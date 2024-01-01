Vizita.si
Bi lahko česnovo ustno vodico kmalu razglasili za novi zlati standard?
Zdravje

Bi lahko česnovo ustno vodico kmalu razglasili za novi zlati standard?

Rakave bolezni
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih

Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih

V zadnjih letih so zdravniki opazili nenavaden premik. Redek rak slepiča se vse pogosteje pojavlja pri mlajših odraslih, kar je za strokovnjake nepričakovano in nekoliko nenavadno, saj še vedno raziskujejo vzroke.
Aktivno življenje
Nova raziskava razkriva, da lahko vadba med hujšanjem ohranja mišice mladostne

Nova raziskava razkriva, da lahko vadba med hujšanjem ohranja mišice mladostne

Čeprav je dobro znano, da med hujšanjem ne izgubljamo le maščobe, temveč tudi mišično maso, se je izkazalo, da lahko pravilna telesna aktivnost ta proces obrne v presenetljivo pozitivno smer.
Zdravje
Kako se spopasti z občutki krivde po prazničnem uživanju alkohola?

Kako se spopasti z občutki krivde po prazničnem uživanju alkohola?

Praznični čas pogosto prinaša druženje, slavja in povečano uživanje alkohola. Ko se januar začne, se mnogi soočajo z občutkom krivde zaradi prekomernega pitja, hkrati pa se sprašujejo, ali je njihovo vedenje res problematično ali le del družbeno sprejetih norm.
Preventiva
Nevarna kombinacija ibuprofena z aspirinom in naproksenom

Nevarna kombinacija ibuprofena z aspirinom in naproksenom

Britanski NHS je izdal pomembno opozorilo za vse, ki uporabljajo protibolečinska zdravila.
Nova raziskava razkriva, da lahko vadba med hujšanjem ohranja mišice mladostne
Aktivno življenje

Nova raziskava razkriva, da lahko vadba med hujšanjem ohranja mišice mladostne

Čeprav je dobro znano, da med hujšanjem ne izgubljamo le maščobe, temveč tudi mišično maso, se je izkazalo, da lahko pravilna telesna aktivnost ta proces obrne v presenetljivo pozitivno smer.

Zdravje

Kako se spopasti z občutki krivde po prazničnem uživanju alkohola?

Praznični čas pogosto prinaša druženje, slavja in povečano uživanje alkohola. Ko se januar začne, se mnogi soočajo z občutkom krivde zaradi prekomernega pitja, hkrati pa se sprašujejo, ali je njihovo vedenje res problematično ali le del družbeno sprejetih norm.

Kako se spopasti z občutki krivde po prazničnem uživanju alkohola?
Kako izgubiti odvečne kilograme brez stresa?
Zdravje

Kako izgubiti odvečne kilograme brez stresa?

V svetu, kjer so ekstremne diete in hitre rešitve za izgubo teže stalnica, se zavestno hujšanje vse bolj uveljavlja kot trajen in zdrav pristop. Namesto da se osredotočamo na številke na tehtnici, ta metoda poudarja zavedanje telesa, zavestno prehranjevanje in postopne spremembe navad, ki zmanjšujejo stres in povečujejo dolgoročen uspeh.

Zakaj hitre diete vedno propadejo?
Zdravje

Zakaj hitre diete vedno propadejo?

V svetu, kjer so družbena omrežja polna čudežnih diet in takojšnjih rešitev za izgubo kilogramov, se mnogi zapletejo v past hitrih diet. Čeprav obljube o izgubi teže v nekaj tednih zvenijo privlačno, strokovnjaki opozarjajo, da so takšne metode redko trajne in pogosto škodljive.

Dosegljivi cilji so ključ do uspešnega novega začetka
Zdravje

Dosegljivi cilji so ključ do uspešnega novega začetka

Po prazničnem obdobju se mnogi soočajo z občutkom, da je čas za velik reset, novoletne zaobljube o hujšanju, izboljšani prehrani in večji telesni aktivnosti. Vendar strokovnjaki opozarjajo, da radikalne spremembe pogosto vodijo v neuspeh, medtem ko postavljanje realnih, dosegljivih ciljev povečuje možnost trajnega uspeha.

Zakaj nikoli ne bi smeli pustiti posode čez noč?
Zdravje

Zakaj nikoli ne bi smeli pustiti posode čez noč?

Če se vam zdi, da je puščanje posode v koritu čez noč priročna rešitev, strokovnjaki opozarjajo, da je to ena najbolj nehigienskih navad v kuhinji. Topla voda, ostanki hrane in stoječa voda ustvarijo popolno okolje za razmnoževanje bakterij, ki lahko povzročijo zastrupitve s hrano in resne okužbe.

Zdravje

Imate občutek, da vam zmanjkuje zraka? To so potencialni vzroki

Občutek, da vam primanjkuje zraka, je ena najbolj neprijetnih telesnih izkušenj.

Imate občutek, da vam zmanjkuje zraka? To so potencialni vzroki
Zakaj imamo po obilnem obroku vedno prostor za sladico?
Zdravje

Zakaj imamo po obilnem obroku vedno prostor za sladico?

V japonščini imajo za ta občutek celo besedo – betsubara, kar pomeni 'poseben želodec' za sladico.

Četudi se pregrešite, se lahko med prazniki prehranjujete zdravo
Prehrana

Četudi se pregrešite, se lahko med prazniki prehranjujete zdravo

Ne pustite, da vas ob praznikih skrbi glede dodatnih kilogramov! Strokovnjaki so namreč navdušeni: december je lahko pravzaprav odlična priložnost za prekinitev škodljivega kroga pridobivanja telesne teže in začetek pozitivnih sprememb.

Zakaj nas med prazniki najbolj mikajo ravno nezdrave jedi?
Zdravje

Zakaj nas med prazniki najbolj mikajo ravno nezdrave jedi?

Prazniki prinašajo ne le proste dni in druženje, temveč tudi obilje tradicionalnih jedi, ki so pogosto mastne, sladke in kalorične. Prav te jedi nas najbolj mikajo – in to ni naključje. Gre za kombinacijo bioloških mehanizmov, čustvenih vzorcev in družbenih navad.

7 živil, ki vsebujejo več cinka kot oreščki
Prehrana

7 živil, ki vsebujejo več cinka kot oreščki

Cink je eden izmed ključnih mineralov za imunski sistem, celjenje ran, delovanje hormonov in celo zdravje kože.

Prebava

Znanstveniki odkrili, zakaj ženske veliko pogosteje trpijo za sindromom razdražljivega črevesja

Sindrom razdražljivega črevesja prizadene milijone ljudi, a ženske zbolevajo občutno pogosteje kot moški. Zdaj so znanstveniki prepričani, da so odkrili natančen biološki mehanizem, ki pojasnjuje to razliko in obenem odpira vrata povsem novemu načinu zdravljenja, ki ne temelji na dietah.

Znanstveniki odkrili, zakaj ženske veliko pogosteje trpijo za sindromom razdražljivega črevesja
