Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Živilski konzervansi
Novice

Živilski konzervansi in tveganje za raka ter sladkorno bolezen tipa 2

N.R.A.
19. 01. 2026 03.09
0

Uživanje predelanih živil je del vsakdana sodobnega človeka, a v ospredje vse pogosteje stopa vprašanje, kakšen vpliv imajo aditivi na zdravje.

Članek v The Guardian opisuje rezultate dveh obsežnih francoskih študij, ki so pri delu udeležencev odkrile nekoliko povečano tveganje za nastanek raka in sladkorne bolezni tipa 2 pri večjem vnosu nekaterih konzervansov. Raziskovalci so spremljali prehranske navade velike skupine odraslih in analizirali povezavo med vsebnostjo konzervansov v živilih ter pojavom bolezni.

Ugotovitve ne pomenijo, da posamezni konzervans neposredno povzroča bolezen, opozarjajo pa, da visok vnos predelanih živil ni povsem brez tveganja.

Živilski konzervansi
Živilski konzervansiFOTO: AdobeStock

Kaj razkrivajo nove študije o konzervansih v hrani

Kot navaja The Guardian, sta francoski raziskovalni skupini v dveh velikih opazovalnih študijah analizirali prehranske podatke več kot sto tisoč odraslih, ki so več let redno izpolnjevali podrobne prehranske vprašalnike. Raziskovalce je zanimal vnos različnih konzervansov, ki se pogosto uporabljajo v industrijsko predelanih živilih in pijačah, ter povezava med njihovim uživanjem in pojavom raka oziroma sladkorne bolezni tipa 2. Študiji sta se osredotočili na sedemnajst pogosto uporabljenih konzervansov in spremljali, ali se pri tistih, ki jih zaužijejo največ, pogosteje pojavljajo določene bolezni.

Povezava med konzervansi in rakom

Ena izmed študij je pokazala več povezav med višjim vnosom nekaterih konzervansov in večjo pojavnostjo raka, vključno s celotno incidenco raka ter posebej rakom dojke in rakom prostate. Med snovmi, ki so jih posebej izpostavili, so nitriti in nitrati, ki se pogosto uporabljajo pri konzerviranju in barvanju mesnih izdelkov, kot so šunka, slanina in klobase. Udeleženci z največjim vnosom teh konzervansov so imeli nekoliko večje tveganje za razvoj raka v primerjavi s tistimi, ki so jih uživali najmanj.

Živilski konzervansi
Živilski konzervansiFOTO: AdobeStock

The Guardian piše, da rezultati kažejo na zmeren, ne pa ogromen porast tveganja, kar pomeni, da posamezen izdelek ali obrok sam po sebi ne povzroči bolezni. Gre za dolgoročne vzorce prehranjevanja, pri katerih se učinki višjih vnosov konzervansov seštevajo skozi leta. Ocenjevanje tveganja je potekalo ob upoštevanju številnih drugih dejavnikov, kot so starost, spol, telesna masa, telesna dejavnost, kajenje in celoten način prehranjevanja, da bi čim bolj izločili druge možne razlage. Kljub temu, kot poudarja The Guardian, takšne opazovalne študije ne morejo dokončno dokazati, da konzervansi neposredno povzročajo raka.

Konzervansi in tveganje za sladkorno bolezen tipa 2

Druga študija se je osredotočila na povezavo med vnosom istih konzervansov in nastankom sladkorne bolezni tipa 2. Raziskovalci so ugotovili, da so imeli udeleženci, ki so v prehrani zaužili največje količine nekaterih konzervansov, nekoliko večje tveganje za razvoj sladkorne bolezni tipa 2 v primerjavi z udeleženci z najnižjim vnosom. Tudi v tem primeru je šlo za zmeren, a statistično zaznaven porast tveganja, ki se kaže na ravni celotne populacije.

Živilski konzervansi
Živilski konzervansiFOTO: AdobeStock

Raziskovalci se pri razlagi rezultatov zavedajo, da je prehrana kompleksna in da ljudje, ki uživajo veliko predelanih živil z visokim deležem konzervansov, pogosto živijo tudi manj zdravo na drugih področjih. Zato so skušali v analize vključiti številne življenjske dejavnike, vendar vedno ostaja možnost, da del opazovanega tveganja izhaja iz drugih, ne povsem zajetih vplivov. Kljub temu se vzorci, opaženi v obeh študijah, ujemajo s širšimi pomisleki glede vpliva močno predelanih živil na presnovno zdravje.

