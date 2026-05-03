Zdravnik svari: Podnebne spremembe niso težava prihodnosti

N.R.A.
03. 05. 2026 03.32
0

Se počutite utrujene in obremenjene? Odgovor morda leži v stanju vašega okolja. Strokovnjak pojasnjuje, kako stabilni naravni sistemi zagotavljajo našo varnost in dolgoročno blaginjo.

Naše zdravje je neločljivo povezano z okoljem, v katerem živimo, piše net.hr. To ni le teorija, temveč realnost, ki jo poudarja dr. Carlos A. Faerron Guzmán. Bolezni dihal, ekstremne vročine in pomanjkanje kakovostne hrane niso ločeni problemi, temveč posledice podnebnih sprememb. Čist zrak, pitna voda in rodovitna zemlja so osnove, brez katerih ljudje ne moremo biti zdravi. Dr. Guzmán ugotavlja, da okolje ni le nekakšna kulisa, temveč osnova našega počutja. Planetarno zdravje preprosto pomeni, da je naša dobrobit odvisna od tega, kako stabilni in zdravi so naravni sistemi, ki nam omogočajo življenje.

Kaj pomeni planetarno zdravje za vaš vsakdan?

Podnebne spremembe niso nekaj, kar se bo zgodilo čez sto let – dogajajo se tukaj in zdaj, kar občutijo tudi naša pljuča. Ljudje opažamo porast bolezni, ki jih prenašajo komarji, kot je denga, zaradi nepredvidljivih padavin in dviga temperatur. Dr. Guzmán opozarja, da svet postaja vse bolj vroč in onesnažen, kar otežuje dostop do osnovnih življenjskih potrebščin. Ko greste k zdravniku zaradi kroničnih težav z dihanjem, se morda ne zavedate, da je vzrok prav v slabši kakovosti zraka in okolja. Povezanost je popolna: če trpijo čebele, ekosistemi in voda, bo prej ali slej trpelo tudi človeško telo.

Dihanje
DihanjeFOTO: AdobeStock

"Šest od devetih varnostnih mej našega planeta je že preseženih. To pomeni, da že živimo v nevarnem območju za človeštvo." – dr. Carlos A. Faerron Guzmán

Ranljive skupine so prve na udaru ekološke krize

Ni treba čakati na trenutek, ko bo povsem prepozno. Narava nam že pošilja signale prek našega zdravja. Zdravstvena kriza, ki jo vidimo danes, je pravzaprav le krik našega planeta. Dr. Guzmán pravi, da bi morali planetarno zdravje vključiti v izobraževanje vsakega zdravnika, saj bi tako okoljska tveganja obravnavali kot vsakodnevno realnost. Ne smemo dovoliti, da zdravje postane le privilegij tistih v manj onesnaženih okoljih. Vsak izmed nas ima moč prispevati k ohranjanju narave, s tem pa neposredno varujemo svoja pljuča, srce in čustveno mirnost. Vaše zdravje je v resnici zdravje Zemlje.

Vir: net.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
klimatske spremembe astma zdravje okolja ekološka kriza biotska raznovrstnost preventivna medicina
