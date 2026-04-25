Znanstveniki izpostavili najnevarnejši čas v življenju za pridobivanje teže

Znanstveniki so ugotovili, da ni pomembno le to, koliko kilogramov pridobimo skozi življenje, temveč predvsem kdaj se to zgodi. Rezultati dolgotrajne študije so pokazali, da so tisti, ki so postali debeli v svojih dvajsetih letih, soočeni z bistveno večjimi tveganji za zdravje kot ljudje, ki so težo pridobili kasneje v življenju. S spremljanjem ogromne baze podatkov so strokovnjaki prišli do zaključka, da zgodnji nastop debelosti dramatično skrajšuje pričakovano življenjsko dobo, predvsem zaradi dolgotrajnih obremenitev, ki jih odvečna teža predstavlja za človeško telo.

icon-expand Debelost FOTO: AdobeStock

Zakaj telo trpi, ko živimo z odvečnimi kilogrami vrsto let

Razlog za večje tveganje tiči v dejstvu, da je telo pod pritiskom več let oziroma desetletij. Več časa kot preživimo z odvečno maščobo, večja je obremenitev naših src, žil in drugih organov. Pri udeležencih študije so opazili, da so bili srčni napadi in kapi najpogostejši vzrok smrti, tesno povezan z zgodnjim začetkom debelosti. Kot so zapisali v svojem poročilu: "Dolgotrajna izpostavljenost insulinski rezistenci in vnetjem zaradi snovi, ki se sproščajo iz maščobnega tkiva, verjetno prispevata k tem tveganjem." Telo se preprosto hitreje obrabi, če se mora s težo boriti že od mladih nog.

Podatki so zgovorni: če bi umrlo 10 od 1000 ljudi brez zgodnje debelosti, jih v skupini z zgodnjo debelostjo umre približno 17.

Razlike med moškimi in ženskami ter vpliv hormonov

Študija je razkrila tudi, da se telesa moških in žensk različno odzivajo na odvečno težo. Pri ženskah časovni okvir pridobivanja kilogramov pri tveganju za raka ni bil tako odločilen, kar strokovnjaki pripisujejo menopavzi. Epidemiologinja Huyen Le se sprašuje: "Morda hormonske spremembe vplivajo na težo, ta pa le odraža to, kar se dogaja v telesu." Kljub temu so bili pri obeh spolih najbolj usodni sladkorna bolezen tipa 2 in bolezni srca, kar potrjuje, da debelost ostaja eden največjih izzivov sodobnega zdravstva, ne glede na specifične razlike v statistiki.

Preventiva v mladosti je ključ do daljšega življenja

Raziskovalci upajo, da bodo ti rezultati vplivali na politike in odločevalce. Jasno je namreč, da bi morali biti naši napori za zdravo življenje osredotočeni na čim zgodnejše obdobje. Čeprav študija ni vključevala podatkov o gibanju ali dieti, je vključenih več kot pol milijona ljudi dovolj močan dokaz, da zgodnja teža ni le estetska težava, temveč resna grožnja dolgoživosti. "Pomembno je prepoznati vzorce," pravi Stocksova, kar nam daje vedeti, da imamo priložnost za spremembe, dokler smo še mladi, s čimer si lahko zagotovimo precej bolj zdravo in varno starost.