Zaupanja vredna znanost za varno hrano v Evropi

14. 05. 2026 00.15
Da lahko sprejemamo preudarne odločitve glede hrane, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji varnost hrane. To je temelj kampanje Safe2Eat, pobude EU, ki jo vodijo Evropska agencija za varnost hrane (EFSA), Evropska komisija ter nacionalni partnerji iz držav članic EU in držav kandidatk.

Namen kampanje Safe2Eat, ki poteka že šesto leto, je krepiti ozaveščenost in razumevanje varnosti hrane, kar državljanom pomaga pri sprejemanju ozaveščenih odločitev pri vsakodnevni izbiri hrane. V Sloveniji, kjer kampanja poteka v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, se letos osredotoča na dve aktualni temi, in sicer aditive za živila in prehranska dopolnila.

Ali nas morajo aditivi za živila skrbeti?

Aditivi za živila so snovi, ki se dodajajo hrani za ohranjanje ali izboljšanje njene varnosti, svežosti, okusa, teksture ali videza. Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) ocenjuje varnost novih aditivov za živila ali predlaganih novih uporab že obstoječih aditivov, preden se lahko odobrijo za uporabo v EU. Prav tako ponovno oceni aditive, ki so bili odobreni že dolgo nazaj, in tako zagotovi, da so še vedno primerni za uporabo. V Evropski uniji so vsi odobreni aditivi za živila označeni s črko E in ustrezno številko.

Vse aditive za živila ocenimo, da se prepričamo, ali so varni za uživanje. Preverjamo, kako kemikalije, dodane živilom, vplivajo na naše telo, če jih zaužijemo, in koliko jih lahko vsak dan varno zaužijemo s prehrano. Ko jih odobrimo in se uporabljajo v živilskem izdelku, morajo biti navedeni na etiketi. Tako potrošniki vedo, kaj uživajo, in lahko zaupajo, da je to varno, je povedala Camilla Smeraldi, toksikologinja pri Evropski agenciji za varnost hrane (EFSA).

Ali prehranska dopolnila prispevajo k boljšemu zdravju?

Prehranska dopolnilaso čedalje bolj priljubljena po vsej EU. Prehranska dopolnila se pogosto predstavljajo kot priročen način za ohranjanje zdravja, boljšo telesno zmogljivost ali podporo imunskemu sistemu.

Vendar prehranska dopolnila niso nadomestilo za uravnoteženo prehrano. Večina ljudi potrebe po hranilih že pokrije z uravnoteženo prehrano, pomembna izjema je vitamin D v jesensko-zimskem času in kadar gre za majhno izpostavljenost soncu. Čezmerno jemanje prehranskih dopolnil ima lahko škodljive učinke, saj večji odmerki niso nujno boljši za zdravje.

- Izbirajte premišljeno. Preden začnete jemati prehranska dopolnila, se dobro informirajte in posvetujte z zdravstvenim delavcem.

- Najprej poskrbite za uravnoteženo prehrano.

- Spremljajte zaupanja vredne vire informacij in izbirajte preverjene izdelke.

 

Če živilo ne izpolnjuje meril Safe2Eat, ni primerno za trg EU.

EU ima enega najstrožjih sistemov za zagotavljanje varne hrane na svetu. Temelji na znanstveni odličnosti in tesnem sodelovanju med Evropsko agencijo za varnost hrane (EFSA) in nacionalnimi organi za varnost hrane po vsej Evropi, pri čemer ima vsak pomembno vlogo.

Kampanja Safe2Eat je namenjena vsem državljanom, od tistih, ki so že dobro obveščeni in jih varnost hrane ne skrbi, do tistih, ki so bolj zaskrbljeni, a tudi manj obveščeni. Obiščite uradno spletno mesto kampanje, oglejte si izobraževalno gradivo ter spremljajte vsebine kampanje tudi na družbenih omrežjih pod ključnikom #Safe2EatEU.

 

Naročnik oglasne vsebine je Evropska agencija za varstvo hrane - EFSA

