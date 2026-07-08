Zakaj ne zmoreš shujšati, čeprav narediš vse prav?

Debelost ni le številka na tehtnici

Debelost ni le estetsko vprašanje ali posledica slabega življenjskega sloga. Gre za kompleksno zdravstveno stanje, ki vpliva na delovanje celotnega organizma. V ozadju so lahko hormonske spremembe, genetske predispozicije, način delovanja možganov, pa tudi stres, spanje in okolje, v katerem živimo. Prav zato strokovnjaki poudarjajo, da debelosti ne moremo razumeti zgolj kot posledico "preveč hrane in premalo gibanja". Tak pogled je poenostavljen in pogosto vodi v stigmo ter občutek krivde, kar posameznikom še dodatno oteži spremembe.

Zakaj "jej manj" ne deluje vedno

Čeprav se zdi logično, da bomo z manj hrane izgubili težo, praksa pogosto pokaže, da to ni tako enostavno. Telo ima namreč lastne mehanizme za uravnavanje teže: - Ko drastično zmanjšamo vnos kalorij, telo upočasni presnovo. - Poveča se občutek lakote in želja po energijsko bogati hrani. - Hormoni, ki uravnavajo apetit, se spremenijo tako, da nas spodbujajo k ponovnemu pridobivanju teže.

icon-expand ''Jej manj'' ne deluje vedno FOTO: AdobeStock

To pomeni, da lahko nekdo po celodnevnem odrekanju zvečer poje več, kot bi sicer, ne zaradi pomanjkanja discipline, temveč zaradi močnega biološkega odziva telesa. Prav o teh bioloških odzivih in vlogi hormonov bolj podrobno pišejo tudi na spletni strani Resnica o debelosti, kjer razlagajo, zakaj telo pogosto "nasprotuje" hitrim dietam.

Kakšen vpliv ima debelost na življenje?

Debelost lahko vpliva na številne vidike zdravja in vsakdana: - povečuje tveganje za bolezni srca in ožilja, - je povezana s sladkorno boleznijo tipa 2, - vpliva na sklepe in gibljivost, - lahko poslabša duševno zdravje in kakovost življenja. Poleg fizičnih posledic pa mnogi ljudje z debelostjo poročajo tudi o občutkih sramu, krivde ali neuspeha, kar lahko vpliva na odnose, samozavest in celo pripravljenost, da poiščejo pomoč. Pomembno je, da o debelosti začnemo govoriti bolj empatično, kot o zdravstvenem stanju, ki potrebuje razumevanje in podporo, ne pa obsojanja.

icon-expand Debelost vpliva na življenje FOTO: AdobeStock

Majhni koraki, ki naredijo razliko

Ko govorimo o spremembah, ni treba, da so te velike in radikalne. Prav nasprotno, trajnostne spremembe se pogosto začnejo z majhnimi koraki: - redni obroki in bolj uravnotežena prehrana, - več gibanja v vsakdanjem življenju (npr. 10–15 minut hoje po obroku, parkiranje nekoliko dlje od cilja, kratek sprehod med telefonskimi klici), - kakovosten spanec, - obvladovanje stresa, - iskanje podpore (družina, strokovnjaki). Pomembno je, da spremembe prilagodimo sebi in jih uvajamo postopoma. Upravljanje telesne teže je dolgoročen proces, ki zahteva čas, razumevanje lastnega telesa in realna pričakovanja.

icon-expand Majhni koraki naredijo razliko FOTO: AdobeStock

Razumevanje namesto obsojanja