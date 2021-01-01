Vizita.si
Najpogostejša vrsta artritisa pri otrocih
Pediatrija

Najpogostejša vrsta artritisa pri otrocih

Novice
Kje opraviti poceni registracijo .SI domene?
OGLAS

Kje opraviti poceni registracijo .SI domene?

Domena .SI podjetjem in posameznikom omogoča prepoznavno in zaupanja vredno spletno prisotnost na slovenskem trgu. Pri NEOSERV je registracija hitra, enostavna in cenovno ugodna, poleg tega pa ponudnik zagotavlja tudi izjemno tehnično podporo.
Novice
Vitamin D: Slovenija vstopa v novo obdobje javnozdravstvene preventive
OGLAS

Vitamin D: Slovenija vstopa v novo obdobje javnozdravstvene preventive

Pomanjkanje vitamina D v Sloveniji ni več redkost. V hladnem delu leta se z njim srečuje velik del prebivalcev, kar je posledica geografske lege, kratkih zimskih dni in našega vsakdana, ki se večinoma odvija v zaprtih prostorih. Ker telo v jesensko-zimskih mesecih praktično ne more tvoriti vitamina D samo, hrana pa ga zagotavlja premalo, je nastala potreba po jasnih in dostopnih priporočilih. Letos smo prvič dobili nacionalne smernice, namenjene celotni populaciji.
Dieta
Zato ne zmorete shujšati

Zato ne zmorete shujšati

Hujšanje je za mnoge eno najbolj frustrirajočih področij življenja. Veliko ljudi ima za sabo že več poskusov, različne diete, kratkotrajne uspehe in še več razočaranj. Pogosto se zdi, kot da telo sodeluje na začetku, nato pa nenadoma začne "nagajati". Teža obstane, energija pade, motivacija izgine. V takih trenutkih se marsikdo vpraša, kaj dela narobe. A resnica je pogosto drugačna: problem ni v posamezniku, temveč v napačnih pristopih in globoko zakoreninjenih mitih o hujšanju.
Prebava
Ali pitje vode med jedjo slabša prebavo?

Ali pitje vode med jedjo slabša prebavo?

Veseli december je poln druženj ob dobri hrani in pijači, zato ni nič čudnega, da se marsikdo v tem obdobju leta srečuje z napihnjenostjo in težavami s prebavo. Mnogi ob tem posegajo po 'hitrih rešitvah' ali verjamejo mitom, ki nimajo veliko skupnega z dejstvi. V nadaljevanju razkrivamo, kako prebava v resnici deluje in kaj lahko sami naredimo, da se bomo med prazniki počutili bolje.
Zapleti, povezani z Rh-inkompatibilnostjo
Ginekologija in porodništvo

Zapleti, povezani z Rh-inkompatibilnostjo

Kadar nosita ženska in njen nerojeni otrok različne proteinske faktorje Rhesus (Rh), se njuno stanje imenuje Rh-nezdružljivost/inkompatibilnost. Pojavi se, ko je ženska Rh-negativna in njen otrok Rh-pozitiven. Rh-faktor je specifična beljakovina, ki se nahaja na površini rdečih krvnih celic.

Pediatrija

Kako resen je gestacijski diabetes?

Gestacijski diabetes ali nosečniška sladkorna bolezen je sladkorna bolezen, ki se prvič odkrije med nosečnostjo (gestacijo). Tako kot druge vrste sladkorne bolezni tudi gestacijski diabetes vpliva na to, kako vaše celice uporabljajo sladkor (glukozo).

Kako resen je gestacijski diabetes?
Kaj je peta bolezen, ki prizadene otroke?
Pediatrija

Kaj je peta bolezen, ki prizadene otroke?

Peta bolezen, znana kot eritem infectiosum ali petiška bolezen, je nalezljiva bolezen, ki prizadene predvsem otroke.

Zakaj in kako pride do displazije kolkov?
Pediatrija

Zakaj in kako pride do displazije kolkov?

Displazija kolkov je pogosta težava, ki prizadene kolčne sklepe dojenčkov. Večina dojenčkov nima dolgoročnih učinkov ali zapletov, če zdravnik diagnosticira in zdravi displazijo kolkov, ko so mlajši od 6 mesecev. Tudi starejši otroci in odrasli lahko razvijejo displazijo kolkov, vendar je to manj pogosto.

RSV in gripa pri otrocih: kakšni so lahko zapleti?
Pediatrija

RSV in gripa pri otrocih: kakšni so lahko zapleti?

Večina otrok bolezen preboli doma. Včasih pa je treba tudi v bolnišnico. Novinarka Urška Šestan je preverila, kdaj je treba otroka odpeljati k zdravniku ter kakšni so lahko zapleti pri RSV in gripi. Kako pa lahko preprečimo, da otrok zboli?

10 znakov, da ste v zdravem odnosu s seboj
Kaj vam trenutno predstavlja največji izziv pri skrbi za zdravje?

10 znakov, da ste v zdravem odnosu s seboj

