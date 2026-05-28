Strokovnjaki pravijo, da najboljše zdravilo za bolečine v sklepih ni tisto, kar si mislite

Ko se srečamo z bolečimi in otrdelimi sklepi, je naša prva misel pogosto počitek ali uporaba protibolečinskih tablet. Vendar strokovnjaki opozarjajo, da je prav redno gibanje tisto, ki dolgoročno najbolje pomaga. Fizična aktivnost ne le zmanjšuje bolečino, temveč izboljšuje tudi gibljivost pri ljudeh z osteoartritisom. Čeprav se morda sliši protislovno, vadba, ki ne povzroča pretiranega nelagodja, dejansko varuje sklepe pred prihodnjimi vnetji in poškodbami, kar je precej boljša rešitev kot zgolj kratkoročno blaženje simptomov z injekcijami.

Preberi še Pokate členke? Po branju boste s tem prenehali

Zakaj sklepi potrebujejo obremenitev za regeneracijo

Nekoč smo mislili, da so sklepi kot gume na avtu, ki se z leti preprosto obrabijo. Danes vemo, da je osteoartritis kompleksen proces, ki vključuje vnetja in spremembe v celem telesu, ne le izginotje hrustanca. Zaradi tega zmotnega prepričanja o 'obrabi' se mnogi bojijo, da bi z vadbo situacijo poslabšali, a je resnica ravno nasprotna. Gibanje krepi mišice okoli sklepa, vezi in celo kosti. Britanska nacionalna zdravstvena služba (NHS) pojasnjuje, da aktivnost gradi mišice in utrjuje sklepe, kar v končni fazi vodi do zmanjšanja neprijetnih simptomov in večje kakovosti življenja.

icon-expand Sklepi FOTO: Profimedia

Ste vedeli, da je aerobna aktivnost, kot sta hitra hoja ali plavanje, povezana z drastičnim izboljšanjem zdravja kolen še 24 tednov po začetku vadbe?

Katere aktivnosti so najučinkovitejše za vaša kolena in boke?

Katera vadba je najboljša? Odgovor ni povsem preprost, vendar raziskave kažejo, da so aerobne dejavnosti zmagovalke. To pomeni, da si privoščite vsaj tri mesece redne hoje ali plavanja. Znanstveniki so ugotovili, da te aktivnosti zmanjšajo bolečino v kolenih bolj kot karkoli drugega. Poleg tega so izjemno koristne tudi tehnike, kot so joga, tai chi in treningi z utežmi. Ključ je v tem, da izberete nekaj, kar krepi vaše celotno telo, hkrati pa ne povzroča nenadnih in močnih bolečin v kritičnih točkah, kjer je osteoartritis najbolj prisoten.

icon-expand Sklepi FOTO: Profimedia

Zakaj bi morali obiskati fizioterapevta pred kirurgom

V svetu, kjer prehitro posegamo po operacijah, je obisk fizioterapevta manj tvegana, cenejša in pogosto enako učinkovita pot. Čeprav so nekatere operacije v težjih primerih nujne, mnogi ljudje po nepotrebnem čakajo na kirurga, ne da bi prej preizkusili moč prave vadbe. Vadba pod nadzorom strokovnjaka namreč pomaga upravljati simptome na dolgi rok, ne da bi bili pri tem izpostavljeni tveganjem bolnišničnih okužb ali dolgemu okrevanju po zamenjavi sklepa. Doslednost in strokovni načrt sta vaša najmočnejša zaveznika pri boju z otrdelimi boki ali bolečimi rameni.