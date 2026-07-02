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Formula 3-2-1 za kurjenje maščob: ni treba trenirati bolj intenzivno, temveč pametneje

N.R.A.
02. 07. 2026 09.59
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Spoznajte formulo 3-2-1, ki s kombinacijo nizke, zmerne in visoke intenzivnosti preprečuje izčrpanost ter zagotavlja vidne rezultate pri oblikovanju telesa.

Se vam zdi, da ure in ure preživite na kolesu ali tečete po parku, tehtnica pa se nikakor ne premakne? Niste sami, piše story.hr. Ključ do sanjske postave, kot jo ima Bella Hadid, se ne skriva v neskončnem mučenju, temveč v formuli 3-2-1, ki jo je razvil njen trener Joe Holder. Ta metoda je zasnovana tako, da telo nenehno preseneča in ga spodbuja k porabi maščobnih zalog, medtem ko varuje vaše mišice. "Ni treba trenirati več, temveč pametneje," pravi strokovnjak. Namesto da se vsak dan popolnoma izčrpate, se raje osredotočite na ravnovesje med gibanjem in regeneracijo, kar vam bo omogočilo, da ostanete motivirani in polni energije.

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Kaj točno pomeni formula 3-2-1 v praksi?

Sistem deluje po logiki razporeditve obremenitev skozi celoten teden. Trije treningi nizke intenzivnosti so osnova – to so lahko pohodi v naravo ali daljša hitra hoja. Ti treningi pospešujejo srčni utrip na varni stopnji, ki spodbuja porabo maščob kot primarnega vira energije. Sledita dva treninga zmerne intenzivnosti, kjer se izmenjujejo naporni intervali (npr. 2 do 4 minute teka) s kratkimi premori. Ti povečujejo kondicijsko pripravljenost. Za piko na i pa služi en visokointenziven trening, ki vključuje šprinte ali hitre poskoke. Gre za kratek, a izjemno močan dražljaj, ki dobesedno 'zažene' vaš metabolizem in poskrbi za povečano vzdržljivost.

Trening za moč
Trening za močFOTO: AdobeStock

Ključ do uspeha ni le v izgubi teže, temveč v spreminjanju razmerja med maščobo in mišično maso s pomočjo različnih ravni napora.

Brez počitka in hrane ni pravih rezultatov

Čeprav je vadba 3-2-1 izjemno učinkovita, Holder poudarja, da nobena formula ne deluje brez urejene prehrane in dovolj počitka. Telo mora prejeti dovolj beljakovin, da lahko obnovi in zgradi mišično tkivo, ki je vaš glavni zaveznik pri porabi maščobe. Če boste trenirali, a telesu ne boste namenili časa za regeneracijo, se bo to odzvalo z utrujenostjo in zastajanjem vode, kar bo izničilo ves vaš trud. Cilj sodobnega fitnesa ni več neskončno izčrpavanje, ampak uravnotežen življenjski slog. Doslednost v tem režimu prinaša postopne, a trajne spremembe, ki so v nasprotju s hitrimi dietami veliko bolj zdrave in varne za vaš organizem.

Vir: story.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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KOMENTARJI (1)

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Kruha in Iger 02. 07. 2026 12.53
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bil 3x na kolesu po 5 ur in so šle 4 kile dol. Tempo cona 2 in dovolj tekočine. Doma pa takoj tuš toplo/hladno in ni nobenih posledic.
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