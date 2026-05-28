Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezni Aktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehrana Aktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Sklepi
Aktivno življenje

Strokovnjaki pravijo, da najboljše zdravilo za bolečine v sklepih ni tisto, kar si mislite

N.R.A.
28. 05. 2026 03.01
0

Najnovejša dognanja kažejo, da fizična aktivnost nudi dolgoročno olajšanje pri otrdelih sklepih, s čimer se pacienti pogosto izognejo tveganim operacijam in stranskim učinkom zdravil.

Ko se srečamo z bolečimi in otrdelimi sklepi, je naša prva misel pogosto počitek ali uporaba protibolečinskih tablet. Vendar strokovnjaki opozarjajo, da je prav redno gibanje tisto, ki dolgoročno najbolje pomaga. Fizična aktivnost ne le zmanjšuje bolečino, temveč izboljšuje tudi gibljivost pri ljudeh z osteoartritisom. Čeprav se morda sliši protislovno, vadba, ki ne povzroča pretiranega nelagodja, dejansko varuje sklepe pred prihodnjimi vnetji in poškodbami, kar je precej boljša rešitev kot zgolj kratkoročno blaženje simptomov z injekcijami.

Pokate členke? Po branju boste s tem prenehali
Preberi še
Pokate členke? Po branju boste s tem prenehali

Zakaj sklepi potrebujejo obremenitev za regeneracijo

Nekoč smo mislili, da so sklepi kot gume na avtu, ki se z leti preprosto obrabijo. Danes vemo, da je osteoartritis kompleksen proces, ki vključuje vnetja in spremembe v celem telesu, ne le izginotje hrustanca. Zaradi tega zmotnega prepričanja o 'obrabi' se mnogi bojijo, da bi z vadbo situacijo poslabšali, a je resnica ravno nasprotna. Gibanje krepi mišice okoli sklepa, vezi in celo kosti. Britanska nacionalna zdravstvena služba (NHS) pojasnjuje, da aktivnost gradi mišice in utrjuje sklepe, kar v končni fazi vodi do zmanjšanja neprijetnih simptomov in večje kakovosti življenja.

Sklepi
SklepiFOTO: Profimedia

Ste vedeli, da je aerobna aktivnost, kot sta hitra hoja ali plavanje, povezana z drastičnim izboljšanjem zdravja kolen še 24 tednov po začetku vadbe?

Katere aktivnosti so najučinkovitejše za vaša kolena in boke?

Katera vadba je najboljša? Odgovor ni povsem preprost, vendar raziskave kažejo, da so aerobne dejavnosti zmagovalke. To pomeni, da si privoščite vsaj tri mesece redne hoje ali plavanja. Znanstveniki so ugotovili, da te aktivnosti zmanjšajo bolečino v kolenih bolj kot karkoli drugega. Poleg tega so izjemno koristne tudi tehnike, kot so joga, tai chi in treningi z utežmi. Ključ je v tem, da izberete nekaj, kar krepi vaše celotno telo, hkrati pa ne povzroča nenadnih in močnih bolečin v kritičnih točkah, kjer je osteoartritis najbolj prisoten.

Sklepi
SklepiFOTO: Profimedia

Zakaj bi morali obiskati fizioterapevta pred kirurgom

V svetu, kjer prehitro posegamo po operacijah, je obisk fizioterapevta manj tvegana, cenejša in pogosto enako učinkovita pot. Čeprav so nekatere operacije v težjih primerih nujne, mnogi ljudje po nepotrebnem čakajo na kirurga, ne da bi prej preizkusili moč prave vadbe. Vadba pod nadzorom strokovnjaka namreč pomaga upravljati simptome na dolgi rok, ne da bi bili pri tem izpostavljeni tveganjem bolnišničnih okužb ali dolgemu okrevanju po zamenjavi sklepa. Doslednost in strokovni načrt sta vaša najmočnejša zaveznika pri boju z otrdelimi boki ali bolečimi rameni.

Vir: sciencealert

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
osteoartritis bolečine v sklepih fizioterapija vadba vnetje rehabilitacija zdravje sklepov
Aktivno življenje

Koliko korakov dnevno potrebujete za ohranjanje vitke postave

Vizita.si Ali je bolečina v hrbtu neizogibna? Ne – če poznamo pravi pristop
Vizita.si Kdaj bolečine v sklepih niso več normalne? Takšna bolečina nikakor ni del običajnega staranja!
Moskisvet.com Vaje za hujšanje, ki vam ne bodo poškodovale kolen
Moskisvet.com Vzroki in zdravljenje bolečin v sklepih – koraki do boljše kakovosti življenja!
Vizita.si Bolečina pri vadbi – je res potrebna?
24ur.com Specialistična fizioterapija za vaše težave
Vizita.si Kaj lahko povzroči bolečine v sklepih brez otekanja?
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1732