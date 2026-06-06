Zdravstvena odprava v Zambiji in izzivi humanitarnega dela

Delo v državah v razvoju od zdravnika zahteva veliko iznajdljivosti. V Zambiji ni bilo ne elektrike ne laboratorijev, zato so morali zdravniki delati zgolj z osnovnimi pripomočki. Anamarija pravi: "Zaradi tega moraš potem malo bolj zaupati samemu sebi, da verjameš, da je tisto, kar misliš, mogoče res diagnoza." Ker sodobna tehnologija tam ni bila dostopna, sta bili ključni opremi njihovo znanje in pogovor s pacientom .

Šesterica mladih zdravnikov, ki so jo sestavljali Anamarija, Adriana, Nina, Hana, Tim in Živa , se je odločila za pot v neznano – v mesto Nangoma v Zambiji. Tam so tri mesece preživeli v skromni bolnišnici, kjer je osebja vedno premalo, bolnikov pa ogromno. Adriana Mediževec pojasnjuje, da so se takoj vključili v delo: od vodenja vizit do asistence v operacijskih dvoranah. Posebno pomembno vlogo je imela Živa, ki je v celoti prevzela delo v zobni ambulanti. Pred odhodom so v Sloveniji marljivo zbirali donacije, da so v Afriki lahko sploh začeli delati, saj so tam primanjkovale osnovne stvari, kot so obliži, pa tudi ključne naprave, kot sta ultrazvok in EKG.

Prihod v Zambijo je bil za ekipo velik izziv, a so hitro spletli pristne vezi z domačini. Na ulicah so bili zelo prepoznavni in ljudje so se z njimi radi fotografirali. Najbolj pomembna so bila druženja z lokalnimi zdravniki ob sproščenih aktivnostih, kot sta igranje kart in nogomet. S temi prijateljskimi odnosi so zgradili zaupanje, kar jim je pomagalo do hitrega in usklajenega timskega dela v operacijski dvorani, kjer šteje vsaka sekunda.

Mladi zdravniki so v Zambiji doživeli toliko vsega, da so svoje izkušnje zbrali v dnevnikih, te pa združili v knjigo Utrip Zambije skozi stetoskop. Knjiga je namenjena zahvali vsem podpornikom in služi kot navdih vsem, ki si želijo opravljati humanitarno delo v prihodnosti. Izkupiček od prodaje knjige je že omogočil odhod naslednjih ekip, saj so se ene že odpravile na pot, dve skupini pa se na pomoč v Zambijo še pripravljata.

Trimesečno bivanje v Afriki je slovenske študente medicine naučilo več kot le zdravljenja. V Nangomi so spoznali, da osnovnih stvari, kot so elektrika in medicinski pripomočki, ne smemo jemati kot samoumevne. Zaradi pomanjkanja materiala so se naučili varčnosti in postali bolj hvaležni za dobre razmere doma. Izkušnja jih je spremenila, saj so razvili večjo sposobnost prilagajanja in potrpežljivosti. Zaradi vsega doživetega bodo v prihodnosti boljši in bolj razumevajoči zdravniki.