno kremo, zlasti če imate občutljivo kožo.

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Vzrok je lahko tudi 'morski izpuščaj'

V določenih delih sveta lahko srbeč izpuščaj povzroči tako imenovani morski izpuščaj. Gre za reakcijo na mikroskopske ličinke nekaterih morskih ožigalkarjev, ki se ujamejo pod kopalke in sproščajo snovi, ki dražijo kožo. Najpogosteje se pojavi : - pod kopalkami, - na prsih, - trebuhu, - zadnjici, - stegnih. Izpuščaj spremljajo drobne rdeče bunčice in močno srbenje. Pogostejši je v tropskih in subtropskih morjih, vendar ga občasno opisujejo tudi drugod.

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Ne gre vedno za alergijo na morje

Izraz 'alergija na morsko vodo' je zelo razširjen, vendar v resnici alergije na samo morsko vodo skoraj ni. Veliko pogosteje gre za draženje kože ali za reakcijo na druge dejavnike: - ostanke krem za sončenje, - cvetenje alg, - meduze ali njihove mikroskopske delce, - plankton, - bakterije ali druge mikroorganizme v vodi. Če se težave pojavijo vsakič po kopanju, je smiselno obiskati dermatologa, ki lahko ugotovi pravi vzrok.

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Koža je lahko že pred tem poškodovana

Srbenje po kopanju je pogosto izrazitejše pri ljudeh z: - atopijskim dermatitisom, - luskavico, - kontaktnim dermatitisom, - zelo suho kožo, - občutljivo kožno pregrado. Pri teh ljudeh lahko morska voda najprej nekoliko ublaži vnetje, pozneje pa zaradi izsušitve povzroči poslabšanje simptomov.

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Kdaj je potreben pregled pri zdravniku?

Če srbenje traja več dni ali ga spremljajo drugi simptomi, je priporočljiv zdravniški pregled. Pozorni bodite predvsem, če se pojavijo: - močna oteklina, - veliki mehurji, - gnojni izpuščaji, - vročina, - težko dihanje, - otekanje obraza ali ustnic. To lahko kaže na okužbo ali resnejšo alergijsko reakcijo, ki zahteva hitro zdravljenje.

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Kako lahko zmanjšate tveganje?

Dermatologi priporočajo nekaj preprostih ukrepov : - po kopanju se vedno oprhajte s sladko vodo, - kožo nežno osušite brez močnega drgnjenja, - čim prej nanesite vlažilno kremo, - ne ostajajte predolgo v mokrih kopalkah, - uporabljajte zaščitno kremo pred soncem za občutljivo kožo, - ob izrazito suhi koži se izogibajte zelo dolgim kopanjem. Če imate atopijski dermatitis ali drugo kronično kožno bolezen, se lahko pred dopustom posvetujete z dermatologom glede primerne nege kože. Čeprav je srbenje po kopanju v morju največkrat nenevarno in mine samo od sebe, je dobro poslušati svojo kožo. Ponavljajoče se težave ali izpuščaji, ki se stopnjujejo, niso nekaj, kar bi morali prezreti.