Pacient je lahko ponovno hodil s pomočjo hojce
Novice

Ženska, ki je svojo zapuščino namenila znanosti, od katere bodo odvisne prihodnje generacije

N.R.A.
28. 12. 2025 03.38
0

Ko razmišljamo o tem, kakšno sled želimo pustiti svetu, se pogosto vprašamo, kako lahko naš prispevek koristi tudi takrat, ko nas več ne bo.

Prav to vprašanje si je zastavila dr. Frances Rawle, dolgoletna znanstvenica, ki je ob pisanju oporoke iskala način, kako podpreti področja, ki bodo v prihodnosti najbolj potrebovala raziskave. Zakaj je svojo zapuščino namenila Medical Research Foundation, organizaciji, ki financira raziskave tam, kjer so potrebe največje?

Zapuščina, ki se prilagaja prihodnosti

Po skoraj tridesetletni karieri na Medical Research Council (MRC) je Frances dobro razumela, kako pomembna je neodvisna in pravočasna podpora znanstvenim raziskavam. Ker nihče ne more napovedati, katere bolezni ali zdravstveni izzivi bodo najpomembnejši čez desetletja, je izbrala fundacijo, ki se ne omejuje na eno samo področje.

Prilagodljiv pristop k financiranju

Medical Research Foundation ni vezana na eno bolezen ali diagnozo, financira raziskave tam, kjer se pojavijo nove potrebe, podpira projekte z največjim potencialnim vplivom na zdravje prihodnjih generacij. Frances poudarja, da bo njena donacija v prihodnosti usmerjena tja, kjer bo znanost najbolj potrebna – ne glede na to, kakšni izzivi nas čakajo.

Znanost
FOTO: Adobe Stock

Raziskave, ki spreminjajo življenja

Eden od projektov, ki jih fundacija podpira, je raziskovanje bolečine pri dojenčkih. Profesor Lorenzo Fabrizi z UCL je razvil lestvico intenzivnosti bolečine (0–100), ki staršem in zdravstvenemu osebju pomaga razumeti, kako boleče so posamezne medicinske procedure za novorojenčke.

Zgodba mamice dvojčic

Abbie, mama prezgodaj rojenih enojajčnih dvojčic, opisuje, kako bi ji takšno orodje pomagalo v času, ko sta njeni hčerki preživeli pet mesecev v intenzivni enoti. Lestvica ne le meri bolečino, temveč tudi predlaga načine, kako jo lahko zmanjšamo, kar bi ji, kot pravi, dalo občutek večje moči in razumevanja.

Frances opozarja, da lahko pomanjkanje financiranja mlade znanstvenike celo prisili, da zapustijo znanost – zato je podpora v tem obdobju ključna za razvoj prihodnjih vodilnih strokovnjakov.

Mikroskop
FOTO: Adobe Stock

Zapuščina, ki ustvarja bolj zdravo prihodnost

Frances spodbuja vse, ki razmišljajo o darilu v oporoki, naj premislijo, kakšno zapuščino želijo pustiti. Če je znanost ali medicinska raziskava del tega, je znanost po njenem mnenju odlična izbira. Njena donacija, ki jo je obljubila leta 2018, ji daje občutek, da bo prispevala k reševanju zdravstvenih izzivov – ne glede na to, kakšni bodo. Zapuščina dr. Frances Rawle je usmerjena v raziskave, ki bodo pomagale generacijam, ki šele prihajajo. Prav to je moč dobro usmerjene donacije.

Vir: Daily Mail

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
zapuščina znanost Medical Research Foundation zdravstvene raziskave prihodnje generacije
Novice

Kaj morate vedeti o nevarnosti ptičje gripe?

Novice

Piješ preveč alkohola?

