10-sekundni test, ki lahko razkrije, ali imate večje tveganje za padec

Zakaj je ravnotežje tako pomembno?

Po podatkih ameriškega Centra za nadzor bolezni vsaka četrta oseba, starejša od 65 let, vsako leto doživi padec. Mnogi med njimi se končajo s poškodbami, ki lahko trajno spremenijo kakovost življenja, od zlomov kolka do poškodb hrbtenice. Geriatrinja dr. Maureen Dale pojasnjuje, da je ravnotežje eden ključnih zaščitnih mehanizmov telesa. Ko se začne slabšati, se poveča verjetnost, da bo človek izgubil stabilnost tudi pri povsem običajnih opravilih, kot so hoja po stopnicah ali obračanje v prostoru. Posebej ranljiva skupina so ženske po menopavzi, saj imajo pogosto nižjo kostno gostoto. To pomeni, da je padec pri njih lahko še nevarnejši.

icon-expand Ravnotežje FOTO: AdobeStock

Preprost test, ki razkrije veliko

Zdravniki pogosto priporočajo zelo enostaven test: poskusite stati na eni nogi vsaj 10 sekund. Če vam to ne uspe, je to lahko znak, da je ravnotežje oslabljeno. Fizioterapevtka Janice McGrail dodaja, da je idealno, če lahko položaj zadržite tudi do 30 sekund, saj to kaže na dobro stabilnost. Če pa ne zdržite niti pet sekund, se tveganje za padec občutno poveča.

Kaj lahko povzroča slabo ravnotežje?

Slabše ravnotežje ni vedno posledica starosti. Pogosto ga povzročajo: - oslabljene mišice nog in trupa, - določena zdravila, - pomanjkanje vitamina B12, - zmanjšana občutljivost v stopalih, - težave z vidom, - nevrološke spremembe.

Dr. Dale poudarja, da je ravnotežje kompleksen sistem, ki vključuje mišice, živce, vid in možgane. Ko eden od teh elementov oslabi, se to hitro pokaže pri stabilnosti.

Kaj lahko naredite, če imate težave?

Dobra novica je, da se ravnotežje da izboljšati pogosto hitreje, kot bi pričakovali. Strokovnjaki priporočajo: - redne vaje za krepitev nog in trupa, - vaje za stabilnost (npr. stoja na eni nogi, hoja v ravni liniji), - pregled zdravil, ki lahko povzročajo omotico, - preverjanje ravni vitamina B12, - fizioterapijo, če je prisotna mišična oslabelost. Cilj ni popolnost, temveč postopno izboljšanje. Že nekaj minut vadbe na dan lahko zmanjša tveganje za padec.

Ravnotežje je eden najpreprostejših, a najzanesljivejših pokazateljev zdravja v starosti. Če težko stojite na eni nogi, je to lahko zgodnji znak, da telo potrebuje več podpore, bodisi z vajami, pregledom zdravil ali dodatnimi zdravstvenimi preiskavami. Preprečevanje padcev je vedno lažje kot zdravljenje njihovih posledic.

