Znanstveniki ustvarili plastično folijo, ki fizično raztrga viruse

Vsak dan se dotaknemo nešteto površin, od kuhinjskih pultov do kljuk, na katerih se skrivajo nevarni virusi. Običajno se okužimo tako, da se dotaknemo umazane površine in nato svojih oči, nosu ali ust. Čeprav so čistila učinkovita, se hitro porabijo in lahko škodujejo naravi. Znanstveniki so zdaj razvili posebno plastično folijo, prekrita z mikroskopsko majhnimi stebrčki, ki dobesedno raztrgajo viruse. Ta novi material je poceni in ga je mogoče uporabiti povsod, od telefonov do bolnišnične opreme, s čimer bi močno zmanjšali širjenje bolezni v javnih prostorih.

Zakaj krila žuželk ubijajo bakterije in viruse

Narava ima presenetljive rešitve za vprašanja higiene. Ste vedeli, da so krila kobilic in kačjih pastirjev naravni morilci klic? Raziskave so pokazale, da ta krila niso le vodoodporna, ampak dejansko uničujejo bakterije ob stiku. Znanstveniki so ugotovili, da učinek ni povezan s kakšnimi posebnimi strupi na krilih, temveč z njihovo obliko. Površina je polna drobnih vrhov, ki delujejo kot tisoče majhnih iglic. Ko se bakterija ali virus dotakne te površine, se njena zunanja plast raztegne in poči, kar povzroči takojšnjo smrt mikroba brez uporabe kakršne koli tekočine.

Ta novi material uniči skoraj vse delce virusa, ki povzroča hudo pljučnico, v manj kot uri, kar je izjemen uspeh v primerjavi s klasičnimi metodami.

Tehnične podrobnosti: Kako delujejo drobni plastični stebrčki

Nova protivirusna površina je izdelana iz prožnega akrila, kar pomeni, da jo lahko ovijemo okoli skoraj vsega. Čeprav je folija na dotik gladka, se na njej nahajajo tisoči drobnih stebrov, ki so precej manjši od virusov. Ti stebrčki delujejo kot past – ko virus pristane na njih, ga "zgrabijo" in razvlečejo njegovo lupino. Virusov parainfluence, ki so pogosto krivi za bronhiolitis in pljučnico pri otrocih, material ne samo onemogoči, ampak jih fatalno poškoduje. To odkritje odpira pot k poceni masovni proizvodnji zaščitnih oblog za vso mogočo opremo.

Ali bo nova folija zamenjala razkužila v naših domovih?

Ali to pomeni, da lahko kmalu nehamo uporabljati agresivna razkužila? Morda še ne povsem, a smo blizu. Glavna prednost nove folije je, da virusi ne morejo razviti odpornosti proti fizičnemu uničenju, kot to počnejo pri zdravilih in nekaterih kemikalijah. Material se sicer sčasoma obrabi, a je dovolj vzdržljiv, da zmanjša potrebo po nenehnem čiščenju z jedkimi tekočinami. Raziskovalci si prizadevajo, da bi ta tehnologija postala standardni del opreme v vseh prostorih, kjer se zadržuje veliko ljudi, saj bi s tem ustvarili okolje, ki se "čisti" samo od sebe vsako sekundo dneva.