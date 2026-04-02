Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezni Aktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehrana Aktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Ravnotežje
Aktivno življenje

10-sekundni test, ki lahko razkrije, ali imate večje tveganje za padec

N.R.A.
02. 04. 2026 03.04
0

Kot poroča Index.hr, zdravniki opozarjajo, da je sposobnost ohranjanja ravnotežja eden najpomembnejših pokazateljev tveganja za padec pri starejših. Padci so namreč eden najpogostejših razlogov za poškodbe, hospitalizacije in izgubo samostojnosti po 65. letu.

Zakaj je ravnotežje tako pomembno?

Po podatkih ameriškega Centra za nadzor bolezni vsaka četrta oseba, starejša od 65 let, vsako leto doživi padec. Mnogi med njimi se končajo s poškodbami, ki lahko trajno spremenijo kakovost življenja, od zlomov kolka do poškodb hrbtenice.

Geriatrinja dr. Maureen Dale pojasnjuje, da je ravnotežje eden ključnih zaščitnih mehanizmov telesa. Ko se začne slabšati, se poveča verjetnost, da bo človek izgubil stabilnost tudi pri povsem običajnih opravilih, kot so hoja po stopnicah ali obračanje v prostoru. Posebej ranljiva skupina so ženske po menopavzi, saj imajo pogosto nižjo kostno gostoto. To pomeni, da je padec pri njih lahko še nevarnejši.

RavnotežjeFOTO: AdobeStock

Preprost test, ki razkrije veliko

Zdravniki pogosto priporočajo zelo enostaven test: poskusite stati na eni nogi vsaj 10 sekund. Če vam to ne uspe, je to lahko znak, da je ravnotežje oslabljeno. Fizioterapevtka Janice McGrail dodaja, da je idealno, če lahko položaj zadržite tudi do 30 sekund, saj to kaže na dobro stabilnost. Če pa ne zdržite niti pet sekund, se tveganje za padec občutno poveča.

Kaj lahko povzroča slabo ravnotežje?

Slabše ravnotežje ni vedno posledica starosti. Pogosto ga povzročajo:

- oslabljene mišice nog in trupa,

- določena zdravila,

- pomanjkanje vitamina B12,

- zmanjšana občutljivost v stopalih,

- težave z vidom,

- nevrološke spremembe.

Dr. Dale poudarja, da je ravnotežje kompleksen sistem, ki vključuje mišice, živce, vid in možgane. Ko eden od teh elementov oslabi, se to hitro pokaže pri stabilnosti.

Kaj lahko naredite, če imate težave?

Dobra novica je, da se ravnotežje da izboljšati pogosto hitreje, kot bi pričakovali. Strokovnjaki priporočajo:

- redne vaje za krepitev nog in trupa,

- vaje za stabilnost (npr. stoja na eni nogi, hoja v ravni liniji),

- pregled zdravil, ki lahko povzročajo omotico,

- preverjanje ravni vitamina B12,

- fizioterapijo, če je prisotna mišična oslabelost.

Cilj ni popolnost, temveč postopno izboljšanje. Že nekaj minut vadbe na dan lahko zmanjša tveganje za padec.

Ravnotežje je eden najpreprostejših, a najzanesljivejših pokazateljev zdravja v starosti. Če težko stojite na eni nogi, je to lahko zgodnji znak, da telo potrebuje več podpore, bodisi z vajami, pregledom zdravil ali dodatnimi zdravstvenimi preiskavami. Preprečevanje padcev je vedno lažje kot zdravljenje njihovih posledic.

Vir: Index.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1604