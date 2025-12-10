5 napak pri uživanju probiotikov, zaradi katerih ti morda ne delujejo

A kot piše Cleveland Clinic, njihova učinkovitost ni samoumevna, pogosto jih ljudje jemljejo napačno, kar zmanjša ali celo izniči njihov učinek. Čeprav gre za žive mikroorganizme, ki dokazano pomagajo pri ravnovesju črevesne mikrobiote, je njihovo delovanje odvisno od pravilne uporabe.

icon-expand Probiotiki FOTO: Dreamstime

1. Jemanje ob napačnem času

Kot poroča WebMD, probiotiki najbolje delujejo, če jih jemljemo na prazen želodec ali skupaj z obrokom, ki vsebuje nekaj maščobe. Če jih zaužijemo ob napačnem času, jih želodčna kislina uniči, še preden dosežejo črevesje. Dr. Michael F. Picco, gastroenterolog pri Mayo Clinic, opozarja: "Probiotiki so občutljivi na okolje v želodcu – napačen čas zaužitja pomeni, da ne pridejo do mesta, kjer bi morali delovati."

icon-expand Probiotiki FOTO: Dreamstime

2. Napačna izbira seva

Kot piše Verywell Health, ni vsak sev probiotikov enako učinkovit. Lactobacillus rhamnosus lahko pomaga pri driski, medtem ko Bifidobacterium longum bolj podpira imunski sistem. Če izberemo napačen sev, učinka ne bo.

icon-expand Jogurt FOTO: iStock

3. Prekratko jemanje

Kot poroča Harvard Health, probiotiki potrebujejo čas, da se naselijo v črevesju. Če jih jemljemo le nekaj dni, učinka skoraj ni. Dr. Pieter Cohen, internist pri Harvard Medical School, je poudaril: "Probiotiki niso čudežna rešitev čez noč – za učinek jih je treba jemati redno in dlje časa."

icon-expand Prebava FOTO: Thinkstock

4. Shranjevanje pri napačni temperaturi

Kot piše NIH, so probiotiki živi mikroorganizmi, ki potrebujejo ustrezne pogoje. Če jih hranimo na toplem ali jih izpostavimo soncu, izgubijo svojo moč. Zato je ključno upoštevati navodila proizvajalca.

icon-expand Probiotiki FOTO: Dreamstime

5. Zanemarjanje prehrane

Kot poroča Healthline, probiotiki sami po sebi niso dovolj. Če prehrana ne vsebuje prebiotikov (vlaknin, ki hranijo dobre bakterije), se probiotiki ne bodo razmnožili. To pomeni, da je kombinacija zdrave prehrane in probiotikov nujna za dolgoročen učinek.

Preberi še 10 najboljših živil za krepitev črevesne mikrobiote

Probiotiki so dragocen dodatek za zdravje črevesja, a le, če jih uporabljamo pravilno. Napačen čas zaužitja, neustrezna izbira seva, prekratko jemanje, nepravilno shranjevanje in slaba prehrana so najpogostejše napake, ki izničijo njihov potencial. Kot poudarja Harvard Health, je ključno razumeti, da probiotiki niso samostojna rešitev, temveč del širšega življenjskega sloga, ki vključuje uravnoteženo prehrano in zdrave navade.