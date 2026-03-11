Vizita.si
Dihanje med vadbo
Aktivno življenje

Zakaj telo dela proti vam, ko med vadbo dihate narobe

N.R.A.
11. 03. 2026 10.01
0

Pravilno dihanje med vadbo izboljša zmogljivost, zmanjša utrujenost in poveča varnost gibanja.

Dihanje vpliva na moč, stabilnost in vzdržljivost

Kot piše Harvard Health, pravilno dihanje med vadbo omogoča boljši pretok kisika do mišic, kar neposredno vpliva na zmogljivost. Ko je dihanje preplitko ali nepravilno usklajeno z gibanjem, se mišice hitreje utrudijo, srčni utrip naraste in vadba postane manj učinkovita.

Dihanje stabilizira trup in ščiti hrbtenico

My.ClevelandClinic navaja, da pravilna aktivacija trebušne prepone izboljša stabilnost jedra. To zmanjša obremenitev hrbtenice in preprečuje kompenzacije, ki lahko vodijo v bolečine v križu ali poškodbe med dvigovanjem bremen.

Dihanje med vadbo
Dihanje med vadboFOTO: AdobeStock

Nepravilno dihanje poveča stres na telo

Po podatkih NIH, nepravilni vzorci dihanja, kot je zadrževanje sape, povečajo pritisk v prsnem košu in lahko povzročijo omotico, slabšo koordinacijo ali prehitro utrujenost. Redno, ritmično dihanje podpira optimalno delovanje živčnega sistema.

Dihanje pri vajah za moč

Health poroča, da je pri dvigovanju bremen ključno pravilo: izdih ob naporu, vdih ob sprostitvi. Izdih med najtežjim delom giba aktivira jedro in zmanjša pritisk na hrbtenico. Pri počepih, potiskih ali dvigih to pomeni izdih ob dvigu ali potisku navzgor.

Dihanje med vadbo
Dihanje med vadboFOTO: AdobeStock

Dihanje pri kardio vadbi

Kot navaja Verywell Health, je pri teku, hitri hoji ali kolesarjenju pomembno enakomerno, ritmično dihanje. Priporočljivo je dihanje skozi nos in usta hkrati, saj to omogoča večji vnos kisika. Preplitko dihanje vodi v hitrejšo utrujenost in slabšo vzdržljivost.

Dihanje pri visoko intenzivnih intervalih

WebMD poudarja, da pri intervalni vadbi telo potrebuje hitrejšo izmenjavo kisika. Kratki, globoki vdihi in sproščeni izdihi pomagajo ohranjati tempo in preprečujejo hiperventilacijo. Zavestno dihanje zmanjša občutek "zadihanosti".

Dihanje med vadbo
Dihanje med vadboFOTO: AdobeStock

Dihanje pri vajah za gibljivost in mobilnost

Po podatkih Johns Hopkins Medicine, je pri raztezanju in mobilnosti ključen počasen izdih, ki sprošča mišice in poveča obseg gibanja. Dihanje naj bo globoko, trebušno, ne plitvo in prsno.

Najpogostejše napake pri dihanju med vadbo

Zadrževanje sape

Kot navaja Mayo Clinic, zadrževanje sape med naporom poveča krvni tlak in obremenitev srca. To je še posebej tvegano pri dvigovanju težjih bremen ali pri ljudeh z že obstoječimi srčno-žilnimi težavami.

Prehitro, plitvo dihanje

Healthy poroča, da plitvo dihanje aktivira zgornji del prsnega koša, kar vodi v napetost vratu in ramen ter slabšo oksigenacijo. Globoko dihanje iz trebušne prepone je učinkovitejše in bolj sproščujoče.

Dihanje med vadbo
Dihanje med vadboFOTO: AdobeStock

Neusklajenost dihanja z gibanjem

Science Alert navaja, da neusklajeno dihanje zmanjšuje učinkovitost gibanja in povečuje tveganje za izgubo ravnotežja. Ko je dihanje usklajeno z ritmom vadbe, se izboljša koordinacija in stabilnost.

Kako izboljšati dihanje med vadbo

Zavestna aktivacija trebušne prepone

Po podatkih Harvard Health, je dihanje v trebuh osnova pravilnega dihanja. Trebuh se ob vdihu razširi, ob izdihu pa sprosti. Ta tehnika izboljša stabilnost jedra in poveča vnos kisika.

Vadba počasnega, ritmičnega dihanja

Verywell Health navaja, da redna vadba dihalnih tehnik, kot je dihanje 4-6 (vdih 4 sekunde, izdih 6 sekund), izboljša nadzor nad dihanjem med vadbo in zmanjša stres.

Dihanje
DihanjeFOTO: AdobeStock

Uporaba dihanja kot orodja za tempo

Health poroča, da lahko dihanje služi kot naravni metronom. Pri teku, na primer, dva koraka vdih, dva koraka izdih pomaga ohranjati enakomeren ritem.

Pravilno dihanje med vadbo je temelj učinkovitega gibanja, boljše zmogljivosti in manj poškodb. Ko je dihanje usklajeno z gibanjem, se izboljša stabilnost jedra, poveča pretok kisika in zmanjša obremenitev telesa. Z redno vadbo dihalnih tehnik lahko vsak posameznik izboljša rezultate vadbe in se počuti bolj energično ter varno.

Viri: Harvard Health, Verywell Health, NIH, My.ClevelandClinic, Health, WebMD, Johns Hopkins Medicine, Science Alert, Mayo Clinic, Healthy

dihanje med vadbo tehnike dihanja učinkovitost vadbe stabilnost telesa športno dihanje
Aktivno življenje

Kako pridobiti izklesan trebušček brez trebušnjakov: vaje, ki res delujejo

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
