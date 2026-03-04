Vizita.si
Zdravje

9 živil, ki vam lahko pomagajo ohranjati zdravo telesno težo

N.R.A.
04. 03. 2026 13.37
0

Pravilno izbrana živila lahko pomembno vplivajo na uravnavanje telesne teže in dolgoročno vplivajo tudi in predvsem na zdravje.

Kot piše Harvard Health, je izbira hranilno bogatih živil eden ključnih dejavnikov pri vzdrževanju zdrave telesne teže, saj takšna hrana vpliva na sitost, presnovo in stabilnost krvnega sladkorja. Spodaj je devet živil, ki jih strokovnjaki pogosto izpostavljajo kot koristna pri uravnavanju telesne teže.

Ovseni kosmiči

Oves vsebuje topne vlaknine, ki upočasnijo prebavo in pomagajo ohranjati občutek sitosti. Mayo Clinic navaja, da betaglukani iz ovsa vplivajo na stabilnejši krvni sladkor in zmanjšujejo željo po prigrizkih. Redno uživanje ovsa lahko podpira tudi zdravo raven holesterola.

Ovseni kosmiči
Ovseni kosmičiFOTO: Adobe Stock

Grški jogurt

Grški jogurt je bogat vir beljakovin, ki po podatkih NIH prispevajo k daljši sitosti in zmanjšanju vnosa kalorij čez dan. Poleg tega vsebuje probiotike, ki lahko pozitivno vplivajo na črevesno mikrobioto, kar je povezano tudi z uravnavanjem telesne teže.

Grški jogurt
Grški jogurtFOTO: Shutterstock

Stročnice

Fižol, leča in čičerika so živila z visoko vsebnostjo vlaknin in rastlinskih beljakovin. Johns Hopkins Medicine poroča, da stročnice pomagajo stabilizirati krvni sladkor in zmanjšujejo prenajedanje, saj se prebavljajo počasi in zagotavljajo dolgotrajno energijo.

Čičerika
ČičerikaFOTO: Adobe Stock

Jabolka

Jabolka vsebujejo pektin, vrsto vlaknine, ki se v želodcu napihne in poveča občutek sitosti. WebMD navaja, da uživanje sadja z visoko vsebnostjo vode in vlaknin pomaga zmanjšati skupni dnevni vnos kalorij, hkrati pa zagotavlja pomembne vitamine in antioksidante.

Jabolka
JabolkaFOTO: Dreamstime

Losos

Losos je bogat z omega-3 maščobnimi kislinami, ki lahko, kot navaja Cleveland Clinic, vplivajo na zmanjšanje vnetnih procesov in podpirajo presnovno zdravje. Beljakovine v lososu pomagajo ohranjati mišično maso, kar je ključno za učinkovito porabo energije.

Losos
LososFOTO: AdobeStock

Avokado

Avokado vsebuje zdrave maščobe, ki podpirajo občutek sitosti. Health poroča, da mononenasičene maščobe pomagajo uravnavati apetit in zmanjšujejo željo po sladkih živilih. Poleg tega avokado vsebuje vlaknine, ki dodatno prispevajo k stabilni prebavi.

Avokado
AvokadoFOTO: Adobe Stock

Temnolistnata zelenjava

Špinača, ohrovt in blitva so nizkokalorična živila, bogata z vlakninami, vitamini in minerali. Verywell Health navaja, da listnata zelenjava poveča volumen obroka brez dodajanja veliko kalorij, kar pomaga pri nadzoru telesne teže.

Listnata zelenjava
Listnata zelenjavaFOTO: AdobeStock

Oreščki

Mandlji, orehi in lešniki so energijsko bogati, vendar raziskave NIH kažejo, da lahko zmerno uživanje oreščkov podpira zdravo telesno težo. Zaradi kombinacije beljakovin, vlaknin in zdravih maščob oreščki zmanjšujejo lakoto in preprečujejo prenajedanje.

Oreščki
OreščkiFOTO: iStock

Jajca

Jajca so odličen vir beljakovin in esencialnih hranil. Harvard Health poroča, da lahko uživanje jajc za zajtrk zmanjša vnos kalorij v preostanku dneva, saj beljakovine močno vplivajo na občutek sitosti in stabilnost energije.

Jajca
JajcaFOTO: AdobeStock

Uravnavanje telesne teže ni odvisno le od kalorij, temveč predvsem od kakovosti živil, ki jih izbirate. Hrana, bogata z vlakninami, beljakovinami in zdravimi maščobami, lahko pomembno vpliva na sitost, presnovo in dolgoročno zdravje. Z vključevanjem teh devetih živil v vsakodnevno prehrano lahko ustvarite trdne temelje za stabilno telesno težo in boljše počutje.

Viri: Harvard Health, Mayo Clinic, NIH, WebMD, Johns Hopkins Medicine, Verywell Health, Health, Cleveland Clinic, ScienceAlert

