Še nimaš računa?
Prijavi se
icon-cog
Nastavitve
icon-logout
Odjava
Svetli način
Temni način
Domov
Novice
Prehrana
Odnosi in spolnost
Koža
Dieta
Rakave bolezni
Aktivno življenje
Alternativa
Odnosi in spolnost
Zdravje
Razstrupljanje
Prehrana
Aktivno življenje
Dieta
Imunski sistem
Vitamini in minerali
Prebava
Zdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezni
Rakave bolezni
Okužbe in zastrupitve
Ginekologija in porodništvo
Bolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezni
Preventiva
Bolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rast
Duševne motnje
Duševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicina
Koža
Življenjske zgodbe
Tuje
Domače
TOK
Lajfstajl
Puberteta
Seks & razmerja
Zdrav lajf
Psiha
Droge & alkohol
icon-search-temp
icon-instagram
icon-cog
Nastavitve
icon-logout
Odjava
icon-user
Lajfstajl
Puberteta
Seks & razmerja
Zdrav lajf
Psiha
Droge & alkohol
cross
icon-search-temp
Vnesite iskalni niz
cross
icon-email-envelope
Vizita TOK
Prijavi se na Vizita TOK novičke in bodi na tekočem z zdravim odraščanjem, vprašanjih o odnosih, spolnosti, vrstniških izzivih, duševnem zdravju ter vseh temah, ki vse zanimajo.
Strinjam se s
splošnimi pogoji
in
Politiko zasebnosti
.
Prijavi se
icon-close-circle
Prišlo je do napake.
icon-check-circle-2
Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.
ZAPRI
20.00
Je prišel čas, da Slovenija končno prepove vse pirotehnične izdelke?
20.03
Od marca nov način komuninicranja z zdravniki
19.57
Namesto snega in nizkih temperatur v tople kraje: kje dopustujejo znani Slovenci?
19.44
Življenje pod Madurom: 'Pokojnina ne znaša niti en dolar na mesec'
19.47
Kakšno pot bo v prihodnjih letih ubirala država?
19.47
'Manj praznih obljub in pametne odločitve'
Droge & alkohol
Znaki, da je droga v tvojem življenju postala velika težava
Lajfstajl
5 stvari, ki se zgodijo v tvojih možganih, če se učiš v zadnjem trenutku
Puberteta
Kako si organizirati šolski dan, da ti bo ostalo dovolj prostega časa?
Zdrav Lajf
Nočna budnost in zgodnje vstajanje: kako najti ravnovesje?
Lajfstajl
Zakaj si poleti ves čas utrujen (ni samo zaradi žuranja)
Droge & alkohol
Tako droge vplivajo na možgane
Droge & alkohol
Kdaj postane pitje alkohola problematično?
Droge & alkohol
Veš vse, kar moraš vedeti o alkoholu?
Droge & alkohol
Dejstva o drogi, ki jih moraš poznati
Droge & alkohol
Kaj moraš vedeti o ekstaziju in MDMA-ju?
Droge & alkohol
7 znakov, da spletne igrice vplivajo na tvoje življenje
Droge & alkohol
Dejstva, ki jih moraš poznati o alkoholu
Droge & alkohol
Iskreno o drogi - kaj moraš vedeti?
Droge & alkohol
Marihuana – je res tako nedolžna, kot verjamemo?
Droge & alkohol
Veste vse o drogah?
Droge & alkohol
'Šele "overdose" mi je odprl oči'
Droge & alkohol
Odvisnosti se lahko začnejo že v osnovni šoli
Arhiv
OGLAS
Najpogostejša vprašanja v povezavi z zobnimi luskami in zobnimi prevlekami
OGLAS
Razumevanje diskus hernije: vzroki, simptomi in zdravljenje
OGLAS
10 let in več kot 1.300 lokacij Fresh Corner
icon-video-call-1
VIDEOTEKA
Arhiv
Med mladimi je najbolj razširjena konoplja
01:22
VEČ VIDEOV
novice
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
šport
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
popin
Namesto snega in nizkih temperatur v tople kraje: kje dopustujejo znani Slovenci?
tv oddaje
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Vizita.si
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Okusno.je
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Zadovoljna.si
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Moskisvet.com
61-letni vdovec išče ljubezen med več kot 20 ženskami
Bibaleze.si
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Cekin.si
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Dominvrt.si
Popraznično pospravljanje doma brez stresa in izgube časa
Zadovoljna.si
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
RUBRIKE:
Domov
Zdravje
Bolezni
Žensko zdravje
Zlata leta
Duševno zdravje
Lepota
Življenjske zgodbe
TOK
icon-instagram
Oglaševanje
Uredništvo
PRO PLUS
Moderiranje
Piškotki
Spremeni nastavitve piškotkov
Politika zasebnosti
Splošni pogoji
Pravila ravnanja za zaščito otrok
Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane
Verzija: 1331
icon-arrow-up