Kaj se zgodi s telesom, če vsak dan plavate 20 minut? Učinki, ki jih morda ne pričakujete

Srce in pljuča postanejo učinkovitejši

Plavanje je aerobna vadba, kar pomeni, da telo med njo potrebuje več kisika. Redno plavanje spodbuja delovanje srčno-žilnega sistema, srce se nauči učinkoviteje črpati kri, izboljša se vzdržljivost, telo pa lažje prenaša telesne napore. Ker pri plavanju usklajeno delujejo gibanje, dihanje in ritem, lahko redna vadba pomaga izboljšati tudi nadzor nad dihanjem in pljučno zmogljivost.

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Krepitev mišic brez velike obremenitve sklepov

Ena največjih prednosti plavanja je, da voda podpira telo in zmanjšuje pritisk na sklepe. Zato je primerno tudi za ljudi, ki težje izvajajo vadbe z udarci, kot sta tek ali poskakovanje. Pri plavanju delajo : - ramena in roke, - hrbet, - trebušne mišice, - noge, - zadnjične mišice. Voda ustvarja upor v vse smeri, zato mora telo pri vsakem gibu aktivirati več mišičnih skupin.

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20 minut plavanja lahko pomaga pri uravnavanju telesne teže

Čeprav se plavanje pogosto zdi sproščujoče, telo med njim porablja energijo. Količina porabljenih kalorij je odvisna od intenzivnosti, tehnike plavanja, telesne teže in časa vadbe. Kratko, a redno plavanje lahko skupaj z uravnoteženo prehrano pomaga pri vzdrževanju zdrave telesne teže in izboljšanju telesne sestave. Pomembna je predvsem doslednost, 20 minut vsak dan je za mnoge ljudi bolj izvedljiv cilj kot občasna dolga vadba.

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Plavanje lahko zmanjša stres

Gibanje v vodi ima na telo tudi sprostitveni učinek. Enakomerni gibi, ponavljajoč ritem dihanja in občutek breztežnosti lahko pomagajo zmanjšati telesno napetost. Redna telesna aktivnost spodbuja sproščanje snovi, ki so povezane z boljšim razpoloženjem, zato lahko plavanje pomaga pri obvladovanju vsakodnevnega stresa.

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Telo postane gibljivejše

Pri plavanju se sklepi premikajo v širokem obsegu gibanja, kar lahko pomaga ohranjati gibljivost telesa. Ker voda podpira telo, lahko mnogi ljudje izvajajo gibe bolj sproščeno kot pri vadbi na kopnem. To je eden od razlogov, zakaj je plavanje pogosto priporočena oblika gibanja tudi pri nekaterih težavah z gibanjem.

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Redno plavanje lahko izboljša kakovost spanja

Telesna aktivnost je povezana z boljšim spanjem. Ljudje, ki se redno gibajo, pogosto lažje zaspijo in poročajo o kakovostnejšem počitku. Plavanje združuje telesni napor in sproščanje, zato je lahko dobra izbira za tiste, ki želijo v svojo rutino vključiti dejavnost, ki pomaga pri zmanjševanju napetosti.

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Je 20 minut dovolj?

Za zdravje šteje predvsem rednost. Čeprav daljša vadba prinese dodatne koristi, je tudi 20 minut vsakodnevnega plavanja lahko pomemben prispevek k telesni aktivnosti. Največ koristi boste dosegli, če : - plavate zmerno intenzivno, - ohranjate reden ritem, - kombinirate različne tehnike, - poslušate svoje telo. Čeprav je plavanje nežno do sklepov, je še vedno telesna vadba, zato je pomembno postopno povečevanje obremenitve, zlasti pri začetnikih.

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Majhna dnevna navada z velikim učinkom

Vsakodnevnih 20 minut v vodi se morda ne zdi veliko, vendar lahko dolgoročno pomeni pomembno spremembo. Plavanje združuje vzdržljivost, krepitev mišic, sproščanje in gibljivost, vse v eni aktivnosti. Prav zato ga strokovnjaki pogosto uvrščajo med najbolj celostne oblike rekreacije za ljudi različnih starosti in telesnih pripravljenosti.