Znanstveniki so morda odkrili nov vzrok za visok krvni tlak in način za njegovo zdravljenje

Raziskovalci so morda našli nov razlog, zakaj ima toliko ljudi težave z visokim krvnim tlakom, ki se ne odziva na običajna zdravila. Gre za majhen predel v možganih, znan pod kratico pFL, ki običajno skrbi za to, kako izdihnemo zrak med tekom ali kašljanjem. Vendar pa so poskusi pokazali, da pri nekaterih ljudeh ta regija povzroči tudi močno stiskanje krvnih žil. To odkritje je izjemno pomembno, saj bi lahko ponudilo rešitev za skoraj polovico vseh bolnikov s hipertenzijo, pri katerih je vzrok bolezni povezan z živčnim sistemom in ne zgolj s srcem ali prehrano. "Glede na to, da ima približno 50 odstotkov bolnikov s hipertenzijo nevrogeno komponento, je ključno razumeti te mehanizme," navajajo avtorji študije.

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Kako možgansko središče za dihanje vpliva na zviševanje vašega tlaka

Strokovnjaki so ugotovili, da se ti specifični nevroni v možganih vključijo le takrat, ko naše telo potrebuje več zraka ali ko zazna pomanjkanje kisika. To se dogaja na primer med fizično aktivnostjo, smehom ali pri ljudeh, ki trpijo za spalno apnejo. Pri apneji se dihanje ponoči ustavlja, kar sproži te možganske celice. Težava nastane, ker te celice ne pospešijo le dihanja, ampak hkrati pošljejo signal za dvig pritiska. "Odkrili smo, da se v pogojih visokega krvnega tlaka lateralna parafacialna regija aktivira in ko smo jo izključili, je tlak padel," pojasnjuje Julian Paton. To pojasnjuje tudi tesno povezanost med težavami s spanjem in dolgotrajno visokim krvnim tlakom.

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Glavna ugotovitev: Znanstveniki so z izklopom specifičnega dela možganov uspeli znižati previsok tlak nazaj na povsem normalno raven, kar bi lahko spremenilo življenja milijonom.

Iskanje načina za varno zdravljenje brez vpliva na preostale dele možganov

Cilj znanstvenikov zdaj ni poseg neposredno v možgane, kar bi lahko bilo nevarno, ampak uporaba receptorjev v vratu, ki se imenujejo karotidna telesca. Ti delujejo kot nekakšni senzorji za kri in neposredno sporočajo možganom, kako naj prilagodijo tlak. Julian Paton in njegova ekipa preizkušajo zdravila, ki bi lahko te senzorje umirila od zunaj, kar bi nato varno in "na daljavo" deaktiviralo težavno regijo v možganih. Zanimivo je, da se kot ena od možnosti pojavlja celo aktivna oblika vitamina B6, ki lahko pri tistih z najbolj občutljivim odzivom na pomanjkanje kisika učinkovito zmanjša previsoke živčne signale in s tem zniža tlak.

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Čeprav je večina teh ugotovitev zaenkrat prišla iz testiranj na živalih, strokovnjaki verjamejo, da so procesi pri človeku zelo podobni. Ker visok krvni tlak resno povečuje tveganje za srčni infarkt, kap in celo demenco, je iskanje novih možnosti zdravljenja ključno. Če se bodo nadaljnja testiranja na ljudeh izkazala za uspešna, bi to lahko pomenilo, da bomo namesto številnih neučinkovitih tablet v prihodnosti dobili specifično zdravilo, ki bo delovalo neposredno na živčni sistem in dihalne reflekse. To je nov pristop k stari težavi, ki bi končno lahko premagal hipertenzijo pri tistih, ki do zdaj niso imeli druge izbire.