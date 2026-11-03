Ali je hladna voda po vadbi res slaba za telo?

Strokovne zdravstvene ustanove pojasnjujejo, da hladna voda po vadbi za večino ljudi ni škodljiva. Pravzaprav ima lahko tudi določene prednosti.

Ali je pitje hladne vode po vadbi škodljivo?

Ne. Za večino zdravih ljudi pitje hladne vode po telesni aktivnosti ni nevarno. Pomembneje od temperature vode je, da po vadbi nadomestimo tekočino, ki smo jo izgubili s potenjem. Med telesno aktivnostjo se telesna temperatura zviša, telo pa se ohlaja predvsem s potenjem. Pri tem izgubljamo vodo, zato je ustrezna hidracija pomembna pred vadbo, med njo in po njej.

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Ameriška ortopedska akademija (American Academy of Orthopaedic Surgeons) v svojih priporočilih za športno prehrano celo navaja, da je hladnejša voda primerna izbira za hidracijo med vadbo, ki traja eno uro ali manj. To pomeni, da se ni treba izogibati hladni vodi samo zato, ker ste pravkar končali trening.

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Zakaj je hladna voda po vadbi lahko koristna?

Po intenzivni vadbi je telo segreto, srčni utrip je lahko še vedno povišan, izguba tekočine zaradi potenja pa je lahko precejšnja. Pitje hladne vode lahko pomaga pri občutku osvežitve in prispeva k ohlajanju telesa. Še posebej prijetna je lahko po vadbi v vročem vremenu ali v prostoru z visoko temperaturo. Pomembno je, da ne čakamo, da postanemo izrazito žejni. Med vadbo in po njej je smiselno tekočino nadomeščati postopoma. Mayo Clinic poudarja, da je voda za večino običajnih vadb najboljša izbira za nadomeščanje izgubljene tekočine. Pri daljši vadbi, ki traja več kot 60 minut, pa so lahko koristni tudi športni napitki, ki vsebujejo elektrolite in ogljikove hidrate.

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Kdaj lahko zelo hladna voda povzroči težave?

Čeprav hladna voda večini ljudi ne škoduje, lahko zelo mrzli napitki pri nekaterih povzročijo neprijeten občutek v želodcu ali trebušne krče. MedlinePlus, zdravstveni informacijski portal ameriške Nacionalne medicinske knjižnice, svetuje, naj bodo napitki med telesno aktivnostjo hladni, vendar ne pretirano mrzli. Zelo hladne pijače lahko namreč pri nekaterih povzročijo želodčne krče. To je še posebej pomembno, če ste pravkar opravili intenziven trening, se močno potili ali ste med vadbo že občutili prebavne težave. Če opazite, da vam ledeno mrzla voda ne ustreza, izberite vodo sobne temperature ali nekoliko ohlajeno vodo. Ni razloga, da bi se silili s temperaturo, ki vam povzroča nelagodje.

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Ali hladna voda vpliva na okrevanje mišic?

Tu je pomembno razlikovati med pitjem hladne vode in potopitvijo telesa v hladno vodo. Gre namreč za dve povsem različni stvari. Pri pitju hladne vode predvsem nadomeščamo tekočino in pomagamo uravnavati telesno temperaturo. Hladna kopel oziroma potopitev v hladno vodo pa pomeni, da je večji del telesa izpostavljen nizki temperaturi. Mayo Clinic Health System pojasnjuje, da lahko potopitev v hladno vodo po vadbi pomaga zmanjšati občutek mišične bolečine in vnetne odzive. Vendar to ne pomeni, da ima enak učinek tudi pitje ledene vode. Poleg tega raziskave opozarjajo, da lahko pogosto izvajanje hladnih kopeli neposredno po vadbi za moč vpliva na procese, povezane z mišično rastjo in prilagajanjem na trening. Zato hladne kopeli niso nujno najboljša izbira za vsakogar, ki želi povečati mišično maso. Pitje hladne vode pa je povsem drugačna zgodba.

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Koliko vode bi morali spiti po vadbi?

Količina je odvisna predvsem od trajanja in intenzivnosti vadbe, temperature okolja ter količine tekočine, ki smo jo izgubili s potenjem. Mayo Clinic priporoča, da po vadbi za vsakih približno 0,5 kilograma izgubljene telesne teže nadomestimo približno 473 do 710 mililitrov vode. Pri običajni rekreativni vadbi večini ljudi zadostuje pitje vode in nadomeščanje tekočine glede na žejo ter izgubo med aktivnostjo. Pri dolgotrajni in intenzivni vadbi, zlasti v vročem vremenu, pa je treba upoštevati tudi izgubo elektrolitov, predvsem natrija. V takšnih primerih so lahko primernejši napitki z elektroliti. Vodo je najbolje piti postopoma, v manjših količinah, namesto da takoj po koncu vadbe naenkrat popijemo veliko količino.

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Hladna ali mlačna voda: kaj je torej boljša izbira?

Univerzalnega odgovora ni. Najboljša je tista temperatura vode, ki vam ustreza in jo lahko brez težav pijete v zadostnih količinah. Hladna voda je lahko prijetnejša po intenzivni vadbi ali v vročem vremenu, voda sobne temperature pa je lahko boljša izbira za ljudi, ki imajo po zelo hladnih napitkih želodčne težave. Najpomembnejše je, da po telesni aktivnosti ne pozabimo na hidracijo. Torej: hladna voda po vadbi ni škodljiva za večino ljudi. Prepričanje, da bi morali po treningu nujno piti mlačno vodo, nima trdne podlage v navedenih zdravstvenih priporočilih. Veliko pomembnejše od temperature je, da telesu nadomestimo izgubljeno tekočino in upoštevamo njegove potrebe.