Kako strokovnjaki razlagajo rezultate in kaj pomenijo za potrošnike

Kot piše The Guardian, so zunanji strokovnjaki, ki niso sodelovali v raziskavi, ob objavi študij poudarili, da rezultati ne dokazujejo neposredne vzročne povezave, temveč opisujejo statistično povezavo med višjim vnosom konzervansov in nekoliko večjim tveganjem za raka oziroma sladkorno bolezen tipa 2. Takšne opazovalne študije temeljijo na samoporočanih prehranskih navadah in so z metodološkega vidika manj natančne kot klinične raziskave, vendar so zelo dragocene, ker vključujejo veliko število udeležencev in daljše časovno obdobje spremljanja.

Konzervansi niso nujno slabi
Konzervansi niso nujno slabiFOTO: Shutterstock

Strokovnjaki zato ne pozivajo k pretiranemu strahu ali dramatičnim, čez noč sprejetim spremembam, temveč k preudarnosti. Potrošnikom svetujejo, naj se, kadar je mogoče, odločajo za manj predelana živila in pestrejšo prehrano, bogato z zelenjavo, sadjem in osnovnimi živili, pri katerih je vsebnost aditivov manjša. Ugotovitve študij podpirajo splošna priporočila, da je smiselno omejevati pogosto uživanje močno predelanih živil, ne da bi pri tem prišlo do neupravičenega strašenja ali stigmatizacije posameznih izdelkov.

The Guardian poroča tudi, da bi lahko rezultati prispevali k prihodnjim razpravam o regulaciji uporabe določenih konzervansov, vendar je za vsakršne spremembe zakonodaje potrebnih več raziskav, ki bi potrdile ugotovitve in bolje razložile možne biološke mehanizme. Do takrat ostaja glavno sporočilo, da se tveganje zmanjšuje z uravnoteženo prehrano, v kateri močno predelana živila niso v ospredju, temveč predstavljajo le občasno izbiro.

Obe francoski študiji ne prinašata enostavnih odgovorov, temveč dodajata pomemben del mozaika k razumevanju vpliva konzervansov in močno predelanih živil na zdravje. Povečano tveganje za raka in sladkorno bolezen tipa 2, ki so ga zaznali pri najvišjih vnosih nekaterih konzervansov, je relativno zmerno, vendar dovolj pomembno, da upraviči previdnost. Za vas kot potrošnike to pomeni predvsem, da je smiselno redno preverjati sestavo živil, zmanjšati odvisnost od močno predelanih izdelkov ter svojo prehrano graditi na čim bolj nepredelanih, svežih in raznolikih živilih. Tak pristop ne zmanjšuje le potencialnega tveganja, povezanega s konzervansi, temveč prispeva tudi k boljšemu splošnemu zdravju in manjšemu tveganju za številne kronične bolezni.

Vir: The Guardian

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
konzervansi v hrani rak sladkorna bolezen tipa 2 predelana živila nitriti aditivi
Novice

Odkrili ključni protein za obnovo sklepnega hrustanca

Prehranski konzervansi povezani z zdravstvenimi tveganji
Preventiva

Prehranski konzervansi povezani z zdravstvenimi tveganji

Hrana, ki jo jemo 'za zdravje', a lahko v telesu tiho spodbuja vnetja
Prehrana

Hrana, ki jo jemo 'za zdravje', a lahko v telesu tiho spodbuja vnetja

Če želite zmanjšati tveganje za srčno bolezen, se je dobro izogniti določeni hrani
Srčno žilne bolezni

Če želite zmanjšati tveganje za srčno bolezen, se je dobro izogniti določeni hrani

Če imate težave s ščitnico, se izogibajte tem živilom
Zdravje

Če imate težave s ščitnico, se izogibajte tem živilom

Kaj so ultra procesirana živila in kako se jim lahko izognemo?
Prehrana

Kaj so ultra procesirana živila in kako se jim lahko izognemo?

Živila, ki povečujejo tveganje za kap
Prehrana

Živila, ki povečujejo tveganje za kap

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1436