Rakave bolezni

Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih V zadnjih letih so zdravniki opazili nenavaden premik. Redek rak slepiča se vse pogosteje pojavlja pri mlajših odraslih, kar je za strokovnjake nepričakovano in nekoliko nenavadno, saj še vedno raziskujejo vzroke.

Aktivno življenje

Nova raziskava razkriva, da lahko vadba med hujšanjem ohranja mišice mladostne Čeprav je dobro znano, da med hujšanjem ne izgubljamo le maščobe, temveč tudi mišično maso, se je izkazalo, da lahko pravilna telesna aktivnost ta proces obrne v presenetljivo pozitivno smer.

Zdravje

Kako se spopasti z občutki krivde po prazničnem uživanju alkohola? Praznični čas pogosto prinaša druženje, slavja in povečano uživanje alkohola. Ko se januar začne, se mnogi soočajo z občutkom krivde zaradi prekomernega pitja, hkrati pa se sprašujejo, ali je njihovo vedenje res problematično ali le del družbeno sprejetih norm.

Preventiva