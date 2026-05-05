Novice
Maščoba na trebuhu
Zdravje

Ne gre za dieto: to je edini način hujšanja, ki res deluje

N.R.A.
05. 05. 2026 03.57
Ljudje, ki želijo shujšati, lahko na spletu najdejo minsko polje nasprotujočih si nasvetov z neskončnim nizom novih diet in tako imenovanih vdorov. Spletna stran NHS priporoča sedem stvari, ki bi jih morali narediti, če poskušate shujšati - in štiri stvari, ki se jim morate izogibati.

Za kaj bi si morali prizadevati, če želimo shujšati?

Glede prehranjevalnih navad strokovnjaki organizacije NHS svetujejo dnevno zaužitje vsaj petih porcij sadja ali zelenjave. Prav tako priporočajo uživanje vode namesto sladkanih pijač, ki ji za izboljšanje okusa lahko dodate rezine limone ali limete. Organizacija NHS posebej svetuje zmanjšanje vnosa živil z visoko vsebnostjo sladkorja in maščob, pri čemer se za začetek priporoča nadomestitev sladkanih žitnih izdelkov s polnovrednimi alternativami.

Strokovnjaki svetujejo, da svoj načrt za zdravo hujšanje delite z osebo, ki ji zaupate ter vas lahko z ustrezno spodbudo motivira v zahtevnejših obdobjih.

Česa ne bi smeli delati, če želimo trajnostno izgubiti težo?

Priporoča se omejitev uživanja nezdravih živil ter svetuje izbiro uravnoteženih prigrizkov, kot so pokovka, sveže sadje in riževi vaflji. Prav tako strokovno odsvetujemo preskakovanje obrokov, saj je pomembno ohranjati reden prehranski ritem. Nazadnje zdravstvena stroka svetuje, da po občutku sitosti prenehate s prehranjevanjem in preostanek obroka ustrezno shranite za kasneje.

V primerih povečane telesne mase lahko zmanjšanje telesne teže znatno prispeva k zmanjšanju tveganja za razvoj številnih zdravstvenih zapletov, med katere primarno uvrščamo srčno-žilna obolenja in sladkorno bolezen tipa 2.

Če se soočate z dolgotrajnimi izzivi pri doseganju in vzdrževanju zdrave telesne teže, ki postajajo vse večja obremenitev za vaše splošno zdravstveno stanje, vam toplo priporočamo, da se brez odlašanja posvetujete s svojim osebnim zdravnikom.  Profesionalen zdravniški nasvet je lahko ključnega pomena, saj vam omogoča, da se pod strokovnim vodstvom lotite celostne analize vaših življenjskih navad, presnovnih procesov ter morebitnih zdravstvenih stanj, ki bi lahko onemogočala vaš napredek pri izgubi odvečnih kilogramov. 

Zdravnik vam bo lahko pomagal oblikovati varen in učinkovit načrt, ki temelji na uravnoteženi prehrani, primerni telesni dejavnosti ter dolgoročnemu zdravemu življenjskem slogu. Poleg tega lahko strokovnjak ovrednoti vašo pripravljenost na spremembe in vas napoti k specialistom, kot so dietetiki ali kineziologi, s katerimi boste dosegli zastavljene cilje na zdrav in trajnosten način. Zavedati se je treba, da izguba kilogramov ni le vprašanje estetike, temveč predvsem pomemben korak k preprečevanju kroničnih bolezni, izboljšanju delovanja srčno-žilnega sistema ter zvišanju kakovosti vsakdana, saj boste s pravilnim pristopom pridobili več energije, boljšo koncentracijo in večje zadovoljstvo v svojem telesu.

Vir: Express

