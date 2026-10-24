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Enostavna metoda za preverjanje telesne moči

N.R.A.
24. 10. 2026 03.27
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Ali veste, kolikokrat se zmorete dvigniti s stola v 30 sekundah? Ta podatek pove presenetljivo veliko o vašem splošnem zdravstvenem stanju.

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Morda se vam zdi vstajanje s stola nekaj povsem vsakdanjega, a prav ta gib vam lahko pove veliko o tem, kako zdravo je vaše telo. Zdravniki uporabljajo test vstajanja s stola za hitro preverjanje kondicije, zlasti pri starejših ljudeh. V 30 sekundah se preprosto šteje, kolikokrat se lahko dvignete in usedete, kar nam pove, v kakšnem stanju so vaše mišice, kako dobro je vaše ravnotežje in ali ste dovolj gibčni za vsakdanja opravila brez večjih težav.

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Kako pravilno izvedete test kar doma

Če želite preizkusiti svojo pripravljenost, potrebujete le stol brez naslonjal za roke in štoparico. Usedite se na sredino stola, prekrižajte roke na ramenih in poskusite v 30 sekundah narediti čim več polnih vstajanj. Pomembno je, da so vaša stopala ves čas čvrsto na tleh. Povprečja se glede na starost močno spreminjajo: če ste moški v zgodnjih 60. letih, bi morali narediti okoli 14 ponovitev, če pa ste v poznih 80. letih, je pričakovan rezultat približno osem ponovitev.

Stol
StolFOTO: AdobeStock

Tisti, ki imajo s tem preprostim testom težave, so lahko po statističnih podatkih kar petkrat bolj ogroženi v primerjavi z najbolj gibčnimi.

Tudi mladi ne bi smeli zanemariti moči svojih nog

Morda mislite, da je ta test le za starejše, a so švicarski raziskovalci ugotovili, da je odličen pokazatelj telesne pripravljenosti tudi pri mladih v 20. letih. Povprečen 20-letnik naj bi bil sposoben izvesti okoli 50 ponovitev v minuti. Študije so potrdile, da tisti, ki so pri vstajanju hitrejši, običajno nimajo le močnejših nog, temveč imajo tudi boljšo pljučno in srčno vzdržljivost, kar pomeni, da je ta vaja preprosta zrcalna slika celotnega telesnega stanja.

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Preprosti načini, kako izboljšati svoj rezultat

Dobra novica je, da svoj rezultat na testu lahko popravite kadarkoli. Najboljši način je, da ostanete čim bolj dejavni v vsakdanjem življenju. Če se težko gibate, začnite s preprostimi vajami sede, nato pa vsako uro poskusite petkrat zapored vstati. Hoja po stopnicah vsaj nekajkrat na dan bo poskrbela, da vaše noge ne bodo postale šibke, redno opravljanje hišnih del ali vrtnarjenje pa bo ohranilo vaše ravnotežje in vam podaljšalo leta neodvisnosti.

Vir: BBC

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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