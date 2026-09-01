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20 minut gibanja izboljša spomin podobno kot kratek spanec

N.R.A.
01. 09. 2026 03.00
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Nove raziskave kažejo, da lahko s kratko telesno aktivnostjo nevtralizirate negativne učinke neprespane noči na vaš spomin, čeprav se boste morda še vedno počutili utrujene.

Ste utrujeni po neprespani noči? Kanadska raziskava je pokazala, da sta za boljši spomin enako učinkovita hiter spanec ali kratka vadba. Po 30 urah budnosti so udeleženci, ki so 20 minut kolesarili, dosegli skoraj tako dobre rezultate pri testih spomina kot tisti, ki so 90 minut spali. Zmerna telesna vadba lahko tako hitro in učinkovito nadomesti manko spanja.

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Čeprav spanec in telesna vadba oba izboljšata delovanje spomina, na možgane vplivata na drugačen način. Spanec odpravi občutek utrujenosti, medtem ko vadba utrujenosti ne odstrani, a možganom za kratek čas vseeno omogoči boljše delovanje. Vadba je kot dodajanje goriva v izčrpan motor, ki mu pomaga delovati s polno močjo, čeprav je utrujen. Raziskovalka Madhura Lotlikar poudarja, da je prav zaradi te učinkovitosti vadba odlično orodje za blaženje posledic neprespanosti.

Gibanje
GibanjeFOTO: AdobeStock

"Študija je pokazala, da je izboljšanje spomina po kratki vadbi (21 %) skoraj identično tistemu po 90-minutnem spancu (23 %)."

Telesna vadba in kratek počitek ne moreta nadomestiti nočnega spanca, zato ju ne smemo uporabljati kot stalno rešitev za utrujenost. Pomanjkanje spanca povzroča visoko gospodarsko škodo, vendar so nasveti o hitrem gibanju zelo uporabni za tiste, ki delajo v izmenah. Če ste med delom utrujeni, se hitro sprehodite, saj bo to vaše možgane pripravilo na nujne naloge, čeprav se boste morda še vedno počutili utrujene.

Vir: ScienceAlert

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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