Kako vsakodnevna hoja spreminja življenja običajnih ljudi

Znanost to potrjuje znova in znova, in prav zato je hoja postala ena najbolj priljubljenih navad ljudi po svetu.

Zakaj je hoja tako učinkovita?

Strokovnjaki s Harvard Medical School poudarjajo, da je hoja "najbolj osnovna in najbolj dostopna oblika telesne aktivnosti", ki dokazano zmanjšuje tveganje za srčne bolezni, sladkorno bolezen in številne kronične težave. Hoja aktivira mišice, sklepe, srce in možgane – in to na način, ki je prijazen do telesa, primeren za vse starosti in skoraj brez tveganja za poškodbe.

Majhni koraki, velike spremembe

Ena najmočnejših ugotovitev sodobnih raziskav je, da ni pomembno, da hodimo veliko – pomembno je, da hodimo redno. Raziskava, objavljena v ScienceInsights, je pokazala, da že vsakih dodatnih 1.000 korakov na dan zmanjša tveganje za prezgodnjo smrt za 14 %, koristi pa se kopičijo do približno 8.250 korakov dnevno. To pomeni, da lahko tudi ljudje, ki začnejo z majhnimi spremembami, na primer s 15-minutnim sprehodom, občutijo pomembne koristi.

Hoja po obroku: preprosta navada z velikim učinkom

Ena najbolj zanimivih ugotovitev zadnjih let je vpliv hoje na krvni sladkor. Raziskave kažejo, da 10–15 minut hoje po obroku zmanjša porast krvnega sladkorja za 20–25 %. To je koristno tako za ljudi s sladkorno boleznijo kot za tiste, ki želijo preprečiti nihanja energije in izboljšati presnovo.

Hoja ni dobra le za telo, dobra je tudi za um

Harvardovi strokovnjaki poudarjajo, da redna telesna aktivnost, vključno s hojo, izboljšuje kognitivne funkcije in duševno počutje. Mnogi ljudje poročajo, da se po sprehodu počutijo bolj zbrani, manj napeti in bolj povezani sami s seboj. Hoja je lahko tudi 'reset', trenutek miru, ko se misli umirijo in telo sprosti.

Hitrost hoje: ali je pomembna?

Čeprav je vsaka hoja koristna, raziskava, objavljena v American Journal of Preventive Medicine, kaže, da ima hitrejša hoja dodatne koristi. Ljudje, ki so hodili hitreje vsaj 15 minut na dan, so imeli nižjo smrtnost kot tisti, ki so hodili počasneje. A pomembno je poudariti: tudi počasna hoja prinaša koristi. Največji preskok se zgodi že, ko sedeči človek začne hoditi.

Zakaj hoja spreminja življenja običajnih ljudi?

Ker je: - dostopna, - brezplačna, - varna, - primerna za vse starosti, - enostavna za vključitev v vsakdan, - dokazano učinkovita. In ker se koristi kopičijo, dan za dnem, korak za korakom. Mnogi ljudje poročajo, da se jim je z redno hojo izboljšal spanec, zmanjšal stres, povečala energija in izboljšalo splošno počutje. To potrjuje tudi Runner's World, ki navaja, da je hoja ena najboljših navad za boljši spanec in stabilnejši krvni sladkor. Najlepše pri hoji? Začnemo lahko danes. In že jutri občutimo razliko.