Zgodba, ki dokazuje, da merjenje krvnega tlaka rešuje življenja

V Sloveniji vsako leto poteka akcija Mesec meritev maj (MMM) , ki jo vodi Mednarodno združenje za hipertenzijo, pri nas pa poteka pod okriljem Združenja za arterijsko hipertenzijo. Ta mednarodni projekt opozarja na nevarnosti hipertenzije, ki jo ima – po podatkih iz zadnjih let – skoraj vsak drugi odrasli prebivalec Slovenije, skoraj polovica pa se jih sploh ne zaveda , da je njihov tlak previsok. To pomeni, da na tisoče ljudi živi z neodkritim dejavnikom tveganja, ki lahko vsak trenutek pripelje do enega od srčno-žilnih zapletov, med katerimi je tudi možganska kap. Prav to se je zgodilo Danu Prohartu , nekdanjemu tekmovalcu v oddaji MasterChef Slovenija. Njegova izkušnja je opomin, kako hitro in nepričakovano lahko zvišan krvni tlak spremeni naše življenje . V videu prisluhnite njegovi zgodbi.

Dana vsi poznamo kot dobrosrčnega in vedno nasmejanega tekmovalca iz oddaje MasterChef Slovenija. Njegova izkušnja pa je dokaz, kako nepredvidljiva je hipertenzija. V trenutku, ko je s svojo družino pakiral za dopust, ga je zadela možganska kap: "Kar naenkrat me je odrezalo in sem padel na tla." Njegova zgodba je močan opomin, da hipertenzija lahko udari, ko najmanj pričakujemo.

Hipertenzija je pogosto brez simptomov, zato jo imenujemo tudi tihi ubijalec.

Številni ljudje se počutijo povsem zdrave, v njihovem telesu pa se že dogajajo nevarne spremembe, ki lahko vodijo v srčno-žilne zaplete. Rezultati akcije MMM v Sloveniji so jasni: ogromno ljudi ima tlak nad priporočeno mejo 140/90 mm Hg, pa tega ne vedo – vse dokler ni prepozno.

Prav zato slovensko Združenje za arterijsko hipertenzijo priporoča, da si odrasli vsaj enkrat na leto izmerijo krvni tlak, osebe z dodatnimi dejavniki tveganja (bližnji sorodniki z zvišanim krvnim tlakom, zvišan holesterol, čezmerna telesna masa, slaba prehrana, sedeč način življenja, stres) pa pogosteje.

Izmerite si ga lahko sami z umerjenim merilnikom, pomembno pa je, da to naredite pravilno.

Pravilno merjenje krvnega tlaka si lahko ogledate v videu .

Krvni tlak vam lahko izmeri tudi osebni zdravnik ali farmacevt v lekarni.