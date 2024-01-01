Vizita.si
Nova raziskava razkriva, da lahko vadba med hujšanjem ohranja mišice mladostne
Aktivno življenje

Nova raziskava razkriva, da lahko vadba med hujšanjem ohranja mišice mladostne

Zdravje
Kako izgubiti odvečne kilograme brez stresa?

Kako izgubiti odvečne kilograme brez stresa?

V svetu, kjer so ekstremne diete in hitre rešitve za izgubo teže stalnica, se zavestno hujšanje vse bolj uveljavlja kot trajen in zdrav pristop. Namesto da se osredotočamo na številke na tehtnici, ta metoda poudarja zavedanje telesa, zavestno prehranjevanje in postopne spremembe navad, ki zmanjšujejo stres in povečujejo dolgoročen uspeh.
Osebna rast
11 korakov do bolj izpolnjujočega življenja

11 korakov do bolj izpolnjujočega življenja

Vsako leto si postavljamo bolj ali manj dosegljive cilje, ki pa jih kmalu po prvih januarskih dneh tudi pozabimo. Koliko je med vami takšnih, ki si v novem letu želite bolj osrečujočih odnosov, da bi se znali bolje postaviti zase, da bi poiskali družbo navdihujočih ljudi, da ne bi bili tako zahtevni do sebe ... Verjetno ste se vsaj v kakšni od naštetih idej prepoznali. Predstavljamo vam 11 bistvenih zapovedi, ki jih je vredno upoštevati, če želite nekaj storiti za svoje čustveno blagostanje in bolj izpolnjujoče življenje.
Duševno zdravje
Psihologi razkrivajo miselni pristop, ki pomaga ohranjati pozitivnost

Psihologi razkrivajo miselni pristop, ki pomaga ohranjati pozitivnost

Po poročanju ScienceAlert nova raziskava kaže, da lahko določen način razmišljanja pomembno vpliva na to, kako dobro se ljudje spopadajo z izzivi in ohranjajo pozitivno naravnanost.
Bolezni
Nenadna intoleranca na alkohol? Vzroki se skrivajo tu

Nenadna intoleranca na alkohol? Vzroki se skrivajo tu

Morda ste do nedavnega uživali kozarec vina ali piva brez težav, zdaj pa se ob isti količini alkohola pojavi rdečina, slabost ali glavobol. Nenadna intoleranca na alkohol ni zgolj 'slaba sreča' ali znak, da smo postali občutljivi.
Resnica o prazničnih kilogramih, ki jo večina ne pozna
Aktivno življenje

Resnica o prazničnih kilogramih, ki jo večina ne pozna

Prazniki so povezani z obiljem, ne le v druženju in toplini, temveč tudi z bogato obloženimi mizami. Prav zato se ob koncu decembra pogosto pojavi skrb, koliko kilogramov smo pridobili v času praznikov. A pogosto sploh ne gre za dejansko povečanje maščobnih zalog, temveč za kratkotrajne telesne odzive.

Aktivno življenje

Koliko korakov potrebujemo, da pokurimo praznične dobrote?

Praznični čas prinaša obilico hrane in pijače, zato mnoge zanima, koliko gibanja je potrebnega, da pokurimo zaužite kalorije.

Koliko korakov potrebujemo, da pokurimo praznične dobrote?
Zakaj je zimska rekreacija ključna za krepitev imunskega sistema?
Aktivno življenje

Zakaj je zimska rekreacija ključna za krepitev imunskega sistema?

Zima je obdobje, ko se pogosteje soočamo z okužbami dihal, padcem energije in slabšim razpoloženjem.

Kako ostati aktiven decembra, ne da bi pregoreli?
Aktivno življenje

Kako ostati aktiven decembra, ne da bi pregoreli?

December je mesec kontrastov. Po eni strani si želimo več gibanja, da bi uravnotežili sedeče delo in obilico hrane, po drugi strani pa nas realnost kratkih dni, pomanjkanja energije in povečanega stresa hitro pripelje do izčrpanosti.

Zakaj telesna dejavnost zmanjšuje tveganje za nastanek raka?
Aktivno življenje

Zakaj telesna dejavnost zmanjšuje tveganje za nastanek raka?

Že dolgo vemo, da redna telesna dejavnost pomembno vpliva na zdravje in zmanjšuje tveganje za številne bolezni, tudi raka. A zakaj je ta povezava tako močna?

Navada pri delu, ki vam tiho uničuje držo in živce (in jo počne skoraj vsak pisarniški človek)
Aktivno življenje

Navada pri delu, ki vam tiho uničuje držo in živce (in jo počne skoraj vsak pisarniški človek)

Večina ljudi, ki dela v pisarni, misli, da jim držo uničuje sedenje samo po sebi. A strokovni viri opozarjajo, da je ena druga, še bolj škodljiva navada tista, ki iz dneva v dan napada hrbtenico, živčni sistem in koncentracijo.

Aktivno življenje

Tako lahko vadba izboljša vaše psihično počutje

Vadba je dolgo veljala za nekaj, kar počnemo zaradi telesa. Pa je res tu pomembno 'samo' telo ali pa vendarle vadba koristi tudi in predvsem našemu duševnemu zdravju?

Tako lahko vadba izboljša vaše psihično počutje
Tako se lahko testirate in ugotovite, v kakšni kondiciji ste
Aktivno življenje

Tako se lahko testirate in ugotovite, v kakšni kondiciji ste

Ko govorimo o telesni kondiciji, večina ljudi pomisli na videz ali telesno težo.

Kdaj na sprehod v mrzlem vremenu in zakaj je to tako koristno?
Aktivno življenje

Kdaj na sprehod v mrzlem vremenu in zakaj je to tako koristno?

Sprehodi v naravi so odlična priložnost za sprostitev, izboljšanje počutja in telesne kondicije. Tudi v mrzlih mesecih imajo svež zrak, naravna svetloba in gibanje številne koristi za naše zdravje.

ITM ali telesna maščoba: Kaj je boljši pokazatelj zdravja?
Aktivno življenje

ITM ali telesna maščoba: Kaj je boljši pokazatelj zdravja?

Strokovnjaki že dolgo poudarjajo, da se ne bi smeli osredotočati zgolj na indeks telesne mase (v nadaljevanju ITM), ker so pomembni tudi drugi elementi. Denimo krvni tlak, holesterol, telesna aktivnost, raven stresa, spalne navade, predvsem pa odstotek telesne maščobe!

Katere vadbe so najbolj učinkovite za lajšanje neprijetnih simptomov menopavze?
Žensko zdravje

Katere vadbe so najbolj učinkovite za lajšanje neprijetnih simptomov menopavze?

Menopavza je naraven prehod v življenju ženske, ki pa pogosto prinese neprijetne simptome, kot so vročinski valovi, nespečnost, nihanje razpoloženja, povečanje telesne teže in zmanjšana kostna gostota.

Aktivno življenje

Najboljša vadba za telo: univerzalni pristop za vse starosti in ravni telesne pripravljenosti

Redna telesna vadba je eden najmočnejših dejavnikov za dolgoživost, duševno zdravje in kakovost življenja, ne glede na starost.

Najboljša vadba za telo: univerzalni pristop za vse starosti in ravni telesne pripravljenosti
10 znakov, da ste v zdravem odnosu s seboj
Kaj vam trenutno predstavlja največji izziv pri skrbi za zdravje?

10 znakov, da ste v zdravem odnosu s seboj

