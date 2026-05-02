Špargljeva juha: zakaj jo nutricionisti pogosto priporočajo

Zakaj so šparglji tako cenjeni

Šparglji so izvrstna in težko pričakovana spomladanska zelenjava, ki nas razveseljuje s svojo svežino. Najpogosteje jih nabiramo med marcem in majem, v ugodnih podnebnih razmerah pa nas lahko s svojimi mladimi poganjki razveseljujejo celo do julija. Mesnata stebla špargljev že od nekdaj veljajo za izjemno dragoceno in gurmansko zelenjavo, saj so kulinarični mojstri po vsem svetu izjemno cenjeni zaradi njihovega neponovljivega sočnega okusa, vrhunske hranljivosti in zapeljive, blage teksture.

Njihovo značilno živo zeleno barvo jim podarja bogata vsebnost klorofila, ki je poznan kot naravni ''čistilec'' jeter in krvi, saj pripomore k boljšemu pretoku vitalne energije po našem organizmu. Ker je energijska vrednost špargljev izjemno majhna, se ta kraljevska zelenjava nahaja na samem vrhu seznama zaželenih živil za vse, ki si želite zdravo in učinkovito izgubiti odvečne kilograme ter ohraniti vitalno postavo. Šparglji so neprecenljiv vir nujnih hranil, vitaminov in mineralov, ki aktivno pomagajo ščititi naše celice pred škodljivim oksidativnim stresom. Poleg visokih odmerkov vitamina C so za njihovo moč zaslužni predvsem cink, selen in vitamini skupine B, zahvaljujoč katerim so šparglji popolnoma upravičeno nepogrešljiv del vsake kakovostne razstrupljevalne diete.

To sezonsko čiščenje telesa je nadvse priporočljivo opraviti ob prehodu iz zime v pomlad, da se naše telo znebi nakopičenih toksinov ter se ponovno prebudi in pripravi na sončne dni. Blagodejni učinek špargljev se ne kaže le v prečiščevanju, temveč tudi v njihovem naravnem diuretičnem delovanju, saj zaradi vsebnosti asparagina učinkovito pospešujejo izločanje odvečne vode iz telesa ter s tem razbremenijo delovanje ledvic. Njihova redna uporaba v prehrani tako izboljšuje splošno počutje, krepi imunski sistem in zagotavlja dolgotrajen občutek lahkotnosti.

Sestavine za juho za 4 osebe

- 2 jedilni žlici nesoljenega masla ali ekstra deviškega kokosovega olja, - 1 manjša čebula, drobno sesekljana, - 200 g mladega krompirja, narezanega na enakomerne kocke, - 1 jedilna žlica zelene karijeve paste (po želji), - 450 g svežih špargljev, narezanih na enocentimetrske koščke, - 1/2 čajne žličke soli, - 400 ml kokosovega mleka, - 1 limona ali limeta za osvežitev jedi.

Priprava

V večji posodi na zmernem ognju na maslu posteklenite čebulo. Med nenehnim mešanjem jo dušite tako dolgo, da se zmehča in pridobi svojo značilno sladkobo. Nato dodajte narezan krompir in ga pražite približno deset minut, dokler se povsem ne zmehča. Vmešajte karijevo pasto, pustite, da se arome razvijejo minuto ali dve, ter prilijte kokosovo mleko, vodo in sol po okusu. Ko mešanica zavre, dodajte beluše. Kuhajte jih dve do tri minute, da postanejo mehki, nato celotno vsebino z mešalnikom ali paličnim mešalnikom gladko pretlačite v fin pire. Gostoto oziroma slanost jedi po potrebi prilagodite z dodatkom vode ali soli. Za piko na i dodajte nekaj kapljic limoninega ali limetinega soka. Jedi pred postrežbo dodajte pridih svežine s posutim narezanim drobnjakom.

