Viralni jutranji trend '50 skokov': ali res pospeši metabolizem ali je le še ena spletna iluzija?

Zakaj je trend postal tako priljubljen?

Preprostost. Nič opreme, nič posebnega znanja, samo vstaneš in skačeš. Prav ta dostopnost je po mnenju strokovnjakov glavni razlog, kot piše net.hr, da je trend eksplodiral. Ljudje iščejo hitre rešitve, nekaj, kar lahko naredijo takoj, brez izgovorov. A kot opozarja fitnes strokovnjak Harry Bullmore, preprosto ne pomeni nujno učinkovito, še posebej, ko internet začne pripisovati čudežne učinke.

Kaj pravijo strokovnjaki o učinkih na telo?

1. Da, nekaj koristi obstaja, a so majhne

Jack McNamara z Univerze v Londonu pojasnjuje, da lahko jutranjih 50 skokov res prinese kratkotrajno budnost, psihološki 'kickstart' dneva in občutek manjše okorelosti v nogah. A to je tudi več ali manj vse.

icon-expand Poskoki FOTO: AdobeStock

2. Metabolizem? Skoraj nič učinka

Čeprav TikTok trdi drugače, je učinek na porabo energije minimalen. McNamara ocenjuje, da 50 skokov porabi le okoli 10–15 kalorij, kar je približno toliko kot en grižljaj jabolka.

3. Kosti, tetive, limfa? Ne nasedajte

Veliko viralnih videov govori o aktivaciji limfnega sistema, krepitvi tetiv in gradnji kostne gostote. A strokovnjaki so jasni, da so te navedbe pretirane in napačno interpretirane. Limfni sistem deluje ves čas, ne potrebuje jutranjega 'vklopa', detoks pa je bolj marketinški izraz kot medicinsko dejstvo. Več o tem v spodnjem članku:

Preberi še Detoks diete: zakaj so še vedno hit – in zakaj znanost pravi, da ne delujejo tako, kot obljubljajo

Je trend lahko vseeno koristen?

Vsekakor, kot 'vstopna' točka v bolj aktiven življenjski slog. Svetovna zdravstvena organizacija poudarja, da je vsako gibanje dobrodošlo, še posebej za ljudi, ki se sicer malo gibljejo. A McNamara opozarja: "Telo se prilagaja. Če vsak dan delamo isto, napredka ne bo." Za resne rezultate je treba postopoma dodajati intenzivnost, raznolikost in trajanje.

Preberi še Optimalna vadba po 50. letu: napaka, ki jo dela večina, in kako jo popraviti

Skrite pasti, o katerih TikTok ne govori

Za popolne začetnike je lahko 50 zaporednih skokov kar velik zalogaj. Športni terapevt Jordan Sahota opozarja na možne težave: - preobremenitev tetiv, - bolečine v stopalih, - vnetje ahilove tetive, - splošno prehitro povečanje obremenitve.

Kaj lahko realno pričakujete po 30 dneh?

- nekaj več jutranje energije, - manj okorelosti, - boljšo rutino gibanja, - nič dramatičnih sprememb v kondiciji ali postavi. In kar je najpomembnejše: 50 skokov ni čudežna formula. Je le majhen korak, ki lahko pomaga začeti dan bolj aktivno, a ne more nadomestiti raznolikega, premišljenega programa vadbe.

Če vam je trend všeč, ga brez skrbi vključite v jutranjo rutino. Če vas motivira, da se več gibate, je že to odlična iztočnica. A ne pričakujte, da bo 50 skokov spremenilo vaše telo ali metabolizem. Za resne rezultate je potrebna širša, bolj premišljena telesna aktivnost.