50 jutranjih poskokov: trend, ki osvaja družbena omrežja

Zakaj se je trend jutranjega poskakovanja sploh pojavil?

Kot poroča index.hr, se je na družbenih omrežjih razširil izziv, ki od ljudi zahteva, da takoj po prebujanju opravijo 50 lahkih poskokov vsak dan, in to cel mesec. Gre za preprosto gibanje z rahlo pokrčenimi koleni, ki naj bi po mnenju uporabnikov izboljšalo prekrvavitev, spodbudilo limfni sistem, dvignilo razpoloženje in celo izboljšalo videz kože.

Kaj pravijo strokovnjaki za vadbo?

Fitnes trener Jose Guevara meni, da izziv ni brez osnove. Po njegovih besedah lahkotno poskakovanje aktivira cirkulacijo in ogreje mišice ter vezivna tkiva, ki so po spanju pogosto toga. Čeprav natančen mehanizem ni povsem jasen, je učinek, da se ljudje počutijo bolj budne in pripravljene na dan, zelo zanesljiv. Kot navaja index.hr, je prednost izziva predvsem v tem, da je kratek in izvedljiv za vsakogar, tudi za tiste, ki nimajo časa za daljši trening.

Vpliv na mišice in presnovo

Fitnes inštruktorica ter psihoterapevtka Eloise Skinner poudarja, da poskoki vključujejo kombinacijo moči, vzdržljivosti in aktivacije več mišičnih skupin. Ob pravilni drži se aktivira tudi trup, izboljša se gibljivost sklepov, hkrati pa se lahko pospeši presnova.

Poskoki

Kako poskoki vplivajo na kosti?

Poskoki ustvarijo udarno silo, ki je lahko trikrat večja od telesne teže. Ta obremenitev spodbuja osteoblaste, celice, ki gradijo kostno tkivo. Nedavna analiza 18 raziskav je pokazala, da šest mesecev rednega skakanja poveča kostno gostoto v predelu kolka za 1,26 %. Čeprav se številka zdi majhna, je pomembna, saj skoraj polovica žensk pri 80 letih trpi za osteoporozo.

'Limfna drenaža' in občutek lahkotnosti

Limfni sistem nima lastne črpalke, zato gibanje telesa pomembno vpliva na pretok limfe. Kot navaja index.hr, lahko lahkotno poskakovanje pomaga zmanjšati občutek otečenosti, napihnjenosti in teže v telesu.

Prekrvavitev in videz kože

Povečan pretok krvi med vadbo prinaša več kisika in hranilnih snovi v kožo, kar lahko prispeva k bolj zdravemu videzu. O tem poročajo številni uporabniki, ki izziv izvajajo redno.

Kdaj poskoki niso priporočljivi?

Fizioterapevtka Aisling Freir opozarja, da udarna sila pri skakanju ne obremenjuje le kosti, temveč tudi mišice medeničnega dna. Pri nekaterih ljudeh lahko to povzroči simptome, kot so uhajanje urina ali občutek teže v medeničnem predelu. Kot poroča index.hr, so težave z medeničnim dnom pogoste pri ženskah po porodu, v perimenopavzi in menopavzi, vendar se lahko pojavijo v vseh starostih. Če se pojavijo simptomi, je priporočljiv posvet s strokovnjakom. Za tiste, ki želijo varnejšo različico, Freir predlaga dvigovanje na prste in spuščanje pet na tla, kar posnema gibanje brez udarne sile. Prav tako priporoča začetek z 10 poskoki in postopno povečevanje, če ni težav.

Na kaj morate biti pozorni pri izvedbi?

Skinner opozarja, da lahko skakanje na trdi podlagi obremeni sklepe, nepravilna drža pa poveča tveganje za poškodbe gležnja, kolena, kolka ali spodnjega dela hrbta. Prav tako je pomembno, da vadbo izvajate v varnem prostoru, brez nevarnosti zdrsa ali padca.

Monotonija in pomanjkanje ogrevanja

Ker gre za hitro in spontano vadbo, se mnogi ne ogrejejo, kar lahko poveča tveganje za poškodbe. Nekaterim pa lahko postane tudi dolgočasna, kar zmanjša motivacijo.

Zakaj so spletni izzivi tako privlačni?

Kot piše index.hr, je privlačnost izzivov pogosto povezana z občutkom pripadnosti in družbenim vplivom. Ko vidimo, da nekaj počne veliko ljudi, se poveča verjetnost, da bomo to poskusili tudi sami. Poleg tega dopamin, ki ga sprožajo všečki in interakcije na družbenih omrežjih, dodatno krepi motivacijo. Čeprav 50 jutranjih poskokov ni čudežna rešitev, lahko predstavlja enostaven način za več gibanja, boljšo prekrvavitev in več energije. Pomembno pa je, da vadbo prilagodite svojemu telesu, poskrbite za varnost in upoštevate morebitne omejitve. Med vsemi spletnimi trendi je ta eden bolj neškodljivih, le ne pozabite na sosede pod seboj.