Kako pravilno izvesti sklece

Čeprav sklece poznamo že iz šolskih klopi, so ena najbolj učinkovitih vaj še danes, piše index.hr. Niso namenjene le krepitvi zgornjega dela telesa, ampak aktivirajo prav vse mišice, zato so odličen pokazatelj naše telesne pripravljenosti. Čeprav so preproste, ob rednem izvajanju prinašajo izjemne rezultate. Zanje ne potrebujete nobene opreme, le lastno težo. Redna vadba dokazano izboljšuje držo in zagotavlja boljšo nadzorovanost telesnih gibov.

Kam postaviti dlani in kako držati hrbet?

Skleca je pravzaprav le premikajoča se deska. Postavite se na dlani in med gibanjem poskrbite, da vaše telo ostane povsem ravno. Pri spuščanju se s prsmi približajte tlom, nato pa se potisnite nazaj v začetni položaj. Pomembno je, da boki ne zdrsnejo navzdol in da zadnjice ne dvigujete previsoko. Vsako ponovitev izvedite počasi in nadzorovano. Kot pravi Bohannon: "Razmišljajte o skleci kot o premikajoči se deski."

icon-expand Skleca FOTO: iStock

Vaše telo mora biti od glave do pet v ravni liniji – le tako bodo sklece resnično delovale.

Kaj storiti, če vam sklece ne gredo, in kdaj se jim raje izogniti?

Če trenutno še niste zmožni izvesti klasične sklece, to ne predstavlja nikakršne ovire za vaš napredek. Svetuje se, da začnete s prilagojenimi različicami, kot so sklece ob steni ali na kolenih. Ko pridobite ustrezno stopnjo fizične moči, priporočamo, da postopek spuščanja izvedete bolj kontrolirano in počasneje, saj s tem učinkovito gradite moč za zaključni potisk.

V primeru prisotnosti bolečin v ramenih ali zapestjih pa vadbo takoj prekinite. V takšnih okoliščinah vam priporočamo strokovno svetovanje pri usposobljenem trenerju, ki vam bo demonstriral varnejše tehnike izvedbe oziroma uporabo specializiranih ročajev, namenjenih zmanjšanju obremenitve sklepov. Vedno ravnajte v skladu s signali lastnega telesa in pri vadbi napredujte v svojem optimalnem ritmu.