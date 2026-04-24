Hoja
Aktivno življenje

Koliko korakov na dan je res dovolj? Odgovor vas bo presenetil

24. 04. 2026 03.42
Dolgo je veljalo, da je 10.000 korakov na dan zlati standard za dobro zdravje. A novejše ugotovitve kažejo, da je realnost nekoliko drugačna. Koliko korakov na dan je torej res dovolj za zdravo telo, več energije in podporo hujšanju?

Kot piše WebMD, številka 10.000 korakov ni nastala na podlagi znanstvenih raziskav, temveč kot del marketinške kampanje za pedometre. Kljub temu pa hoja ostaja ena najbolj dostopnih in učinkovitih oblik gibanja.

Koliko korakov na dan dejansko potrebujemo

Po podatkih strokovnjakov ni ene same idealne številke za vse. Kot poroča Mayo Clinic, je že 7.000 do 8.000 korakov na dan dovolj, da večina odraslih doseže pomembne koristi za zdravje, kot so boljše delovanje srca, nižje tveganje za kronične bolezni in boljša telesna pripravljenost. To pomeni, da ni nujno, da vsak dan dosežete 10.000 korakov, da bi imeli koristi od gibanja. Ključna je predvsem doslednost.

HojaFOTO: AdobeStock

Več korakov, več koristi – do določene meje

Kot piše Health, se koristi hoje povečujejo z večjim številom korakov, vendar le do določene točke. Po približno 8.000 do 10.000 korakih na dan se dodatne koristi začnejo zmanjševati. To pomeni, da ekstremno visoke številke niso nujno boljše, še posebej, če vodijo v utrujenost ali poškodbe.

Kako hoja vpliva na hujšanje

Hoja je pogosto podcenjena, ko gre za izgubo telesne teže. Kot poroča Verywell Health, redna hoja pomaga pri porabi kalorij, izboljšuje presnovo in podpira uravnavanje apetita. Pomembno pa je tudi, kako hodite. Hitrejša hoja ali hoja v klanec lahko bistveno poveča učinek, tudi če ne naredite bistveno več korakov.

HojaFOTO: AdobeStock

Zakaj je pomembna tudi intenzivnost

Ni pomembno le število korakov, temveč tudi njihova kakovost. Johns Hopkins Medicine piše, da ima zmerna do intenzivna hoja večji vpliv na srčno-žilni sistem kot počasno gibanje. To pomeni, da lahko z manj koraki, a večjo intenzivnostjo, dosežete podobne ali celo boljše rezultate kot z dolgimi, počasnimi sprehodi.

Preprost cilj za vsak dan

Če iščete realen cilj, strokovnjaki priporočajo postopno povečanje aktivnosti. Kot poudarja Mayo Clinic, je pomembno, da začnete tam, kjer ste, in postopoma dodajate korake. Za večino ljudi je dober cilj med 7.000 in 10.000 korakov na dan, ob tem pa naj bo vsaj del hoje hitrejši ali bolj intenziven. Na koncu velja preprosto pravilo: več gibanja je bolje kot nič, a popolnost ni potrebna. Dosledna hoja, tudi v zmernih količinah, lahko bistveno izboljša zdravje in počutje.

HojaFOTO: AdobeStock

Viri: WebMD, Mayo Clinic, Health, Verywell Health, Johns Hopkins Medicine

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Aktivno življenje

Zakaj vadba zvečer ni najboljša izbira za vaše telo

