Viralni jutranji trend '50 skokov': ali res pospeši metabolizem ali je le še ena spletna iluzija?

Zakaj je trend postal tako priljubljen?
Preprostost. Nič opreme, nič posebnega znanja, samo vstaneš in skačeš. Prav ta dostopnost je po mnenju strokovnjakov glavni razlog, kot piše net.hr, da je trend eksplodiral. Ljudje iščejo hitre rešitve, nekaj, kar lahko naredijo takoj, brez izgovorov. A kot opozarja fitnes strokovnjak Harry Bullmore, preprosto ne pomeni nujno učinkovito, še posebej, ko internet začne pripisovati čudežne učinke.
Kaj pravijo strokovnjaki o učinkih na telo?
1. Da, nekaj koristi obstaja, a so majhne
Jack McNamara z Univerze v Londonu pojasnjuje, da lahko jutranjih 50 skokov res prinese kratkotrajno budnost, psihološki 'kickstart' dneva in občutek manjše okorelosti v nogah. A to je tudi več ali manj vse.
2. Metabolizem? Skoraj nič učinka
Čeprav TikTok trdi drugače, je učinek na porabo energije minimalen. McNamara ocenjuje, da 50 skokov porabi le okoli 10–15 kalorij, kar je približno toliko kot en grižljaj jabolka.
3. Kosti, tetive, limfa? Ne nasedajte
Veliko viralnih videov govori o aktivaciji limfnega sistema, krepitvi tetiv in gradnji kostne gostote. A strokovnjaki so jasni, da so te navedbe pretirane in napačno interpretirane. Limfni sistem deluje ves čas, ne potrebuje jutranjega 'vklopa', detoks pa je bolj marketinški izraz kot medicinsko dejstvo. Več o tem v spodnjem članku:
Je trend lahko vseeno koristen?
Vsekakor, kot 'vstopna' točka v bolj aktiven življenjski slog. Svetovna zdravstvena organizacija poudarja, da je vsako gibanje dobrodošlo, še posebej za ljudi, ki se sicer malo gibljejo. A McNamara opozarja: "Telo se prilagaja. Če vsak dan delamo isto, napredka ne bo." Za resne rezultate je treba postopoma dodajati intenzivnost, raznolikost in trajanje.
Skrite pasti, o katerih TikTok ne govori
Za popolne začetnike je lahko 50 zaporednih skokov kar velik zalogaj. Športni terapevt Jordan Sahota opozarja na možne težave:
- preobremenitev tetiv,
- bolečine v stopalih,
- vnetje ahilove tetive,
- splošno prehitro povečanje obremenitve.
Kaj lahko realno pričakujete po 30 dneh?
- nekaj več jutranje energije,
- manj okorelosti,
- boljšo rutino gibanja,
- nič dramatičnih sprememb v kondiciji ali postavi.
In kar je najpomembnejše: 50 skokov ni čudežna formula. Je le majhen korak, ki lahko pomaga začeti dan bolj aktivno, a ne more nadomestiti raznolikega, premišljenega programa vadbe.
Vir: net.hr
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV