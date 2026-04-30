trening v fitnesu
Aktivno življenje

Kako pravilno izvesti sklece

30. 04. 2026 10.36
Odkrijte, zakaj so sklece odličen pokazatelj telesne pripravljenosti in kako se izogniti pogostim napakam za varno vadbo.

Čeprav sklece poznamo že iz šolskih klopi, so ena najbolj učinkovitih vaj še danes, piše index.hr. Niso namenjene le krepitvi zgornjega dela telesa, ampak aktivirajo prav vse mišice, zato so odličen pokazatelj naše telesne pripravljenosti. Čeprav so preproste, ob rednem izvajanju prinašajo izjemne rezultate. Zanje ne potrebujete nobene opreme, le lastno težo. Redna vadba dokazano izboljšuje držo in zagotavlja boljšo nadzorovanost telesnih gibov.

Ženske srednjih let: zakaj je trening moči ključ do boljšega zdravja
Preberi še
Ženske srednjih let: zakaj je trening moči ključ do boljšega zdravja

Kam postaviti dlani in kako držati hrbet?

Skleca je pravzaprav le premikajoča se deska. Postavite se na dlani in med gibanjem poskrbite, da vaše telo ostane povsem ravno. Pri spuščanju se s prsmi približajte tlom, nato pa se potisnite nazaj v začetni položaj. Pomembno je, da boki ne zdrsnejo navzdol in da zadnjice ne dvigujete previsoko. Vsako ponovitev izvedite počasi in nadzorovano. Kot pravi Bohannon: "Razmišljajte o skleci kot o premikajoči se deski."

Skleca
FOTO: iStock

Vaše telo mora biti od glave do pet v ravni liniji – le tako bodo sklece resnično delovale.

Kaj storiti, če vam sklece ne gredo, in kdaj se jim raje izogniti?

Če trenutno še niste zmožni izvesti klasične sklece, to ne predstavlja nikakršne ovire za vaš napredek. Svetuje se, da začnete s prilagojenimi različicami, kot so sklece ob steni ali na kolenih. Ko pridobite ustrezno stopnjo fizične moči, priporočamo, da postopek spuščanja izvedete bolj kontrolirano in počasneje, saj s tem učinkovito gradite moč za zaključni potisk.

Optimalna vadba po 50. letu: napaka, ki jo dela večina, in kako jo popraviti
Preberi še
Optimalna vadba po 50. letu: napaka, ki jo dela večina, in kako jo popraviti

V primeru prisotnosti bolečin v ramenih ali zapestjih pa vadbo takoj prekinite. V takšnih okoliščinah vam priporočamo strokovno svetovanje pri usposobljenem trenerju, ki vam bo demonstriral varnejše tehnike izvedbe oziroma uporabo specializiranih ročajev, namenjenih zmanjšanju obremenitve sklepov. Vedno ravnajte v skladu s signali lastnega telesa in pri vadbi napredujte v svojem optimalnem ritmu.

Vir: index.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Aktivno življenje

Zakaj več gibanja včasih ne pomeni več energije

Moskisvet.com Trenerji opozarjajo: 'Pred vadbo morate nujno storiti to!'
Zadovoljna.si 5 razlogov, zakaj vas bodo elastike za vadbo obsedle!
24ur.com Redno gibanje je za parkinsonove bolnike ključnega pomena
Vizita.si Enostavna vadba iz otroštva za boljše zdravje in daljše življenje
Vizita.si Učvrstite roke doma: preproste in učinkovite vaje z utežmi za vsakogar
Vizita.si Vse več posameznikov se odloča za to vadbo
Vizita.si To so najbolj učinkovite vadbe za celo telo
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

